Бензема вышел на 8-е место среди бомбардиров класико с 13 голами. Лидирует Месси – 26 мячей
Карим Бензема вышел на 8-е место среди бомбардиров класико.
В финале Суперкубка Испании против «Барселоны» (1:3) нападающий «Реала» забил гол на 93-й минуте. Этот гол стал для Бензема 13-м в противостоянии «Реала» и «Барселоны».
Лидером по числу голов в противостоянии является Лионель Месси – на его счету 26 голов.
Лучшие бомбардиры класико:
1. Лионель Месси – 26 голов;
2-3. Криштиану Роналду – 18;
2-3. Альфредо Ди Стефано – 18;
4. Рауль – 15;
5-7. Ференц Пушкаш – 14;
5-7. Франсиско Хенто – 14;
5-7. Сесар Родригес – 14;
8. Карим Бензема – 13;
9. Сантильяна – 12.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Результаты обеих с 2009 до 2018 в Эль Класико.
Месси голов 20.
Роналду 18.
Ассисты с 2009 до 2018 в Эль Класико.
Месси 11.
Роналду 1.
Просто пропасть. А то крики слышно из Китая)) как они произносят слова, ЕСЛИ БЫ ОН ИГРАЛ 17 СЕЗОНОВ.
Месси голов 20.
Роналду 18.
Ассисты с 2009 до 2018 в Эль Класико.
Месси 11.
Роналду 1.
Просто пропасть.
Ты только не говори ему, что Месси единственный кто брал дважды награда лучшему игроку ЧМ, и по результативным действиям лидирует на ЧМ:)😀
Криш - 0+0 в плей-офф за пять ЧМ.
Месси - лучший по гол+пас в истории ЧМ.
сам посуди)
Это все пробивается в 2 клика:)
18+1 - 19 результативных действий
Месси 45 матчей
26+14 - 40 результативных действий
Не знаю, что бы там рональда сделала, разве что 10 пенок наныряла:))🤣