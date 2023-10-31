Судья отменил гол Сергеева «Крыльям» после ВАР из-за игры рукой Коваленко в центре поля
Судьи не засчитали гол «Зенита» в ворота «Крыльев Советов».
Петербуржцы принимают самарскую команду в матче 6-го тура группового раунда Фонбет Кубка России (0:0, второй тайм).
На 60-й минуте Иван Сергеев забил с передачи Данила Кругового, однако в развитии голевой атаки рукой в центре поля сыграл хавбек сине-бело-голубых Александр Коваленко.
Главный арбитр Павел Кукуян обратился к ВАР, посмотрел повтор эпизода и отменил взятие ворот.
Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Крылья Советов».
Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»
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