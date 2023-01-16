Бензема вышел на 8-е место среди бомбардиров класико с 13 голами. Лидирует Месси – 26 мячей

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Карим Бензема вышел на 8-е место среди бомбардиров класико.

В финале Суперкубка Испании против «Барселоны» (1:3) нападающий «Реала» забил гол на 93-й минуте. Этот гол стал для Бензема 13-м в противостоянии «Реала» и «Барселоны».

Лидером по числу голов в противостоянии является Лионель Месси – на его счету 26 голов.

Лучшие бомбардиры класико:

1. Лионель Месси – 26 голов;

2-3. Криштиану Роналду – 18;

2-3. Альфредо Ди Стефано – 18;

4. Рауль – 15;

5-7. Ференц Пушкаш – 14;

5-7. Франсиско Хенто – 14;

5-7. Сесар Родригес – 14;

8. Карим Бензема – 13;

9. Сантильяна – 12.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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36 комментариев

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Висита Эльмурзаев
Ответ Айлин 1990
Ну так есть статистика с 2009 до 2018 в Эль Класико. Месси голов 20. Роналду 18. Ассисты с 2009 до 2018 в Эль Класико. Месси 11. Роналду 1. Просто пропасть.
дypeнь, теперь сравнени соотношение голов и матчей
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Айлин 1990
Для фанатов Роналду.
Результаты обеих с 2009 до 2018 в Эль Класико.

Месси голов 20.
Роналду 18.

Ассисты с 2009 до 2018 в Эль Класико.

Месси 11.
Роналду 1.

Просто пропасть. А то крики слышно из Китая)) как они произносят слова, ЕСЛИ БЫ ОН ИГРАЛ 17 СЕЗОНОВ.
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Руслан Абакаров
Ответ Висита Эльмурзаев
Роналду за такой короткий промежуток времени высоко забрался.
10 лет короткий промежуток ? Не знал
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Айлин 1990
Ответ Xabi Alonso78
По факту, играй он в Испании столько же, сколько гном - забил бы в полтора раза больше
Ну так есть статистика с 2009 до 2018 в Эль Класико.

Месси голов 20.
Роналду 18.

Ассисты с 2009 до 2018 в Эль Класико.

Месси 11.
Роналду 1.

Просто пропасть.
+1
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mr_ h2o
Ответ cukken
Кринж снова второй 🥲
ну тут же любят не про количество говорить, а про качество. Трансфмаркет выдает у Месси 26 голов за 47 игр ( в среднем 0.55 за матч) . У Ронулду 20 (видимо с учетом МЮ) за 34 матча (в среднем 0.7 за матч). Так что Месси повезло столько лет сыграть против Реала, чтоб столько наколотить. Хотя очевидно, что только и Роналду смог бы побить его рекорд на сегодня)
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Егор,,Зуев
Ответ rigobersong
🤣🤣🤣:)
РЕН ТВ до того даже не додумался 😂
+1
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Айлин 1990
Ответ rigobersong
Роналду за 30 матчей 18+1 - 19 результативных действий Месси 45 матчей 26+14 - 40 результативных действий Не знаю, что бы там рональда сделала, разве что 10 пенок наныряла:))🤣
Даже Бензема по гол+пас впереди Роналду в Эль Класико.
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rigobersong
Ответ Wild91688
Ригоберг сам придумывает стату для гн ома
🤣🤣🤣:)
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Begmyrat Hojageldiyew
Ответ Митрандир цвета хаки
Да, просто он откровенно регрессировал, что больше не вытягивал даже ставить свою клюшку, когда команда организовывала ему явные голевые моменты. Вспомни хотя бы один яркий перфоманс, когда Роналду затащил эль Класико в соло? Вспомнил? То-то же.
Кубок испании в 2011 году
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rigobersong
Ответ Экспертное мнение
Потому что никому нет дела до Рона после 18 декабря. Криш - 0+0 в плей-офф за пять ЧМ. Месси - лучший по гол+пас в истории ЧМ. сам посуди)
🤣🤣🤣

Ты только не говори ему, что Месси единственный кто брал дважды награда лучшему игроку ЧМ, и по результативным действиям лидирует на ЧМ:)😀
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Экспертное мнение
Ответ Wild91688
Почему никто не пишет что меси играл 16 лет за барсу а Рон 9 лет
Потому что никому нет дела до Рона после 18 декабря.

