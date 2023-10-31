Газизов о «Динамо» Махачкала: «Настроены мы или не настроены на выход в РПЛ – будет ясно после 34-го тура»

Шамиль Газизов оценил шансы «Динамо» Махачкала на выход в Мир РПЛ.

После 16 туров дагестанский клуб занимает в таблице Мелбет Первой лиги 4-е место.

— Инфраструктура вашего клуба готова к ? Сможете задействовать стадион «Анжи Арена», который был построен на деньги Сулеймана Керимова, когда он владел «Анжи»?

— Его надо обновить — мы над этим работаем. Есть вопросы, связанные с определенными моментами. Но мы эту работу ведем. Если у нас все получится и все будет хорошо в спортивном плане, то мы будем во всеоружии готовы к РПЛ.

— Арена сейчас кому принадлежит?

— Это частный стадион. Он не находится на балансе ни у Республики Дагестан, ни у футбольного клуба «Динамо».

— Есть четкая задача подняться в РПЛ?

— Мы все в ключе договорились, что не трактуем эти вещи таким образом. Но если команда идет впереди, находится в верхней части таблицы, значит, она хочет этого. Никто не отменял спортивного результата. А настроены мы или не настроены на выход в РПЛ — все будет ясно после 34-го тура. Будет ясно, кто на что наиграл, кто как поработал.

— Бюджет у вас какой?

— Небольшой, но достойный.

— Какое место в Первой лиге у вашего клуба в плане бюджета?

— Знаешь, это все разговоры для определенных интересов. Повторюсь, у нас небольшой, скромный бюджет, но он достаточный для того, чтобы жить. Возможности у нас скромные. Мы живем, двигаемся, работаем. Команда работает. Да и вообще все в клубе люди рабочие, ответственно подходят к выполнению своих обязанностей. Здесь за деньгами никто не гонится, – сказал гендиректор махачкалинского « ».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!