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КДК дисквалифицировал игроков ЦСКА и «Локомотива» на несколько матчей за драку в матче ЮФЛ. Железнодорожники оштрафованы на 100 тысяч рублей

КДК наказал игроков ЦСКА и «Локо» за драку в матче ЮФЛ.

Напомним, встреча 13-го тура ЮФЛ-1 (игроки не старше 18 лет) завершилась победой ЦСКА 2:1. После финального свистка случилась потасовка с участием более чем 40 человек, включая находившихся на поле игроков, запасных и членов тренерского штаба.

У «Локомотива» были удалены Кирилл Комаров, Михаил Вишняков и Александр Беспалов, в составе ЦСКА красные карточки получили Тамерлан Шанхоев, Мхитар Давидян, Дмитрий Рамонов, Тимур Хужахметов и Сослан Бетеев.

«По протоколу матча были удалены три футболиста «Локомотива»: Беспалов, Вишняков и Комаров, все – за агрессивное поведение. У ЦСКА были удалены футболисты Шанхоев, Рамонов, Хужахметов за агрессивное поведение. Также были удалены тренеры ЦСКА: Давидян – за выход на поле для конфронтации с официальным лицом матча, Бетеев – за оскорбительное поведение после матча с применением нецензурной брани в адрес.

Поступили заявления об отмене удаления Вишнякова, от ЦСКА – Хужахметова, Рамонова и тренеров. Направили документы в ЭСК. В итоге отменили удаление Вишнякову. Что касается ЦСКА, то отказали в отмене красных карточек на основании заключения ЭСК. Кроме того, по рапорту инспектора и протоколу матча вызвали на заседание футболиста ЦСКА Макарова, который был ошибочно не удален.

Футболисты Беспалов и Комаров дисквалифицированы на три матча каждый за агрессивное поведение. Кроме того, на поле выбежали шесть болельщиков, некоторые были в нетрезвом состоянии, «Локомотив» был наказан на 50 тысяч рублей за появление посторонних лиц, а также на 50 тысяч за необеспечение безопасности.

По ЦСКА: не применяли дополнительную дисквалификацию к тренеру Давидяну. Шанхоев, Рамонов и Хужахметов дисквалифицированы на три матча. Макаров тоже на три матча дисквалифицирован. Бетеева дисквалифицировали на два матча. После игры он пошел на флеш‑интервью, которое не имел права давать. За это он получил еще один матч условно, а клуб получил за это штраф 10 тысяч рублей», – заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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