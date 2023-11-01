Генич о поле в Воронеже: «Футболисты зажравшиеся, не в обиду игрокам «Спартака». Не поддерживаю эту истерию»

Теги Спартак премьер-лига Россия Факел Константин Генич Центральный стадион профсоюзов Кристофер Мартинс Перейра Гильермо Абаскаль Футбол

Константин Генич высказался о качестве поля на стадионе в Воронеже.

В прошлую субботу «Факел» обыграл «Спартак» (2:0) в 13-м туре Мир РПЛ. После матча игроки и главный тренер красно-белых раскритиковали качество газона на Центральном стадионе профсоюзов.

«Я не поддерживаю эту истерию. Вообще. Я скорее на стороне Квеквескири, Маркова и остальных, потому что футболисты – ну, такие, зажравшиеся. Не в обиду игрокам «Спартака».

Во-первых, я считаю, что Абаскаль ошибся с составом. Если ты понимал, что состояние поля тяжелое, зачем тебе легковесные игроки? Там нужны бойцы, нужны здоровенные ребята с длинными ногами, как Мартинс [Перейра]», – сказал комментатор.

Стадион «Факела» допущен к проведению матча с ЦСКА. Качество поля в игре со «Спартаком» ухудшилось «из-за аномальных осадков»

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22 комментария

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Kama Agzamov
причем тут Абаскаль ? это он за газоном следит ? если поле г.вно то оно для всех такое
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Roman Araslanov
То ли дело комментаторы Газпром тв! Вы так уже зажрались, что ваш комментаторский уровень - дно помноженное на бесконечность
+17
-5
+12
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Ебздрогыч
Можно еще играть в лаптях и мячом из бычьего пузыря, чтоб это зажравшиеся мажоры не выпендривались - такая логика, да?
+15
-8
+7
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Абдаллах аль-Кутба
Истеричка Гиеныч уже вторые сутки истерит про поле.
+4
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HCBV
Полтора года на этом поле все играли и ничего, Спартак даже 2 раза сыграл в прошлом сезоне и как то вообще не заикнулись про огород потому что побеждали, а теперь сразу сопли, слёзы....
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cmorblr
Ответ alex235
В девяностые на таких полях играли сплошь и рядом. И никто не истерил...
Так других не было
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Остап Бендер Сгибальщик
плач абаскаля особенно был смешон на фоне видео игр матчей из 90х где уважаемый всеми фанами Тихонов смеялся об этом.а на видео он там "по пояс в болоте" играет в футбол))офф матч
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Red Line
интересно, если этому клоуну предложить сидеть в студии на табуретке, он согласится?)
или это другое?)
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Pertinax Gandi
Поле было не очень качественное, но будь оно даже отличное, Абаскаль бы придумал какое-то другое оправдание проигрышу. Мы же уже разные версии слышали, то карточку рано дали, то игру не на тот день назначили, то в сборную больного игрока вызвали, то ещё что-нибудь...
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Старина Шимус
По поводу Мартинса согласен - не понимаю, как он в принципе периодически не попадает в старт (если не в травме дело)
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Азат Гимадиев
вообще согласен! ладно класс не получилось показать! А желание,стремление где!?!?
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Амин Чич
Ладно один специалист в футболе понимающий критикует Абаскаля, другой, но когда все подряд (так называемый Челендж), не критикуешь Абаскаля, не позовем на ТВ. В таких случаях хочешь не хочешь, а возьмёшь стороны тренера, даже если он действительно слабый!!!
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Красная стрела
Я тоже так думаю. Но критиковать будут не только представители КБ. Другие, уверен, повторят претензии..
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Balt
"Если ты понимал, что состояние поля тяжелое, зачем тебе легковесные игроки? "
Аналитика топ!
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alex235
Ответ Ебздрогыч
Можно еще играть в лаптях и мячом из бычьего пузыря, чтоб это зажравшиеся мажоры не выпендривались - такая логика, да?
В девяностые на таких полях играли сплошь и рядом. И никто не истерил...
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savik-A.M.
Ответ alex235
В девяностые на таких полях играли сплошь и рядом. И никто не истерил...
если бы тебе показать трансляцию из 90-х ты бы телевизор выкинул в окно , возьми и теперь нажми на разрешение в 264р и оцени все превосходство
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savik-A.M.
Ответ Красная стрела
Я тоже так думаю. Но критиковать будут не только представители КБ. Другие, уверен, повторят претензии..
гения будучи футболистом не сыграл ни одного матча а высшей лиги
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