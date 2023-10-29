«Понятия не имею, во что играет «МЮ». Они заканчивали с Магуайром, Эвансом и Регилоном в защите – смотрелось обескураживающе». Сэвидж про 0:3 в дерби

Робби Сэвидж недоволен игрой и составом «Манчестер Юнайтед».

«МЮ» уступил « » (0:3) в 10-м туре . Команда занимает 8-е место в турнирной таблице.

«Стоит обратить внимание на селекцию « ». Игру на «Олд Траффорд» заканчивали с Харри Магуайром, Джонни Эвансом и [Серхио] Регилоном в защите. Порой это смотрелось обескураживающе.

Посмотрите на лучшие команды Премьер-лиги, у них есть свой стиль игры. Вы знаете, как играет « », « », «Брайтон». Спустя столько времени я по-прежнему понятия не имею, во что играет «Манчестер Юнайтед». Это очень беспокоит.

Но «Сити» – вау! Невероятно. «Манчестер Юнайтед» не смог навязать им борьбу», – сказал бывший хавбек сборной Уэльса и воспитанник «МЮ».

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