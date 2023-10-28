Мартин Киоун: «МЮ» выцарапывает победы и не контролирует игру. Будь Моуринью на месте тен Хага, бывшие игроки уже требовали бы его отставки»

Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью Манчестер Сити премьер-лига Англия Мартин Киоун Эрик тен Хаг Футбол

Мартин Киоун раскритиковал тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага.

«Не вижу убедительных выступлений от «Манчестер Юнайтед» в настоящее время. Вижу, что «МЮ» одерживает победы, выцарапывая их. Они не контролируют игру, хотя у них есть футболисты для этого. Затем смотришь на тренера и задаешься вопросом, не выбился ли он из колеи.

[Манчестерское дерби] оказывает на него огромное давление, но от них не ждут победы, так что это почти бонус для них. Думаю, что «Ман Сити» выиграет матч.

Если бы на месте [тен Хага] был Моуриньо, то я уверен, что все бывшие игроки стали бы на дыбы, заявляя, что они хотят, чтобы он ушел. Кажется, тен Хаг не в своей тарелке. Если он проиграет два-три матча, думаю, его могут уволить», – сказал экс-игрок сборной Англии в эфире talkSPORT. 

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35 комментариев

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Южанин78
Кстати, Моуриньо с худшим составом и капризным Погба выиграл ЛЕ, становился вторым и все равно были жалобы.
+21
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+18
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titov-and-trubach
Тен Хага звали строить какой-то стильный футбол с комбинациями и всем таким. По факту он играет на результат, стиля никакого нет, победы вымучивает, стабильности нет. Какой смысл в нем тогда? Если вам нужны победы любой ценой.. ну в мире полно тренеров, которые это сделают лучше Тен Хага: от Аллегри и Конте до Моуриньо.
+14
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Вжух и ты цз
База
+15
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ta-tosha
Не надо никого увольнять. Он еще не всю Эредивизию скупил, можно еще поэкспериментировать лет 5.
+6
-2
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Очки Дани Алвеса
Ответ Квадратное личико
Комментарий удален пользователем
Не согласен с Вами. Речь же идет не о наборе очков, а об игре. А МЮ именно что набирает очки просто, во-многом на везении и фарте, как с сейвом Онаны или тем дублем Мактоминея.
Игры нет, речь лишь об этом.
+3
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Случайно заскочил
Если бы сейчас МЮ возглавлял Постекоглу, а Тоттенхэм Тен Хаг, то таблица всё равно выглядела бы также как и сегодня
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кэпко
дайте СемьХагу поработать
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Нургалиев Разрешил
Что хотели, когда звали тренера контроль-фрика? Какое зрелище и систему? Чисто на терпении выезжает?
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Джон Харпер
Открыта новая ачивка:Специалист по выцарапыванию побед при неконтролируемой игре.
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Я Гражданин Мира
Совершенно верно!
Это Манчестер очень далеко от того Фергюсьсонского мю
Это как земля и луна
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Vasiliy S
Моур один из лучших тренеров в истории, ТенХаг мутный тренер, без каких-либо серьезных достижений
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Кашшай Чакырович
На то он и переводчик, а не тренер ,поэтому его и гонят отовсюду санными тряпками )))
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damondiamond
прогнозы Киоуна на футбол - нечто особенное)
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Т Марк
Голландский вымучиватель...Крит шанс на то что из глаз болельщиков пойдёт кровь 20%))
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ZamoRano
При Мауре и тем более рыбаке маню играл значительно сильнее...
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Квадратное личико
Пока Тен Хаг вымучивает победы, будет тренером МЮ. Перестанет вымучивать - уволят. Позволить себе "не вымучивать" победы, а постоянно побеждать на классе сейчас может только один тренер в мире - Пеп (и с огромной натяжечкой Артета). Всех остальных увольняем и просто меняем местами, получается?
