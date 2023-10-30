Пеп Гвардиола: «При Фергюсоне «МЮ» много лет был на вершине. В последние годы «Сити» изменил тенденцию»

Пеп Гвардиола высказался о соперничестве с «Манчестер Юнайтед».

Вчера «Манчестер Сити» одержал победу в дерби со счетом 3:0.

«Игроки выложились полностью, и я очень рад за наших болельщиков, я знаю, что это значит для них.

В течение многих лет, когда сэр [Фергюсон] был здесь, « » был на вершине, но за последние несколько лет мы изменили тенденцию.

После первых 5-10 минут, когда мы теряли мячи в матче с командой, которая очень опасна, мы взяли ситуацию под контроль и после второго гола показали фантастическую игру», – сказал главный тренер « ».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!