Генич о поле в Воронеже: «Футболисты зажравшиеся, не в обиду игрокам «Спартака». Не поддерживаю эту истерию»

Константин Генич высказался о качестве поля на стадионе в Воронеже.

В прошлую субботу «Факел» обыграл «Спартак» (2:0) в 13-м туре Мир . После матча игроки и главный тренер красно-белых раскритиковали качество газона на стадионе профсоюзов.

«Я не поддерживаю эту истерию. Вообще. Я скорее на стороне Квеквескири, Маркова и остальных, потому что футболисты – ну, такие, зажравшиеся. Не в обиду игрокам «Спартака».

Во-первых, я считаю, что ошибся с составом. Если ты понимал, что состояние поля тяжелое, зачем тебе легковесные игроки? Там нужны бойцы, нужны здоровенные ребята с длинными ногами, как [Перейра]», – сказал комментатор.

Стадион «Факела» допущен к проведению матча с ЦСКА. Качество поля в игре со «Спартаком» ухудшилось «из-за аномальных осадков»

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