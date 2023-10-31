Судья отменил гол Сергеева «Крыльям» после ВАР из-за игры рукой Коваленко в центре поля

Теги Зенит Крылья Советов ФОНБЕТ Кубок России судьи видеоповторы Данил Круговой Павел Кукуян Иван Сергеев Александр Коваленко Футбол

Судьи не засчитали гол «Зенита» в ворота «Крыльев Советов».

Петербуржцы принимают самарскую команду в матче 6-го тура группового раунда Фонбет Кубка России (0:0, второй тайм).

На 60-й минуте Иван Сергеев забил с передачи Данила Кругового, однако в развитии голевой атаки рукой в центре поля сыграл хавбек сине-бело-голубых Александр Коваленко.

Главный арбитр Павел Кукуян обратился к ВАР, посмотрел повтор эпизода и отменил взятие ворот.

Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Крылья Советов».

Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»

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4 комментария

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Сергей Гришин
хорошо хоть игру рукой с прошлого матча не рассмотрели 😂😂😂
+14
-4
+10
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Nick Crosier
Могли и не смотреть,ведь неизвестно как там ВАР решит.
+1
0
+1
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Антон Панарин
Ответ Сергей Гришин
хорошо хоть игру рукой с прошлого матча не рассмотрели 😂😂😂
Такие вещи судья обязан видеть без вара
+2
-1
+1
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