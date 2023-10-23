Где смотреть Балтика – Зенит, во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 2023/2024 4 ноября

Теги Зенит премьер-лига Россия Балтика Футбол

В субботу, 4 ноября, сыграют Балтика и Зенит в 14 туре РПЛ 2023/2024.

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  • Игра пройдет на стадионе «Стадион Калининград».
  • Встречу будет в прямом эфире показывать Матч! Премьер.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Балтика – Зенит

  • Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.

Балтика: все новости

Зенит: все новости

РПЛ 2023/2024: все новости

Прогноз на матч Балтика – Зенит

 

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