Защитник «Краснодара» Оласа о проблемах из-за ограничения полетов: «Бывает тяжеловато, в Москву ехали 12 часов. Это не должно быть оправданием»

Теги премьер-лига Россия Краснодар Лукас Оласа Р-Спорт Футбол

Защитник «Краснодара» Лукас Оласа рассказал о трудностях команды с логистикой.

С 24 февраля 2022 года действует режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России. Временно ограничены полеты в 11 аэропортов, в числе которых краснодарский.

«У нас уходит много времени на то, чтобы добираться на гостевые матчи. Сначала едем на автобусе до другого города, где работает аэропорт, а потом летим на самолете. Это что-то новое для меня.

Иногда становится немного тяжеловато, в Москву мы ехали в общей сложности 12 часов, другого варианта нет.

Мы уже привыкли, и это не должно быть оправданием для нас. Во время поездок я смотрю сериалы или разговариваю с одноклубниками», – сказал Оласа.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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