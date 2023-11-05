Где смотреть Фиорентина – Ювентус, во сколько прямая трансляция матча, Чемпионат Италии 5 ноября
В воскресенье, 5 ноября, сыграют Фиорентина и Ювентус в 11 туре Чемпионата Италии по футболу — Серия А.
- Игра пройдет на стадионе «Артемио Франки».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч! Футбол.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Фиорентина – Ювентус
- Начало матча запланировано на 22:45 по московскому времени.
Чемпионат Италии по футболу — Серия А: все новости
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