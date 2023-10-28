«Зенит» забил в 20 матчах РПЛ подряд. Это повторение клубного рекорда
«Зенит» забивает в Мир РПЛ на протяжении 20 матчей подряд.
Сегодня команда Сергея Семака одержала победу над «Ахматом» – 2:1.
Петербуржцы забили в 20-м матче чемпионата подряд. Это повторение клубного рекорда – сине-бело-голубые достигли такого же показателя в 2011-2012 годах.
Следующую игру в рамках РПЛ «Зенит» проведет 4 ноября – против «Балтики».
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так вот, на данный момент у Зенита, 27 забитых, при XG в 20,38(лучший показатель xg в лиге, на данный момент)
просто минутка ненужной информации)
p.s. данные сайта Understat.
кто в гостях копает картофель, а кто дома делает дела.