«Зенит» забил в 20 матчах РПЛ подряд. Это повторение клубного рекорда

Теги Зенит премьер-лига Россия Ахмат рекорды Футбол

«Зенит» забивает в Мир РПЛ на протяжении 20 матчей подряд.

Сегодня команда Сергея Семака одержала победу над «Ахматом» – 2:1. 

Петербуржцы забили в 20-м матче чемпионата подряд. Это повторение клубного рекорда – сине-бело-голубые достигли такого же показателя в 2011-2012 годах.

Следующую игру в рамках РПЛ «Зенит» проведет 4 ноября – против «Балтики». 

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Калибабчук
Вспоминается материал на сайте, в начале сезона, про то, что у Зенита было 1.9 XG, [худший показатель лиги на тот момент]при 5 забитых мячах после трех туров.(ох, уж эти три тура - знаковая отметка)
так вот, на данный момент у Зенита, 27 забитых, при XG в 20,38(лучший показатель xg в лиге, на данный момент)
просто минутка ненужной информации)
p.s. данные сайта Understat.
+32
0
+32
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Micio
Все шансы на новый рекорд
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Groznyi2024
Ответ Дмитрий Калибабчук
Вспоминается материал на сайте, в начале сезона, про то, что у Зенита было 1.9 XG, [худший показатель лиги на тот момент]при 5 забитых мячах после трех туров.(ох, уж эти три тура - знаковая отметка) так вот, на данный момент у Зенита, 27 забитых, при XG в 20,38(лучший показатель xg в лиге, на данный момент) просто минутка ненужной информации) p.s. данные сайта Understat.
Вот зачем ты искупал Спартак в ##### сейчас?)
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Калибабчук
Ответ Groznyi2024
Вот зачем ты искупал Спартак в ##### сейчас?)
да они сегодня сами в Воронеже это прекрасно сделали🙃я тут не при чем🙄
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Данко Лазович
каждому клубу - свои рекорды.
кто в гостях копает картофель, а кто дома делает дела.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Есев
А рекорд РПЛ какой?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SMART789
#веганский футбол
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей48
Ответ Micio
Все шансы на новый рекорд
В следующем 21-ом матче дадут рекорд!)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
KKA
Ответ Groznyi2024
Вот зачем ты искупал Спартак в ##### сейчас?)
Так ему)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Шурик Шурик
Ответ Иван Есев
А рекорд РПЛ какой?
В 1993 году Спартак, вроде бы, забивал 22 матча подряд. Со 2 по 23 тур, если я ничего не путаю
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий