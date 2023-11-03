Луи Саа: «Маунт проводит матчи, в которых почти не касается мяча. Меня шокирует, что игрок такого уровня уклоняется от ответственности»

Луи Саа раскритиковал игру Мэйсона Маунта за «Манчестер Юнайтед».

«Я видел эпизоды, когда даже мяч не просит. Меня шокирует, что игрок такого уровня уклоняется от ответственности. Он слишком хорош для того, чтобы так играть, чтобы не проявлять желания получить мяч, что-то изменить.

Кажется, что он сейчас совершенно не верит в себя. Ему нужно проявить мужество и самоотверженность, сейчас же я им не впечатлен. Мэйсон утратил способность причинять ущерб сопернику, менять игру действиями в полузащите.

Он проводит целые матчи, в которых почти не касается мяча. Это очень странно», – сказал бывший форвард « ».

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