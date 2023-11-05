Где смотреть Фиорентина – Ювентус, во сколько прямая трансляция матча, Чемпионат Италии 5 ноября

Теги Фиорентина Ювентус серия А Италия Футбол

В воскресенье, 5 ноября, сыграют Фиорентина и Ювентус в 11 туре Чемпионата Италии по футболу — Серия А.

Во сколько играют Фиорентина – Ювентус

  • Начало матча запланировано на 22:45 по московскому времени.

Фиорентина: все новости

Ювентус: все новости

Чемпионат Италии по футболу — Серия А: все новости

 

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