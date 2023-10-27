Клопп о 5:1 с «Тулузой»: «Ливерпуль» полностью контролировал ситуацию. Мы забили хорошие голы, никто не травмировался, прекрасный вечер»

Теги Тулуза Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Лига Европы УЕФА Ватару Эндо Райан Гравенберх Футбол

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги игры с «Тулузой».

Английский клуб одержал победу со счетом 5:1 в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

«Вы видели моменты, когда нам было сложно. Большую часть времени мы полностью контролировали ситуацию. Мы забили хорошие голы, никто не получил травму, прекрасный вечер. Мы смогли выпустить молодежь».

О молодых игроках

«Мы больше думали, что парням это действительно нужно сейчас. Я могу сказать им, как сильно они мне нравятся, но время от времени нужно это показывать. В хорошие моменты можно дать парням возможность. Они ей воспользовались. У нас много хороших парней, и мы им доверяем».

О Гравенберхе

«Он хороший игрок. Я очень рад за него, что он снова начинает по-настоящему наслаждаться футболом. Обработка мяча у него на высоте, как и его умение ускориться с мячом. Он еще даже не прошел и половины пути. Хорошо, что ему есть над чем поработать».

Про гол Эндо

«Он сильный игрок. Он забивал невероятные голы за «Штутгарт». Он провел действительно хорошую игру, разрезал линии своими пасами. Хороший шаг вперед для него», – сказал Клопп.

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22 комментария

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JetAnfild
За то какую голевую отдал Нуньес. Лучший пас сезона.
+49
-2
+47
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Funny lepka
Ответ Taddy Brain
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Ага, особенно когда сам судейский комитет признает свои решения ошибочными.Как минимум очень важный гол в игре с ТТХ не засчитали, что принесло Ливеру поражение.
+43
-1
+42
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Homer Simpson
Ответ Taddy Brain
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Как нет?! Ты о них поплакал
+28
0
+28
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Максим Столбов
Тренер Тулузы: Не проиграли как Спартак 7:0, молодцы. Ещё и гол забили, горжусь пацанами.
+5
0
+5
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Homer Simpson
Ответ Taddy Brain
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Поводов не было видимо после ТТХ, матч же прошел безупречно. А на плюсы надеяться не приходится, тут нефтяные в админах
+5
-1
+4
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Андрей
"все мячи в одну лузу" вот как писать новости надо редакция:))
+3
0
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womaniser
Эндо хорошо видит поле!
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savik-A.M.
Ответ Olympiq
у ливера почти все что могло залетело. Самое главное против сити чтобы так фартило
ну совсем не так xg 3.12 ( а это много )20 ударов и 9 а створ , это совсем не " все что летело "
+4
-1
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Olympiq
у ливера почти все что могло залетело. Самое главное против сити чтобы так фартило
+5
-3
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mantihor_e
Отличный матч, дали отдохнуть некоторым основным, обкатали резерв и молодежь, три из трех в ЛЕ, идем дальше
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Vadiay
Ответ Taddy Brain
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Достаточно того, что ты плачешь о том, что Клопп не плачет.
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Taddy Brain
Ответ Olympiq
Выиграли у мусорной команды, а сколько радости то
Они после унижения с Тоттенхэмом в себя еще не пришли. Вот и самоутверждаются на Тулузе)
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Olympiq
Ответ Taddy Brain
Они после унижения с Тоттенхэмом в себя еще не пришли. Вот и самоутверждаются на Тулузе)
😁
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Red_Old_Scull
Ответ Olympiq
у ливера почти все что могло залетело. Самое главное против сити чтобы так фартило
Это да , хотелось бы что б так произошло ))
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Ненавидящий2.0
Ответ Olympiq
у ливера почти все что могло залетело. Самое главное против сити чтобы так фартило
Фартит там обычно в обратную сторону 0,04мм
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Vadiay
Ответ Андрей
"все мячи в одну лузу" вот как писать новости надо редакция:))
Лучше в "ту лузу".
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