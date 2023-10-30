Пеп Гвардиола высказался о значимости Бернарду Силвы для «Манчестер Сити».

«Он превосходен во всех отношениях, и мы влюблены в него. Я мог бы остаться здесь и 10 минут говорить о том, что значит для меня и нашей команды. Он игрок, который превосходен во всех аспектах – преданности, интеллекте, он все понимает. Мы влюблены в него.

У него нет больших машин, он одевается, возможно, не по высшему разряду. Он скромный, и все в раздевалке любят его. Нам повезло, что мы его не потеряли. Он незаменим. Я знаю, что он счастлив здесь», – сказал главный тренер « ».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!