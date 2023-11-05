Локомотив — Спартак прогноз и ставки, коэффициенты на матч 5 ноября 2023, РПЛ

Центральный матч 14 тура РПЛ по футболу пройдет в столице России. 5 ноября состоится столичное дерби «Локомотив» — «Спартак». Команды сыграют в Москве на поле стадиона «РЖД Арена». Начало встречи в 19:30 по московскому времени.

В последнем официальном матче команды играли в Кубке России. Результаты разные: «Локомотив» победил «Рубин», а «Спартак» проиграл «Краснодару». Обе игры прошли в Москве. И «Локомотив» и «Спартак» вышли в плей-офф Кубка России с первого места в группе. В чемпионате страны у команд одинаковые результаты — по 20 набранных очков. В турнирной таблице клубы на 7 и 8 месте. Отставание от третьего места всего два балла. В предстоящей встрече хозяева получили незначительное преимущество.

История столичного дерби насчитывает 175 игр. По общему количеству побед «Спартак» имеет более чем двукратное преимущество: 96 побед «Спартака», 41 победа «Локомотива» и 38 ничьих. Разница голов 332:198 в пользу красно-белых. Если брать чемпионат России, то команды сыграли 64 матча. «Спартак» лидирует по победам, но не с таким отрывом: 28 побед «Спартака», 20 побед «Локомотива» и 16 ничьих. Разница голов 96:69 в пользу красно-белых. В прошлом сезоне команды сыграли четыре раза: два матча в Кубке России и две игры в чемпионате. Все четыре матча выиграл «Спартак». В чемпионате 1:0 дома и 2:1 в гостях, в Кубке России 1:0 в гостях и 4:2 дома. В 10 очных играх в РПЛ «Спартак» лидирует по победам 5:2 при 3 ничьих. Если брать матчи в Черкизово, то у команд по три победы и четыре ничьи.

Рекомендованная ставка: ТБ2,5, «обе забьют — да», ИТБ1,5 «Локомотива», гол «Спартака» в первом тайме

В последней игре Кубка России красно-зеленые без особых проблем обыграли казанский «Рубин». Домашняя победа со счетом 3:0. Все три голы были забиты в первом тайме. Открыл счет в матче Наир Тикнизян на 9 минуте. На 26 минуте Тикнизян ассистировал Антону Миранчуку, который в свою очередь записал на свой счет голевую передачу в третьем голе. Последний мяч в матче забил Владислав Сарвели.

В последнем матче чемпионата красно-зеленые проиграли «Ростову» 0:1, пропустив в самом дебюте встречи. В РПЛ и команды Михаила Галактионова нет побед в трех турах. Всего в рамках чемпионата у железнодорожников пять побед, пять ничьих и три поражения. Разница голов 18:17. С 20 очками команда на восьмом месте в турнирной таблице. Отставание от идущих третьими «Крыльев Советов» всего два очка. По игре дома команда на 11 месте в турнире с 9 очками в 6 играх при разнице голов 7:7.

Результаты «Локомотива» в пяти играх:

Кубок России, «Локомотив» — «Рубин» 3:0;

РПЛ, «Ростов» — «Локомотив» 1:0;

РПЛ, «Локомотив» — «Динамо» 0:0;

РПЛ, «Урал» — «Локомотив» 2:2;

Кубок России, «Локомотив» — «Ростов» 3:1.

На дистанции в 10 официальных матчей у столичного клуба пять побед, две ничьи и три поражения. Разница голов 14:9. На домашней арене у красно-зеленых шесть побед, три ничьи и одно поражение. Разница голов 18:10.

Интересные статистические факты по игре «Локомотива»:

Самые результативные игроки команды в сезоне — Наир Тикнизян 6+2, Антон Миранчук 4+3, Максим Глушенков 4+3, Артем Дзюба 3+2, Сергей Пиняев 1+3;

Не более двух голов забивается в 7 из 10 матчах в чемпионате;

На домашней арене команда не проигрывает в 9 из 10 играх и 9 из 10 матчах чемпионата;

На домашней арене «Локомотив» пропускает в 5 из 7 домашних играх в РПЛ;

«Локомотив» проиграл 4 последние очные встречи во всех турнирах;

«Локомотив» играет вничью во втором тайме в 5 играх;

«Локомотив» забивает в 8 из 10 домашних матчах, более гола в 6 из 10 играх.

В списке травмированных игроков только Станислав Макгеев. Под вопросом участие в матче Артема Карпукаса. Все остальные готовы сыграть. Дисквалифицированных нет.

