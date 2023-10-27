«Ливерпуль» извинился перед фанатом, чей баннер о погибших болельщиках из Израиля не дали показать: «Наши действия основаны на соображениях безопасности»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия болельщики Политика Футбол

«Ливерпуль» извинился перед фанатом, чей баннер не показали.

Речь идет о баннере в память о погибших болельщиках «Ливерпуля» из Израиля, который фанат хотел вывесить на игре с «Эвертоном» (2:0).

Теперь стало известно, что «Ливерпуль» в электронном письме болельщику извинился и объяснил, почему баннер не было позволено показать.

«Просьба не вывешивать баннер, принесенный в память о гибели израильских болельщиков клуба, вызвала эмоции у некоторых наших фанатов, и мы приносим извинения за то, что это вас расстроило.

Ряд флагов и баннеров, представляющих политический и национальный подтекст, были сняты, поскольку они не соответствовали нашей политике в отношении флагов и баннеров, а также дополнительным указаниям АПЛ.

Среди них были флаги, содержащие прямые призывы к действию, политические заявления, национальные флаги и баннеры, которые могли вызвать беспокойство, независимо от того, насколько безобидными считал их автор.

В некоторых случаях мы выявили флаги и транспаранты до того, как они были подняты, а в некоторых случаях мы узнали о них только после того, как они были вывешены на трибунах, и сразу же попросили убрать их.

Ни один из них не был разрешен или санкционирован клубом для демонстрации, и все они были сняты, наши стюарды попросили это сделать из соображений безопасности.

Политика в отношении флагов существует потому, что некоторые вопросы всегда будут разделять мнения и, следовательно, могут стать причиной конфликта между болельщиками. Наши действия были основаны скорее на соображениях безопасности, чем на каких-либо других мотивах.

Мы выразили свое уважение минутой молчания перед субботней игрой, поскольку все мысли «Ливерпуль» связаны с невинными мирными жителями, включая наших болельщиков, которые погибли, и со всеми сообществами, пострадавшими от продолжающегося кризиса в Израиле и Газе», – говорится в сообщении «Ливерпуля».

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11 комментариев

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gaulois
Ответ Егор Ковалёв
Понимаю что душно, но в слове "Рряд" точно есть какая-нибудь опечатка
Согласен, название столицы Саудовской Аравии неправильно написали.
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Егор Ковалёв
Понимаю что душно, но в слове "Рряд" точно есть какая-нибудь опечатка
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+2
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al
"... и баннеры, которые могли вызвать беспокойство, независимо от того, насколько безобидными считал их автор." - прекрасно сказано!
вся радужная палитра вызывает во мне беспокойство!!!
их сексуальная жизнь - их личное дело и мне было бы всё равно, если бы вокруг не навязывали разноцветные повязки, баннеры да и до мячей уже добрались(((
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Arty Novikoff
Ответ umar0701@icloud.com
Какой бред несешь? Столько детей умерли в Газе надеюсь, но евреи переплавки за это поварь!
Ты зарегистрировалось для этого комментария. Очень хорошо, тогда слушай:
Должен тебя огорчить. Террористы Хамас будут уничтожены. Израиль - это не кремлевский режим. В Израиле не платят дань террористам и фанатикам. В Израиле их уничтожают.
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Artūras Grigas
Вы ( Sports.ru ) , наймите наконец переводчика. И тогда сами узнаете что , Ливерпуль извинился не перед каким то фанатом , а перед фаном!!!
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Ненавидящий2.0
Ответ #SharkTeam
Читал что у сабжа баннера могила вся в шарфах ливера. И в тех краях вообще ливер сильно всех разозлил
А про Сити читал что-нибудь?
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