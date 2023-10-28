Игнашевич о 0:1 от «Рубина»: «Игра должна была закончиться вничью, наверное»

Сергей Игнашевич подвел итоги матча с «Рубином» (0:1) в Мир РПЛ.

«Первый тайм был достаточно равный, на мой взгляд. Во втором тайме « » чуть‑чуть упростил игру, стало больше давления на наши ворота, больше угловых, стандартов. Вничью, наверное, должна была игра закончиться.

Фол перед решающим штрафным? Положить руки — это фол? Вуячич таким образом заработал две желтые карточки. Хорошо, пусть фол, в вашем понимании фол.

Давит ли отсутствие гостевых побед в РПЛ? Ничего на нас не давит, мы первый раз играем в за 25 лет. Как может что‑то давить, какое отсутствие побед? Их не было никогда за 25 лет», — сказал главный тренер «Балтики».

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