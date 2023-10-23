Где смотреть Балтика – Зенит, во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 2023/2024 4 ноября
В субботу, 4 ноября, сыграют Балтика и Зенит в 14 туре РПЛ 2023/2024.
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- Игра пройдет на стадионе «Стадион Калининград».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч! Премьер.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Балтика – Зенит
- Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.
Прогноз на матч Балтика – Зенит
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