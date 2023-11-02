Зырянов о главном конкуренте «Зенита»: «Сам «Зенит», как и всегда. Будут постоянно играть в полную силу – у них не будет соперников в России»
Константин Зырянов уверен, что «Зенит» превосходит всех соперников по Мир РПЛ.
– О слабом старте «Зенита», думаю, должен говорить тренер «Зенита». Он уже говорил, что невозможно все время побеждать. Все логично. Где-то оступается команда, а где-то потом набирает.
– Кто главный соперник «Зенита» в этом сезоне?
– Как и всегда – только «Зенит». Я уже много раз говорил об этом. Если они постоянно будут играть в полную силу, у них не будет соперников в чемпионате России, – заявил бывший полузащитник петербуржцев.
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