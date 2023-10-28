Игнашевич о 0:1 от «Рубина»: «Игра должна была закончиться вничью, наверное»

Теги Рубин Сергей Игнашевич премьер-лига Россия Балтика Футбол

Сергей Игнашевич подвел итоги матча с «Рубином» (0:1) в Мир РПЛ.

«Первый тайм был достаточно равный, на мой взгляд. Во втором тайме «Рубин» чуть‑чуть упростил игру, стало больше давления на наши ворота, больше угловых, стандартов. Вничью, наверное, должна была игра закончиться.

Фол перед решающим штрафным? Положить руки — это фол? Вуячич таким образом заработал две желтые карточки. Хорошо, пусть фол, в вашем понимании фол.

Давит ли отсутствие гостевых побед в РПЛ? Ничего на нас не давит, мы первый раз играем в РПЛ за 25 лет. Как может что‑то давить, какое отсутствие побед? Их не было никогда за 25 лет», — сказал главный тренер «Балтики».

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1 комментарий

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Vatikan
Балтика должна была выиграть
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