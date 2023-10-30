Экс-судья Галлахер о пенальти в ворота «МЮ», когда Хейлунд схватил Родри: «Невозможно сказать, что фола не было. Проблема в том, будут ли наказывать за такое в каждом туре»

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия судьи Майкл Оливер Пол Тирни Дермот Галлахер видеоповторы Родри Расмус Хейлунд Футбол

Дермот Галлахер прокомментировал эпизод с пенальти в ворота «МЮ» в дерби.

«Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» (3:0) в 10-м туре АПЛ. Счет в матче был открыт с пенальти, назначенного после фола Расмуса Хейлунда на Родри – после подачи штрафного 20-летний форвард «МЮ» прихватил хавбека «Сити» в своей штрафной, и после контакта испанец упал на газон.

Арбитр ВАР Майкл Оливер пригласил главного судью матча Пола Тирни ознакомиться с повтором эпизода, и рефери после этого принял решение назначить пенальти.

«Трудно сказать, что фола не было. Люди, увидев пенальти, спросят, сколько [11-метровых в подобных эпизодах] еще будет назначено. Но посмотрите на это – невозможно сказать, что это не фол. Проблема в том, будут ли наказывать за подобное в каждом туре?

Но это фол. Его долго пересматривали. Арбитром ВАР был Майкл Оливер, и он изучал эпизод, это заняло много времени. Я слышал, как он сказал судье: «Вы должны остановить игру прямо сейчас, я рекомендую вам это пересмотреть».

Он подумал, что это была явная ошибка, потому что отправил его к монитору. Затем судья принял более подходящее решение», – сказал Галлахер.

Юнгберг считает, что Родри симулировал в эпизоде с Хейлундом: «Не хочу видеть испанский футбол в АПЛ, меня это раздражает. Назначение пенальти не удивило – на ВАР работал Оливер»

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7 комментариев

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damondiamond
в матче с Арсеналом точно также Хойлунда рукой останавливал защитник Арсенала и пенальти не было)
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Ksandvankneshas
Фигня вопрос, конечно же нет
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Виталий Ан
Сложно правда сказать. Родри добегал скорее всего в ту зону если бы его не держал Хейлунд и мог пробить. Цепляли его не слабо, что бы хейтеры не говорили. Однако ставить за такое правда сложно. 1 Нельзя сказать что точно добегал и пробивал. 2 похожих эпизодов бывает много ( может не таких явных но все же). Ставить за такое на грани скандала.
Но с другой стороны если не ставить, то будут все так держать. Что и случилось после пенальти когда Магваер вцепился в Холанда и откровенно держал его обняв обеими руками. Что в результате все же свалил его. А ведь он мог теоретически замыкать на дальней с его то скоростью. Я считаю что за 2 эпизода пендаль оправдан. Вот только второй эпизод был уже после.
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Трент 66
Будут ставить, только когда будут так фолить против сити, ясно же.
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CyberUnited
Если у вас есть сомнения насчет пенальти, вы не имеете права его ставить.
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Эксперимент
Ответ Трент 66
Будут ставить, только когда будут так фолить против сити, ясно же.
Сейчас бы болельщику Ливерпуля говорить про падения. Лучше вспомни, как Салах и Мане падали на пенальти)
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Трент 66
Ответ Эксперимент
Сейчас бы болельщику Ливерпуля говорить про падения. Лучше вспомни, как Салах и Мане падали на пенальти)
Они хотя бы мяч контролировали..
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