Пеп Гвардиола: «При Фергюсоне «МЮ» много лет был на вершине. В последние годы «Сити» изменил тенденцию»
Пеп Гвардиола высказался о соперничестве с «Манчестер Юнайтед».
Вчера «Манчестер Сити» одержал победу в дерби со счетом 3:0.
«Игроки выложились полностью, и я очень рад за наших болельщиков, я знаю, что это значит для них.
В течение многих лет, когда сэр Алекс [Фергюсон] был здесь, «Юнайтед» был на вершине, но за последние несколько лет мы изменили тенденцию.
После первых 5-10 минут, когда мы теряли мячи в матче с командой, которая очень опасна, мы взяли ситуацию под контроль и после второго гола показали фантастическую игру», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Те два финала в лиге чемпионов против Барсы Пепа тому подтверждение.
потом в своей книге Фергюсон признавался, что ничего не мог поделать с той Барселоной, она просто была лучше.
Фантастические траты Сэра Алекса Фергюсона после приезда в "Манчестер Юнайтед" или почему завистливые болельщики соперников придумали миф.
Пришло время детально разобраться со всеми трансферами английских клубов с сезона 1986/87 года, а всё потому что в ноябре 86 САФ приехал в "Манчестер Юнайтед".
Итак, что мы собираемся сделать? Возьмём 3 отрезка по 5 сезонов, чтобы сильно не растягивать временные отрезки, главный пункт - трансферное сальдо, то есть покупки минусем продажи, так увидим чистые затраты, в списке будут топ 5 самых затратных клубов.
1. Отрезок с сезона 1986/87 по 1990/91:
"Ман Юнайтед" - минус 9.78 млн евро
"Ливерпуль" - минус 6.47 млн евро
"КП" - минус 5.28 млн евро
"Челси" - минус 4.26 млн евро
"Эвертон" - минус 3.80 млн евро
В первом отрезке "красные дьяволы" действительно имеют отрыв, надо сказать, что сделали они его ровно за один сезон - в 89/90, в остальных сезонах не выделялись, но факт остаётся фактом, пока что ваш администратор не особо сумел разнести "хейтеров", но мы только начали.
2. Отрезок с сезона 1991/92 по 95/96:
"Блэкберн" - минус 41.02 млн евро
"Ливерпуль" - минус 35.21 млн евро
"Эвертон" - минус 25.61 млн евро
"Арсенал" - минус 24.16 млн евро
" Ньюкасл" - минус 22.57 млн евро
Барабанная дробь... " Манчестер Юнайтед" - плюс 97 тысяч евро
Как говорится, добрый вечер, "Манчестер Юнайтед" за этот отрезок потратил на покупки - 28 млн евро, что меньше сальдо условного "Ливерпуля", а не затрат на покупки игроков, почувствуйте разницу.
Как считаете, в этот раз хорошо приложился фактами?
3. Отрезок с сезона 1996/97 по 2000/01:
"Лидс" - минус 88.76 млн евро
"Челси" - минус 72.82 млн евро
"Ливерпуль" - минус 69.81 млн евро
"Тоттенхэм" - минус 64.98 млн евро
"Ман Юнайтед" - минус 62.77 млн евро
САФ в этот раз заехал в топ 5 любителей тратить деньги, правда, уступает своим соперникам, паралельно... Для напоминания, всего лишь требл привёз в "Манчестер Юнайтед", наверное, всё из-за этих баснословных трат, да?
Ладно, иронию оставим, если коротко, то САФу в самом начале пути пришлось разгонять алкоголиков, строить новую команду, в дальнейшем у него была божественная пропорция, окружать воспитанников великими личностями, на таких игроков уходили все рекордные траты, не вина "Манчестер Юнайтед", что у них было качество и ум на фоне своих соперников, к сожалению, до 2005 года.
Но это другое?