В последней кубковой игре красно-белые дома проиграли «Краснодару». Поражение со счетом 2:3. Уже на третьей минуте Александр Кокшаров вывел гостей вперед. Еще до перерыва красно-белые не только сравняли счет, но и вышли вперед. На 8 минуте Александр Соболев реализовал пенальти, на первой компенсированной минуте Наиль Умяров вывел «Спартак» вперед. Соболев выступил ассистентом. Во втором тайме Кокшаров оформил свой первый дубль за «Краснодар», забив на 61 минуте. На 74 минуте после дальнего удара мяч попал в ногу Данилу Денисову и влетел в ворота «Спартака». Красно-белые могли сравнять счет, получив право на 11-метровый удар. Александр Соболев переиграл Станислава Агкацева, но пробил с нарушением правил, после чего гол отменили. Итоговое поражение 2:3, но первое место в группе.

В последней игре чемпионата «Спартак» проиграл «Факелу» 0:2. У красно-белых всего одна победа в четырех матчах РПЛ с двумя гостевыми поражениями на этой дистанции. Всего в рамках чемпионата у команды шесть побед, две ничьи и пять поражений. Разница голов 18:20. С 20 очками «Спартак» на седьмом месте. Отставание от лидирующего «Краснодара» 8 баллов и 6 очков от идущего вторым «Зенита». По игре в гостях «Спартак» на 12 месте с 3 очками в 5 играх.

Результаты «Спартака» в пяти последних встречах:

Кубок России, «Спартак» — «Краснодар» 2:3;

РПЛ, «Факел» — «Спартак» 2:0;

РПЛ, «Спартак» — «Пари НН» 2:0;

РПЛ, «Спартак» — ЦСКА 2:2;

Кубок России, «Динамо» — «Спартак» 3:0.

На дистанции в 10 официальных матчей у красно-белых четыре победы, одна ничья и пять поражений. Разница голов 11:16. На выезде у столичного клуба три победы, одна ничья и шесть поражений. Разница голов 12:18.

Интересные статические факты по игре «Спартака»:

Самые результативные игроки команды в сезоне: Квинси Промес 5+4, Александр Соболев 5+4, Тео Бонгонда 5+1, Кристофер Мартинс Перейра 2+2, Михаил Игнатов 2+2;

«Спартак» проиграл 4 из 5 гостевых матчей в РПЛ;

«Спартак» проиграл 4 из 6 последних официальных матчей;

«Спартак» не забивает на выезде в 4 из 5 матчах;

В 5 из 6 гостевых играх «Спартак» пропустил более гола;

«Спартак» победил в 1 из 8 гостевых матчей в РПЛ;

Как минимум одна команда не забивала в 7 из 8 матчах «Спартака» в чемпионате;

«Спартак» не проиграл «Локомотиву» в гостях в 6 из 8 играх;

«Спартак» забивает «Локомотиву» в первом тайме в 4 матчах;

«Спартак» пропускает во втором тайме в 4 гостевых матчах.

Игру с «Локомотивом» пропустил защитник Срджан Бабич, который был удален в последнем матче чемпионата. После травмы в составе вернулся Александр Селихов. Под вопросом участие в матче Квинси Промеса. Из-за травм не сыграют защитник Георгий Джикия и Томаш Тавареш.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ Локомотив — Спартак

Красно-зеленые получили статус незначительного фаворита. Последние очные матчи остаются за «Спартаком». Красно-белые победили в четырех встречах в прошлом сезоне. В последних играх сезона у «Локомотива» результаты лучше и нет проблем с травмированными.

Коэффициенты на матч «Локомотив» — «Спартак» от букмекерской конторы BetBoom:

Победа «Локомотива» — 2,53;

Ничья — 3,54;

Победа «Спартака» — 2,73;

ТБ2,5 — 1,71;

ТМ2,5 — 2,17;

«Обе забьют — да» — 1,62;

«Обе забьют — нет» — 2,31.

В матче с «Локомотивом» у «Спартака» будет обновленный центр обороны, так как Бабич дисквалифицирован. Не поможет команде и капитан Георгий Джикия, который в последнее время потерял место в стартовом составе. Он травмирован. У «Локомотива» кадровых проблем меньше. Ключевые игроки готовы к дерби. В Кубке хорошо себя проявил Антон Миранчук, который в последнем очном матче отметился дублем. «Спартак» на выезде играет не лучшим образом. В текущем чемпионате уже четыре поражения в пяти турах. У «Локомотива» есть все шансы прервать безвыигрышную серию в очных встречах. Для ставки на игру можно выбрать победу «Локомотива» с форой 0 с коэффициентом 1,85 по линии букмекерской конторы BetBoom. В прошлом сезоне на «РЖД Арене» команды забили три гола. В предстоящем матче у команд есть все шансы повторить, а возможно и превзойти результат. «Спартак» и «Локомотив» пропускают много. У «Локомотива» в среднем пропущено по 1,3 гола за игру, у «Спартака» 1,5. Для ставки на матч можно выбрать «обе забьют — да», ТБ2,5 и ИТБ1,5 «Локомотива». Букмекер «Бетбум» предлагает коэффициенты 1,62, 1,71 и 2,23 на эти исходы.