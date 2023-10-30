Гвардиола о Бернарду: «У него нет больших машин, он одевается не по высшему разряду. Он скромный, все в раздевалке любят его. Я счастлив, что он остался в «Сити»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Бернарду Силва Футбол

Пеп Гвардиола высказался о значимости Бернарду Силвы для «Манчестер Сити».

«Он превосходен во всех отношениях, и мы влюблены в него. Я мог бы остаться здесь и 10 минут говорить о том, что Бернарду Силва значит для меня и нашей команды. Он игрок, который превосходен во всех аспектах – преданности, интеллекте, он все понимает. Мы влюблены в него.

У него нет больших машин, он одевается, возможно, не по высшему разряду. Он скромный, и все в раздевалке любят его. Нам повезло, что мы его не потеряли. Он незаменим. Я знаю, что он счастлив здесь», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

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23 комментария

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Aleksey Yashin
Бернарду не отправляется играть в Лондон,
Он не одевается в бутике модном,
Его папа не работает в банке,
И не катается он на иномарках.
+38
-2
+36
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Jan Paskel
Ответ Aleksey Yashin
Бернарду не отправляется играть в Лондон, Он не одевается в бутике модном, Его папа не работает в банке, И не катается он на иномарках.
короче он из Перми
+20
0
+20
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окечуква
Бернарду в плане внешнего отсутствия понтов, понимания игры и влияния на нее, а также довольно изящной техники похож на другую легенду Сити - своего тезку Давида.
+11
0
+11
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Максим Кутузов
Все рады, что он остался в Сити. Лучший португальский футболист
+20
-9
+11
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jam.football
Ответ Aleksey Yashin
Бернарду не отправляется играть в Лондон, Он не одевается в бутике модном, Его папа не работает в банке, И не катается он на иномарках.
он реальный пацан
+8
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Илья Крохин
Как по мне, должен быть в тройке номинантов на золотой мяч, в пятерке так точно. Потрясающе умный игрок, без него сити бы не взял ЛЧ
+6
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Борис Энгельгардт
Ответ as009595@icloud.com
Да да и именно поэтому Пеп не захотел к себе лучшего аргентинского футболиста подписать
Альварес вчера был в старте, о чем ты?
+4
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Cruel Snake
Ответ Aleksey Yashin
Бернарду не отправляется играть в Лондон, Он не одевается в бутике модном, Его папа не работает в банке, И не катается он на иномарках.
Зацени, здесь парень в которого все влюблены...
+5
-1
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as009595@icloud.com
Ответ Максим Кутузов
Все рады, что он остался в Сити. Лучший португальский футболист
Да да и именно поэтому Пеп не захотел к себе лучшего аргентинского футболиста подписать
+6
-3
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San Remo
молодец 👍
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Максим Кутузов
Ответ as009595@icloud.com
Да да и именно поэтому Пеп не захотел к себе лучшего аргентинского футболиста подписать
А причём тут лучший аргентинский футболист вообще?
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Андрей
Ответ Aleksey Yashin
Бернарду не отправляется играть в Лондон, Он не одевается в бутике модном, Его папа не работает в банке, И не катается он на иномарках.
последний сезон?))
+1
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Пошлю любого, кто против футбола!
Ответ proeast
А я считаю что без Грилиша не взяли бы ни АПЛ, ни ЛЧ.
Я считаю что без фото Грилиша на автобусе эффект от победы ЛЧ был другой или ты про его участия в игре?)
+1
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proeast
Ответ as009595@icloud.com
Да да и именно поэтому Пеп не захотел к себе лучшего аргентинского футболиста подписать
Пеп хотел, Месси как Фалькао не приехал)
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Кино Музыка
Скромный как все бразильцы)
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KMR
Да с такой скромностью он точно должен быть в бчк
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charly001
Для соперников неприятный тип игрока
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proeast
Ответ Илья Крохин
Как по мне, должен быть в тройке номинантов на золотой мяч, в пятерке так точно. Потрясающе умный игрок, без него сити бы не взял ЛЧ
А я считаю что без Грилиша не взяли бы ни АПЛ, ни ЛЧ.
+1
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Аутарытэт
Ответ окечуква
Бернарду в плане внешнего отсутствия понтов, понимания игры и влияния на нее, а также довольно изящной техники похож на другую легенду Сити - своего тезку Давида.
и полная противоположность своему коллеге по сборной кристине нырялду
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Аутарытэт
Ответ Кино Музыка
Скромный как все бразильцы)
он португалец
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