Бензема вышел на 8-е место среди бомбардиров класико с 13 голами. Лидирует Месси – 26 мячей

Карим Бензема вышел на 8-е место среди бомбардиров класико.

В финале Суперкубка Испании против «Барселоны» (1:3) нападающий « » забил гол на 93-й минуте. Этот гол стал для Бензема 13-м в противостоянии «Реала» и «Барселоны».

Лидером по числу голов в противостоянии является Лионель Месси – на его счету 26 голов.

Лучшие бомбардиры класико:

1. – 26 голов;

2-3. – 18;

2-3. Стефано – 18;

4. Рауль – 15;

5-7. Ференц Пушкаш – 14;

5-7. Франсиско Хенто – 14;

5-7. Сесар Родригес – 14;

8. – 13;

9. Сантильяна – 12.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.