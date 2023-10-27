Клопп о 5:1 с «Тулузой»: «Ливерпуль» полностью контролировал ситуацию. Мы забили хорошие голы, никто не травмировался, прекрасный вечер»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги игры с «Тулузой».

Английский клуб одержал победу со счетом 5:1 в матче 3-го тура группового этапа .

«Вы видели моменты, когда нам было сложно. Большую часть времени мы полностью контролировали ситуацию. Мы забили хорошие голы, никто не получил травму, прекрасный вечер. Мы смогли выпустить молодежь».

О молодых игроках

«Мы больше думали, что парням это действительно нужно сейчас. Я могу сказать им, как сильно они мне нравятся, но время от времени нужно это показывать. В хорошие моменты можно дать парням возможность. Они ей воспользовались. У нас много хороших парней, и мы им доверяем».

О Гравенберхе

«Он хороший игрок. Я очень рад за него, что он снова начинает по-настоящему наслаждаться футболом. Обработка мяча у него на высоте, как и его умение ускориться с мячом. Он еще даже не прошел и половины пути. Хорошо, что ему есть над чем поработать».

Про гол

«Он сильный игрок. Он забивал невероятные голы за «Штутгарт». Он провел действительно хорошую игру, разрезал линии своими пасами. Хороший шаг вперед для него», – сказал .

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