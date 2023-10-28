«Зенит» забил в 20 матчах РПЛ подряд. Это повторение клубного рекорда

«Зенит» забивает в Мир РПЛ на протяжении 20 матчей подряд.

Сегодня команда Сергея Семака одержала победу над « » – 2:1.

Петербуржцы забили в 20-м матче чемпионата подряд. Это повторение клубного рекорда – сине-бело-голубые достигли такого же показателя в 2011-2012 годах.

Следующую игру в рамках « » проведет 4 ноября – против «Балтики».

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