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Will Turner
мартин клоун не напомнит сколько сити строился ? два года? Или три? Или 10-15 лет?
он же сам говорит, что моуриньо при подобное игре слили бы игроки, то есть он это считает нормальным? когда игроки при первых неудачах сливают тренера? мое мнение - это бред
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Will Turner
Ответ Andrew Kolevatykh
Как обычно бывает, тебе пофиг на различные факторы, которые не зависят от тренера. А ещё для примера надо было вспомнить Постекоглу, ведь у него-то получилось сразу показать результат. Но увы, так бывает очень редко. Увы, запасные/резервисты практически всегда ниже уровнем основы. В Сити без одного Родри уже начинается спад. У Юнайтед же стабильно минимум двое-трое основных отсутствуют. А стильный футбол звали и ван Гала строить, но руководство тоже решило, что слишком скучно и медленный прогресс, хотя команда действительно не готова была резко перестроиться. Зачатки будущего стильного футбола пытался внедрить Рангник, но команда даже физически не вывозила, не говоря об остальном. Вот серьезно, у Юнайтед уже все виды тренеров были, наверное. Ни у кого и близко не получилось играть на уровне с чемпионом. Второе место с Моуром такая удача, поскольку почти все топы были в никаком состоянии, а Сити спокойно почти на 20 очков оторвался. Зачем вообще после каждой игры говорить "а где футбол/игра/комбинации"?
никто не умеет ждать. все обывалы живут «здесь и сейчас», но только даже тот сити, который мы сейчас имеем строился около 15 лет
так что всё что нужно это вкладывать грамотно в структуру клуба и регулировать все внутренние процессы
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Квадратное личико
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Квадратное личико
Ответ Очки Дани Алвеса
Не согласен с Вами. Речь же идет не о наборе очков, а об игре. А МЮ именно что набирает очки просто, во-многом на везении и фарте, как с сейвом Онаны или тем дублем Мактоминея. Игры нет, речь лишь об этом.
Ну они так и сделают в итоге, Тен Хага уволят. Кого брять на его место, кто точно поставит игру в МЮ? Вот ты навскидку можешь вспомнить, при каком тренере после САФа у МЮ была прям игра на дистанции?
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Квадратное личико
Ответ almatbarsa
“Худший состав”: подписали Погба за 105, Лукаку за 90 с бонусами, Фреда за 60 с бонусами, Матича за 45, Мхитаряна за 42, Байи за 38, Линделефа за 45 с бонусами, Далота за 22, Алексису Санчесу дали конскую зарплату в 400 тысяч фунтов. Итог: 6-место в первом сезоне, Кубок Лиги и ЛЕ. Во втором сезоне 2-ое место благодаря оверперформансу Де Хеа (спас 15 очков), вылет от Севильи в 1/8 играя в трусливый автобус у себя дома. В третьем сезоне потерял раздевалку, набрал 26 очков в 17 матчах, после чего был уволен.
Ты пишешь правду против человека, который обманул и поднял свой обман в топ. Тут такое не любят. Жди много дизлайков.
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Igor Shalamov
Ответ almatbarsa
“Худший состав”: подписали Погба за 105, Лукаку за 90 с бонусами, Фреда за 60 с бонусами, Матича за 45, Мхитаряна за 42, Байи за 38, Линделефа за 45 с бонусами, Далота за 22, Алексису Санчесу дали конскую зарплату в 400 тысяч фунтов. Итог: 6-место в первом сезоне, Кубок Лиги и ЛЕ. Во втором сезоне 2-ое место благодаря оверперформансу Де Хеа (спас 15 очков), вылет от Севильи в 1/8 играя в трусливый автобус у себя дома. В третьем сезоне потерял раздевалку, набрал 26 очков в 17 матчах, после чего был уволен.
он играл в защите с Джонсом, Смолингом, Шоу травмированным, только пришедшим и сломавшемся Байи, и выиграл Лигу Европы. Оформил требл.
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QWertY
Ответ Южанин78
Кстати, Моуриньо с худшим составом и капризным Погба выиграл ЛЕ, становился вторым и все равно были жалобы.
Худший состав с купленными игроками почти на пол лярда 😂🤣
Миньоны Мавриньи одни из самых смешных на спорце
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кэпко
Ответ Случайно заскочил
Если бы сейчас МЮ возглавлял Постекоглу, а Тоттенхэм Тен Хаг, то таблица всё равно выглядела бы также как и сегодня
тонко
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