«Понятия не имею, во что играет «МЮ». Они заканчивали с Магуайром, Эвансом и Регилоном в защите – смотрелось обескураживающе». Сэвидж про 0:3 в дерби

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль Робби Сэвидж Манчестер Сити премьер-лига Англия Тоттенхэм Брайтон Футбол

Робби Сэвидж недоволен игрой и составом «Манчестер Юнайтед».

«МЮ» уступил «Манчестер Сити» (0:3) в 10-м туре АПЛ. Команда занимает 8-е место в турнирной таблице.

«Стоит обратить внимание на селекцию «Манчестер Юнайтед». Игру на «Олд Траффорд» заканчивали с Харри Магуайром, Джонни Эвансом и [Серхио] Регилоном в защите. Порой это смотрелось обескураживающе.

Посмотрите на лучшие команды Премьер-лиги, у них есть свой стиль игры. Вы знаете, как играет «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Брайтон». Спустя столько времени я по-прежнему понятия не имею, во что играет «Манчестер Юнайтед». Это очень беспокоит.

Но «Сити» – вау! Невероятно. «Манчестер Юнайтед» не смог навязать им борьбу», – сказал бывший хавбек сборной Уэльса и воспитанник «МЮ».

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5 комментариев

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Streetbor
хоть кто-то говорит по существу без всяких прекрас. Никто не знает во что играет МЮ. В этом и есть гениальная загадка ТенХага.
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Биомеханоид
Ответ Streetbor
хоть кто-то говорит по существу без всяких прекрас. Никто не знает во что играет МЮ. В этом и есть гениальная загадка ТенХага.
"Пока противник рисует карты наступления, мы меняем ландшафты, причём вручную. Когда приходит время атаки, противник теряется на незнакомой местности и приходит в полную небоеготовность. В этом смысл, в этом наша стратегия."
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Vadia
У меня друг за МЮ топит. Все время подкалывали друг друга из-за игры команд, за которые болеем. В этом сезоне даже как-то жалко подкалывать его.
+2
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Den
ЭТХ сам не знает во что играет МЮ
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