Криш - 0+0 в плей-офф за пять ЧМ.
Месси - лучший по гол+пас в истории ЧМ.

сам посуди)
+4
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Wild91688
Ригоберг сам придумывает стату для гн ома
0
-2
-2
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Xabi Alonso78
Ответ rigobersong
Так если брать период когда они вместе играли с момента перехода Роналду и до момента его ухода, у Месси больше забитых мячей было:)🤣🤣🤣 Это все пробивается в 2 клика:)
А после ухода Роналду? 0+0
+1
-3
-2
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rigobersong
Ответ Xabi Alonso78
По факту, играй он в Испании столько же, сколько гном - забил бы в полтора раза больше
Так если брать период когда они вместе играли с момента перехода Роналду и до момента его ухода, у Месси больше забитых мячей было:)🤣🤣🤣

Это все пробивается в 2 клика:)
+2
-2
0
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Xabi Alonso78
Ответ Митрандир цвета хаки
Да, просто он откровенно регрессировал, что больше не вытягивал даже ставить свою клюшку, когда команда организовывала ему явные голевые моменты. Вспомни хотя бы один яркий перфоманс, когда Роналду затащил эль Класико в соло? Вспомнил? То-то же.
Суперкубок Испании 2017: счет 1-1, Роналду обоссал Пике и пульнул в дальнюю 9. Реал побеждает 1-3. Красотище
+2
-3
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Митрандир цвета хаки
Ответ Xabi Alonso78
По факту, играй он в Испании столько же, сколько гном - забил бы в полтора раза больше
Нет. Фрукт начал раскисать уже за год, перед переходом и дальнейшим развалом гегемонии Юве. В Реале вовремя поняли что набивать стату в ущерб команде не прибыльное дело, и быстро избавились от узкопрофильного игрока, который в основном лишь замыкает.
+2
-1
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Андрей Чехов
Ответ Xabi Alonso78
Останься Роналду в Испании - уже давно обогнал бы меську
Бедолаги, только и остается вам играть в если бы да кабы, утопая в тотальном эскапизме, только бы не принимать тяжелую реальность, в которой Месси показательно, по всем статьям деклассировал Роналду в и так выдуманном споре)
+3
0
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rigobersong
Ответ Xabi Alonso78
Останься Роналду в Испании - уже давно обогнал бы меську
Роналду за 30 матчей

18+1 - 19 результативных действий

Месси 45 матчей

26+14 - 40 результативных действий

Не знаю, что бы там рональда сделала, разве что 10 пенок наныряла:))🤣
+4
-2
+2
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Wild91688
Почему никто не пишет что меси играл 16 лет за барсу а Рон 9 лет
+1
-5
-4
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Xabi Alonso78
Ответ Burel
липовый обладатель ЗМ, верни мяч Месси
Липовый обладатель ЗМ, верни мячи Эвребе, Снейдеру, Иньесте, Неймару, Ван Дейку, Левандовски
+1
-7
-6
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cukken
Кринж снова второй 🥲
+3
-1
+2
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Митрандир цвета хаки
Ответ Висита Эльмурзаев
Роналду за такой короткий промежуток времени высоко забрался.
Да, просто он откровенно регрессировал, что больше не вытягивал даже ставить свою клюшку, когда команда организовывала ему явные голевые моменты. Вспомни хотя бы один яркий перфоманс, когда Роналду затащил эль Класико в соло? Вспомнил? То-то же.
+10
-5
+5
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rigobersong
У Месси за 45 матчей с Реалом 26 голов и 14 ассистов!:)) Неплохо:)
+5
-2
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corazón blanco
К Кариму сегодня нет претензий, было два момента. Один смог реализовать и подсластить пилюлю, а второй не смог реализовать чуть-чуть не хватило точности. До него просто не могли доставить мяч, абсолютно был отрезан от команды, хотя в целом вся команда была отрезана от мяча. Кстати этот гол стал 400-м для него на клубном уровне.
+2
0
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Xabi Alonso78
Ответ Висита Эльмурзаев
Роналду за такой короткий промежуток времени высоко забрался.
По факту, играй он в Испании столько же, сколько гном - забил бы в полтора раза больше
+3
-8
-5
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