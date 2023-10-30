Гвардиола о Бернарду: «У него нет больших машин, он одевается не по высшему разряду. Он скромный, все в раздевалке любят его. Я счастлив, что он остался в «Сити»
Пеп Гвардиола высказался о значимости Бернарду Силвы для «Манчестер Сити».
«Он превосходен во всех отношениях, и мы влюблены в него. Я мог бы остаться здесь и 10 минут говорить о том, что Бернарду Силва значит для меня и нашей команды. Он игрок, который превосходен во всех аспектах – преданности, интеллекте, он все понимает. Мы влюблены в него.
У него нет больших машин, он одевается, возможно, не по высшему разряду. Он скромный, и все в раздевалке любят его. Нам повезло, что мы его не потеряли. Он незаменим. Я знаю, что он счастлив здесь», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Он не одевается в бутике модном,
Его папа не работает в банке,
И не катается он на иномарках.