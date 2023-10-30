Пеп Гвардиола: «При Фергюсоне «МЮ» много лет был на вершине. В последние годы «Сити» изменил тенденцию»

Теги Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола высказался о соперничестве с «Манчестер Юнайтед».

Вчера «Манчестер Сити» одержал победу в дерби со счетом 3:0. 

«Игроки выложились полностью, и я очень рад за наших болельщиков, я знаю, что это значит для них.

В течение многих лет, когда сэр Алекс [Фергюсон] был здесь, «Юнайтед» был на вершине, но за последние несколько лет мы изменили тенденцию.

После первых 5-10 минут, когда мы теряли мячи в матче с командой, которая очень опасна, мы взяли ситуацию под контроль и после второго гола показали фантастическую игру», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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63 комментария

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Blaumerc
справедливости ради, не умаляя заслуги Фергюсона как великого тренера, не думаю что Фергюсон был бы так же успешен в АПЛ, если бы Пеп тренировал МС в те времена.
Те два финала в лиге чемпионов против Барсы Пепа тому подтверждение.
потом в своей книге Фергюсон признавался, что ничего не мог поделать с той Барселоной, она просто была лучше.
+43
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+26
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headmaster
Да и сам МЮ после ухода Ферги неплохо так приложил руку к появлению данной тенденции
+19
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Владимир Владимир
Такого уничтожения даже Фергюсон лиге не устраивал.
+12
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Pasha Giggz
Ответ Отец Абду
МЮ как всегда унижатся перед Пепом ( с Ферги в финалах ЛЧ, а с остальными тренерами в АПЛ и кубках), тенденция не меняется:)
Один норвежский тренер делал "не унижатся" перед Пепом хорошо, но его уничтожил свой же португальский суперзвезда до уровня рыбака-физрука)
+19
-9
+10
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Waititi
Ответ Сикарио
Справедливости ради? Справедливости ради тогда в Сите еще никто не влил 2 млрд.
справедливости ради МЮ тоже был хорош когда там были вливания и которые есть до сих пор , но нет норм тренера который могет.
+7
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Kahn01
Самое интересное, что клуб «без истории» сейчас делает историю. И вырастает поколение которое видит в МЮ не великую чемпионскую команду с кучей лидеров и больших игроков в составе, а меланхоличную сборную миллионеров с профанами во главе. С такой тенденций Сити будет с историей а МЮ в истории.
+8
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QWertY
Ответ Aleksandr Khachoyan
Знаете что смешно. Я в последнее время натыкаюсь на комментарии некоторых людей, в основном в англоязычных футбольных кругах, и там некоторые болельщики МЮ такие: 10 лет успеха Сити не сделает для них истории, Манчестер всегда останется красным. Как будто это не МЮ все завоевал за 25 лет с Ферги, а до этого были середняком с несколькими трофеями, теперь вернулись на свои позиции.
То есть до Ферги у МЮ не было Кубка Чемпионов и малышей Басби?
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QWertY
Ответ trav
Комментарий удален модератором
Этот мусорный текст из 13 года был уничтожен сразу же

Фантастические траты Сэра Алекса Фергюсона после приезда в "Манчестер Юнайтед" или почему завистливые болельщики соперников придумали миф.

Пришло время детально разобраться со всеми трансферами английских клубов с сезона 1986/87 года, а всё потому что в ноябре 86 САФ приехал в "Манчестер Юнайтед".

Итак, что мы собираемся сделать? Возьмём 3 отрезка по 5 сезонов, чтобы сильно не растягивать временные отрезки, главный пункт - трансферное сальдо, то есть покупки минусем продажи, так увидим чистые затраты, в списке будут топ 5 самых затратных клубов.

1. Отрезок с сезона 1986/87 по 1990/91:

"Ман Юнайтед" - минус 9.78 млн евро
"Ливерпуль" - минус 6.47 млн евро
"КП" - минус 5.28 млн евро
"Челси" - минус 4.26 млн евро
"Эвертон" - минус 3.80 млн евро

В первом отрезке "красные дьяволы" действительно имеют отрыв, надо сказать, что сделали они его ровно за один сезон - в 89/90, в остальных сезонах не выделялись, но факт остаётся фактом, пока что ваш администратор не особо сумел разнести "хейтеров", но мы только начали.

2. Отрезок с сезона 1991/92 по 95/96:

"Блэкберн" - минус 41.02 млн евро
"Ливерпуль" - минус 35.21 млн евро
"Эвертон" - минус 25.61 млн евро
"Арсенал" - минус 24.16 млн евро
" Ньюкасл" - минус 22.57 млн евро

Барабанная дробь... " Манчестер Юнайтед" - плюс 97 тысяч евро

Как говорится, добрый вечер, "Манчестер Юнайтед" за этот отрезок потратил на покупки - 28 млн евро, что меньше сальдо условного "Ливерпуля", а не затрат на покупки игроков, почувствуйте разницу.

Как считаете, в этот раз хорошо приложился фактами?

3. Отрезок с сезона 1996/97 по 2000/01:

"Лидс" - минус 88.76 млн евро
"Челси" - минус 72.82 млн евро
"Ливерпуль" - минус 69.81 млн евро
"Тоттенхэм" - минус 64.98 млн евро
"Ман Юнайтед" - минус 62.77 млн евро

САФ в этот раз заехал в топ 5 любителей тратить деньги, правда, уступает своим соперникам, паралельно... Для напоминания, всего лишь требл привёз в "Манчестер Юнайтед", наверное, всё из-за этих баснословных трат, да?

