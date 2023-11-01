Ловрен о переходе в «Лион»: «Приехал на меньшие деньги, в России контракт был больше. «Зенит» не дал мне никакого плана на будущее, к сожалению»

Теги Зенит Лион премьер-лига Россия лига 1 Франция Деян Ловрен деньги Футбол

Деян Ловрен рассказал о своем переходе из «Зенита» в «Лион».

– Твой уход из «Зенита». Первые новости появились 31 декабря, 2 января подтвердили официально. Все реально за 2 дня произошло?

– Да. Может, не за 2 дня, но весь процесс занял 4-5 дней. Я получил предложение после чемпионата мира. Я поехал в отпуск в горы недалеко от Лиона. Приземлился в аэропорту с чемоданами, собирался в отпуск, не ожидал трансфера. Планировал, что 16 или 17 января вернусь в Санкт-Петербург.

– Были новости, что «Зенит» не смог повторить предложение «Лиона». Это сказал Сергей Семак в одном из интервью.

– Нет, в «Зените» у меня контракт был больше, сюда я приехал на меньшие деньги. В конце концов, я приехал сюда не ради денег. Я не получал никакого предложения от «Зенита». Но это футбол, такое случается. В любом случае у меня оставалось шесть месяцев до конца контракта.

– Что именно побудило тебя на переход?

– Просто хотел быть уверен в своем будущем. В «Зените» будущее было неопределенным. К сожалению, они не дали мне никакого плана на будущее, а «Лион» предложил контракт на 2,5 года, – сказал хорватский защитник.

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19 комментариев

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Денис Белозёров
зато Лион дал, в Лиге 2 себя отлично будет чувствовать
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Кино Музыка
Уехал и уехал. Играл, прямо скажем, так себе.
+12
-3
+9
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Johnie
Зато в Лионе сейчас "благодать"

А с нынешним руководством прямо "светлое" будущее
+9
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+4
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СкептикК
Блин, комментаторы, почему вы такие злые? Человек играл не без ошибок, конечно, но в целом неплохо. Даже капитанил. Говорит правду: продлевать его не собирались, и переход был выгоден всем. Про Зенит ничего плохого не сказал. Зачем шипеть вслед?
+9
-5
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Доктор Верховцев
Французский пердив за меньшие деньги — определённость, которую своей игрой заслужил Ловрен.
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Stanislav Cherchesov
Ловрен на момент ухода даже не уровень Зенита был.
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Сергей Жарковский
Как сейчас говорят: уехал кормить клопов.😂
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юра георгиевский
Ловрен в Зените — это 40% пользы, а 60% вреда. И тем более Ловрен совсем не молодой футболист (34,6), мягко говоря, надёжности в нем мало было. Пусть играет лучше в Лионе, будем наблюдать, если время будет.
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Aleksandr Baskakov
Зато Лион дал ,план о вылете из лиги 1
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Жорег Борщофф
Спасибо деду за победу, но пора бы и на пенсию.
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Otto Kretschmer
Я думал он закончил, а он в Лионе подъедается, молодец, удачи.
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kostyan89
Ответ Кино Музыка
Уехал и уехал. Играл, прямо скажем, так себе.
Да сразу писал, что это ошибка трансфер. Ливерпуль его спихнул из-за постоянных привозов. Но невозможность критиковать трансферы зенита закрывала глаза. И все топ! Топ! А потом «ах! Макаров обыграл защитника сб. Хорватии». Да и о каком плане на будущее он мечтал? Если ему около 35. Там играть 1-2 года от силы
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юра георгиевский
Ответ Доктор Верховцев
Французский пердив за меньшие деньги — определённость, которую своей игрой заслужил Ловрен.
«Мечта балканца» — вырваться из Зенита, во французский пердив. Пусть эти сказки балканским бабушкам рассказывает.
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юра георгиевский
Ответ СкептикК
Блин, комментаторы, почему вы такие злые? Человек играл не без ошибок, конечно, но в целом неплохо. Даже капитанил. Говорит правду: продлевать его не собирались, и переход был выгоден всем. Про Зенит ничего плохого не сказал. Зачем шипеть вслед?
Да что он там «капитанил», его капитаном Семак, сам поставил, Семак говорил об этом, мог спокойно и другого поставить, разве дело в этом ?!
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bestvideox
Ничего плохого о Зените вроде бы не сказал, но какой то негатив к нему имеется.
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svft
ну, в лиге 2 он пылить не будет, в крайнем случае поедет домой доигрывать
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алекс голудин
План на будущее - жрать золотыми ложками. Тебе 139 лет, о каком футбольном будущем должен заботиться Зенит? просто привезли редкое животное в свой зоопарк. Почему такие отзывы получил за это неизвестно, но точно не из-за русофобии.
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Nogoi89
Ловрен, это тот, кто сегодня лучший защитник мира, а завтра его наматывает и крутит, как юлу Макаров?
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