Мартин Киоун: «МЮ» выцарапывает победы и не контролирует игру. Будь Моуринью на месте тен Хага, бывшие игроки уже требовали бы его отставки»

Мартин Киоун раскритиковал тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага.

«Не вижу убедительных выступлений от « » в настоящее время. Вижу, что «МЮ» одерживает победы, выцарапывая их. Они не контролируют игру, хотя у них есть футболисты для этого. Затем смотришь на тренера и задаешься вопросом, не выбился ли он из колеи.

[Манчестерское дерби] оказывает на него огромное давление, но от них не ждут победы, так что это почти бонус для них. Думаю, что « » выиграет матч.

Если бы на месте [тен ] был Моуриньо, то я уверен, что все бывшие игроки стали бы на дыбы, заявляя, что они хотят, чтобы он ушел. Кажется, тен Хаг не в своей тарелке. Если он проиграет два-три матча, думаю, его могут уволить», – сказал экс-игрок сборной Англии в эфире talkSPORT.

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