Ладно, иронию оставим, если коротко, то САФу в самом начале пути пришлось разгонять алкоголиков, строить новую команду, в дальнейшем у него была божественная пропорция, окружать воспитанников великими личностями, на таких игроков уходили все рекордные траты, не вина "Манчестер Юнайтед", что у них было качество и ум на фоне своих соперников, к сожалению, до 2005 года.
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Причёска Бэйла
Ответ headmaster
Да и сам МЮ после ухода Ферги неплохо так приложил руку к появлению данной тенденции
Дать Ферги те бабки, которые тратят нынешние нубы из МЮ, он бы сделал машину
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Blaumerc
Ответ Сикарио
Справедливости ради? Справедливости ради тогда в Сите еще никто не влил 2 млрд.
за то МЮ вливал в себя сколько захочет, ну и Челси после покупки Губернатором Чукотки.
Но это другое?
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Glukinho
Ответ Blaumerc
справедливости ради, не умаляя заслуги Фергюсона как великого тренера, не думаю что Фергюсон был бы так же успешен в АПЛ, если бы Пеп тренировал МС в те времена. Те два финала в лиге чемпионов против Барсы Пепа тому подтверждение. потом в своей книге Фергюсон признавался, что ничего не мог поделать с той Барселоной, она просто была лучше.
а толку, если бы да кабы
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Waititi
Ответ Pasha Giggz
Один норвежский тренер делал "не унижатся" перед Пепом хорошо, но его уничтожил свой же португальский суперзвезда до уровня рыбака-физрука)
согласен, при Сульшере МЮ был намного сильнее и наказывал топов, а теперь только щеки подставляет.
+4
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Сикарио
Ответ Blaumerc
справедливости ради, не умаляя заслуги Фергюсона как великого тренера, не думаю что Фергюсон был бы так же успешен в АПЛ, если бы Пеп тренировал МС в те времена. Те два финала в лиге чемпионов против Барсы Пепа тому подтверждение. потом в своей книге Фергюсон признавался, что ничего не мог поделать с той Барселоной, она просто была лучше.
Справедливости ради? Справедливости ради тогда в Сите еще никто не влил 2 млрд.
+14
-11
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trav
Ответ Kahn01
Самое интересное, что клуб «без истории» сейчас делает историю. И вырастает поколение которое видит в МЮ не великую чемпионскую команду с кучей лидеров и больших игроков в составе, а меланхоличную сборную миллионеров с профанами во главе. С такой тенденций Сити будет с историей а МЮ в истории.
на момент покупки шейхами Ман сити у них было несколько титулов в Англии, Кубки Англии и Еврокубок аж в 1970 году! По кол-ву матчей в истории 1 дивизиона Ман Сити на 6 месте среди всех клубов Англии!
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trav
Ответ f0rmoceft
Согласен, конечно Гвардиола тоже внёс вклад, но без астрономических вливаний он бы этого не добился
В Англии Челси Ливерпуль Ман Сити Маню Арсенал тратят примерно одинаково, но Ман Сити в 10 раз успешнее чем все эти клубы (Ну только Ливерпуль что-то смог выиграть и Челси)
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TheFrosty
Ответ Leganessi
Не при Фергюссоне, а при молодом Роналду. С Роналду за 6 лет - 3 АПЛ подряд, кубок ЛЧ+Финал ЛЧ в след. году - лучший отрезок за всю историю МЮ. После ухода Роналду Фергюссон начал деградировать и МЮ вылетел в ЛЕ, уже 10 лет кряду став середняком.
Кто о чем а вшивому о бане.
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Отец Абду
МЮ как всегда унижатся перед Пепом ( с Ферги в финалах ЛЧ, а с остальными тренерами в АПЛ и кубках), тенденция не меняется:)
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rej1sta
Ответ Waititi
согласен, при Сульшере МЮ был намного сильнее и наказывал топов, а теперь только щеки подставляет.
И трофеев тоже много взяли, не знаю даже, зачем убрали Сульшера…
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Ман Сити
Недавно было 12 лет с того момента как Сити скинул проект и физрука ферги с их насеста. Через полтора года после этого ушел Уэбб и уволили самого ферги.
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TheFrosty
Ответ Leganessi
Ты ждешь чтобы я тебе ее заказал или что.
У тебя уже был такой опыт? Часто заказываешь баню парням?
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Ман Сити
Ответ Сикарио
При Фергюсоне Сите никто не знал. Это был обычный клубец из серой массы ноунеймов, коих на острове целая куча.
6-1 было при фергюсоне
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Waititi
Ответ rej1sta
И трофеев тоже много взяли, не знаю даже, зачем убрали Сульшера…
просто не хватило авторитета, А этот голландский фермер распиарен одним ЛЧ с Аякс , тренер одного сезона и дали столько денег на трансферы которые успешно провалились, а Сульшер играл с тем что есть и МЮ был бегущий, острый и дерби был всегда смоьрибельным. Я хоть и болел Сити я понимал что МЮ Сульшера накажет Сити и часто так и было.
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Бронислав Каминский
Гвардиола - это проклятие для маню,которое началось еще в далеком 2009
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Leganessi
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Ответ TheFrosty
У тебя уже был такой опыт? Часто заказываешь баню парням?
У меня контракт с гэй камп ноу. Фанатам хасбика нахожу контакты.
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charly001
Манчестер хозяин Апл получается
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