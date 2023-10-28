Мартин Киоун: «МЮ» выцарапывает победы и не контролирует игру. Будь Моуринью на месте тен Хага, бывшие игроки уже требовали бы его отставки»
Мартин Киоун раскритиковал тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага.
«Не вижу убедительных выступлений от «Манчестер Юнайтед» в настоящее время. Вижу, что «МЮ» одерживает победы, выцарапывая их. Они не контролируют игру, хотя у них есть футболисты для этого. Затем смотришь на тренера и задаешься вопросом, не выбился ли он из колеи.
[Манчестерское дерби] оказывает на него огромное давление, но от них не ждут победы, так что это почти бонус для них. Думаю, что «Ман Сити» выиграет матч.
Если бы на месте [тен Хага] был Моуриньо, то я уверен, что все бывшие игроки стали бы на дыбы, заявляя, что они хотят, чтобы он ушел. Кажется, тен Хаг не в своей тарелке. Если он проиграет два-три матча, думаю, его могут уволить», – сказал экс-игрок сборной Англии в эфире talkSPORT.
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Игры нет, речь лишь об этом.
Это Манчестер очень далеко от того Фергюсьсонского мю
Это как земля и луна
он же сам говорит, что моуриньо при подобное игре слили бы игроки, то есть он это считает нормальным? когда игроки при первых неудачах сливают тренера? мое мнение - это бред
так что всё что нужно это вкладывать грамотно в структуру клуба и регулировать все внутренние процессы
Миньоны Мавриньи одни из самых смешных на спорце