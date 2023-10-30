Экс-судья Галлахер о пенальти в ворота «МЮ», когда Хейлунд схватил Родри: «Невозможно сказать, что фола не было. Проблема в том, будут ли наказывать за такое в каждом туре»

Дермот Галлахер прокомментировал эпизод с пенальти в ворота «МЮ» в дерби.

« » обыграл « » (3:0) в 10-м туре АПЛ. Счет в матче был открыт с пенальти, назначенного после фола Расмуса Хейлунда на Родри – после подачи штрафного 20-летний форвард «МЮ» прихватил хавбека «Сити» в своей штрафной, и после контакта испанец упал на газон.

Арбитр ВАР Майкл Оливер пригласил главного судью матча ознакомиться с повтором эпизода, и рефери после этого принял решение назначить пенальти.

«Трудно сказать, что фола не было. Люди, увидев пенальти, спросят, сколько [11-метровых в подобных эпизодах] еще будет назначено. Но посмотрите на это – невозможно сказать, что это не фол. Проблема в том, будут ли наказывать за подобное в каждом туре?

Но это фол. Его долго пересматривали. Арбитром ВАР был Майкл Оливер, и он изучал эпизод, это заняло много времени. Я слышал, как он сказал судье: «Вы должны остановить игру прямо сейчас, я рекомендую вам это пересмотреть».

Он подумал, что это была явная ошибка, потому что отправил его к монитору. Затем судья принял более подходящее решение», – сказал Галлахер.

Юнгберг считает, что Родри симулировал в эпизоде с Хейлундом: «Не хочу видеть испанский футбол в АПЛ, меня это раздражает. Назначение пенальти не удивило – на ВАР работал Оливер»

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