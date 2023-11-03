Защитник «Краснодара» Оласа о проблемах из-за ограничения полетов: «Бывает тяжеловато, в Москву ехали 12 часов. Это не должно быть оправданием»

Защитник «Краснодара» Лукас Оласа рассказал о трудностях команды с логистикой.

С 24 февраля 2022 года действует режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России. Временно ограничены полеты в 11 аэропортов, в числе которых краснодарский.



«У нас уходит много времени на то, чтобы добираться на гостевые матчи. Сначала едем на автобусе до другого города, где работает аэропорт, а потом летим на самолете. Это что-то новое для меня.

Иногда становится немного тяжеловато, в Москву мы ехали в общей сложности 12 часов, другого варианта нет.

Мы уже привыкли, и это не должно быть оправданием для нас. Во время поездок я смотрю сериалы или разговариваю с одноклубниками», – сказал .

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!