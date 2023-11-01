Ивич о 3:2 со «Спартаком»: «Краснодар» заслужил победу. Мы были лучше во 2-м тайме»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Владимир Ивич Краснодар Матч ТВ Александр Кокшаров Футбол

Владимир Ивич похвалил Александра Кокшарова за дубль в ворота «Спартака» (3:2).

– Замены в перерыве были запланированы, таков был план. Мы начали хорошо в первом тайме, забили хороший гол, после этого у соперника была штанга, мы потеряли уверенность в себе. Мы совершали ошибки, пропустили два мяча.

В первом тайме была открытая игра. Во второй половине мы показали себя лучше, у нас были и шансы, и удары, это позволило выиграть сегодняшний матч.

Кокшарова я знаю с момента, как пришел сюда. В январе мы с ним познакомились, он показал свой талант, потенциал и характер. Мы в нем никогда не сомневались, я рад, что он сегодня показал такую игру. Он впервые сыграл матч целиком, была длинная игра. Кокшаров хорошо показал себя в единоборствах, забил качественные голы, мы рады, что он сегодня играл. Надеюсь, он не получил никакой травмы.

Неправильно сравнивать его с Эрлингом Холандом, Кокшаров много работает, и он только начинает свой футбольный путь, все зависит от него. Уверен, что он выйдет вперед.

– Будете смотреть матч «Динамо» с «Пари НН»?

– Зависит от того, приедем ли мы вовремя, путь домой у нас будет долгий.

– Что думаете по игре?

– Хочу поздравить игроков с победой, показали хорошую игру. Многие игроки выступали после долгого перерыва, им было нелегко адаптироваться к игре, из‑за этого допускали ошибки. Нужно понять, что они долго не играли.

Игра была интересная, было много шансов и у нас, и у соперника. Голы, которые мы забили, неслучайные. Этим мы удовлетворены. После 1:0 дали возможность воспользоваться нашими ошибками. В общем, довольны игрой и заслуживали победы.

– Был матч с ЦСКА, сейчас «Спартак», потом «Крылья Советов». Это самые сложные ваши матчи и самые важные?

– Данный промежуток – серьезные игры, соперники хорошие. Самая тяжелая игра будет в воскресенье. У «Крыльев Советов» хорошие игроки и тренер. Нам нужно забыть о сегодняшнем матче и начать готовиться к следующему. Они неслучайно находятся высоко. Тяжелый ритм, но это наша работа. Другие работают так же, – сказал главный тренер «Краснодара».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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9 комментариев

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myacsess
обе команды играли отвратительно плохо в обороне. 8:4 по явно голевым в пользу Спартака. На победу Краснодар не наиграл от слова совсем. Но в дыр дыре победил
+13
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+8
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Николай Горнаков
Обе команды играли красиво! Болела Спартака
+7
-1
+6
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Сергей Сергеевич
Вообще же не были. Абсолютно равный матч.
+6
-2
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bevooch
Ответ Николай Горнаков
Обе команды играли красиво! Болела Спартака
Ну игры Спартака и Краснодара это реально прям всегда интересно. И голов много, и событий. С удовольствием посмотрел и рад, что турнирно она была непринципиальна.
+5
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Древний спартач
Лучшими были судьи на ВАР (вроде , один из них Шадыханов) . Дотошные , принципиальные ... Ну , просто фееричные """""" ! Вспомнилась одна фраза судьи из одной передачи - Вы можете ссылаться на кучу законов и доказывать , что вам что-то положено , но я вам найду один такой , по которому вам не положено ничего .
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dimanchik179
спасибо Паше Маслову и Паше Мелешину, лучшие в составе Краснодара.
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Артур Межаков
Мелешин - просто топ по имитации нападающего....
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Вячеслав Припузов
Спартак сегодня был объективно лучшим, показал свой уровень на фоне лидера чемпионата. Движемся в правильном направлении.... Вперёд Спартак! Вместе навсегда! Жаль что нет возможности болеть в Москве на стадионе...
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