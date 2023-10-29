«Динамо» сыграет с «Уралом» в черной форме в честь Льва Яшина

«Динамо» в знак уважения ко Льву Яшину сыграет против «Урала» в черной форме.

«Комплект создан в честь лучшего голкипера XX века и обладателя «Золотого мяча».

Лев Иванович совершал вратарские подвиги в темном свитере и получил прозвище «Черный паук», – говорится в заявлении «Динамо».

Матч « » – « » пройдет на «ВТБ Арене» 29 октября и начнется в 16:30 по московскому времени.

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