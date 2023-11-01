Ловрен о переходе в «Лион»: «Приехал на меньшие деньги, в России контракт был больше. «Зенит» не дал мне никакого плана на будущее, к сожалению»

Деян Ловрен рассказал о своем переходе из «Зенита» в «Лион».

– Твой уход из « ». Первые новости появились 31 декабря, 2 января подтвердили официально. Все реально за 2 дня произошло?

– Да. Может, не за 2 дня, но весь процесс занял 4-5 дней. Я получил предложение после чемпионата мира. Я поехал в отпуск в горы недалеко от Лиона. Приземлился в аэропорту с чемоданами, собирался в отпуск, не ожидал трансфера. Планировал, что 16 или 17 января вернусь в Санкт-Петербург.

– Были новости, что «Зенит» не смог повторить предложение « ». Это сказал Сергей Семак в одном из интервью.

– Нет, в «Зените» у меня контракт был больше, сюда я приехал на меньшие деньги. В конце концов, я приехал сюда не ради денег. Я не получал никакого предложения от «Зенита». Но это футбол, такое случается. В любом случае у меня оставалось шесть месяцев до конца контракта.

– Что именно побудило тебя на переход?

– Просто хотел быть уверен в своем будущем. В «Зените» будущее было неопределенным. К сожалению, они не дали мне никакого плана на будущее, а «Лион» предложил контракт на 2,5 года, – сказал хорватский защитник.

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