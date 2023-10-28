Артета о 5:0: «Шеффилд» борется за выживание, именитым командам было трудно победить их. Нкетиа забил три очень разных гола, но все они были в его стиле»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги игры с «Шеффилд Юнайтед».

Лондонская команда одержала победу со счетом 5:0 в 10-м туре .

«У нас была эмоциональная неделя, мы ездили на две очень тяжелые выездные игры, и сегодня был другой контекст. « » борется за выживание, они организованы, и именитым командам было трудно победить их.

Мы должны были быть терпеливыми, но в то же время мы должны были делать все лучше, чем в первые 10-25 минут. Мы должны были лучше атаковать и показать ту игру, которую хотели.

О хет-трике Нкетиа

«Было три очень разных гола, но все они были в стиле Эдди Нкетиа. При первом он рассчитал пространство и время, чтобы уйти от защитника и проявил хладнокровие в штрафной, при втором мяч быстро приземлялся, и он должен был быстро по нему ударить, третий – это превосходный удар».

О том, что Нкетиа не стал бить пенальти, чтобы сделать покер

«Помимо того, что он отличный футболист, он невероятный человек, его поведение отличается от всех остальных, особенно его скромность и то, как он заботится о людях.

То, что он сделал для Фабиу [ ], было по-настоящему хорошим поступком», – сказал .

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