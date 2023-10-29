«Динамо» сыграет с «Уралом» в черной форме в честь Льва Яшина

Теги премьер-лига Россия Лев Яшин Динамо Москва Урал игровая форма стиль Футбол

«Динамо» в знак уважения ко Льву Яшину сыграет против «Урала» в черной форме.

«Комплект создан в честь лучшего голкипера XX века и обладателя «Золотого мяча».

Лев Иванович совершал вратарские подвиги в темном свитере и получил прозвище «Черный паук», – говорится в заявлении «Динамо».

Матч «Динамо» – «Урал» пройдет на «ВТБ Арене» 29 октября и начнется в 16:30 по московскому времени.

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12 комментариев

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corazón blanco
Пора бы уже в честь Льва Яшина хоть какой-то трофей Динамо выиграть. А то уже и как-то не смешно и неудобно.
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Kent88
Стильно. Но мало кто знает, что цвет свитера Льва Ивановича был на самом деле темно-синий.
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-2
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Антон Фалафель
Живя прошлым у них не будет будущего!
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Сергей Жарковский
Ну не знаю, Спартак вчера тоже вышел в новом варианте формы, и все знают, что из этого получилось...
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Александр Аствацатуров
У Льва Яшина форма была темно синяя а не черная.
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Александр Кудрявцев
Ответ Kent88
Стильно. Но мало кто знает, что цвет свитера Льва Ивановича был на самом деле темно-синий.
А в чём разница какой был свитер у Льва Яшина. 🤔🤔🤔
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Дмитрий Рабко
Ответ Kent88
Стильно. Но мало кто знает, что цвет свитера Льва Ивановича был на самом деле темно-синий.
Стесняюсь спросить - Вы это, как я к примеру, узнали из недавнего выпуска Ч?Г?К?
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