Судья отменил гол Сергеева «Крыльям» после ВАР из-за игры рукой Коваленко в центре поля

Судьи не засчитали гол «Зенита» в ворота «Крыльев Советов».

Петербуржцы принимают самарскую команду в матче 6-го тура группового раунда Фонбет Кубка России (0:0, второй тайм).

На 60-й минуте забил с передачи Данила Кругового, однако в развитии голевой атаки рукой в центре поля сыграл хавбек сине-бело-голубых .

Главный арбитр обратился к ВАР, посмотрел повтор эпизода и отменил взятие ворот.

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Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»

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