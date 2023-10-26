Божович думает о получении паспорта РФ: «В России никогда не чувствовал себя иностранцем. В Сочи можно было бы жить, Ростове, Краснодаре – люблю солнце»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Динамо Москва Миодраг Божович натурализация Р-Спорт Футбол

Миодраг Божович рассматривает возможность получения российского паспорта.

– Что вам нравится в российском менталитете?

– Много чего. Самое приятное, что я никогда не чувствовал себя в России иностранцем. Еще у российских людей очень хороший юмор.

– Кстати, вы когда-нибудь думали о получении российского гражданства?

– Думал.

– Что помешало получить?

– Я захотел это сделать, но получилось так, что из России я уехал. Но все равно думаю об этом.

– Хотели бы жить в России?

– В Сочи можно было бы жить, потому что погода там лучше. Я очень люблю солнце. Ростов, Краснодар – тоже хорошо, – сказал экс-тренер «Динамо», «Локомотива» и других клубов Мир РПЛ.

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13 комментариев

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ApXuMaHqPuT
Хитрый какой. Ты попробуй жить в Норильске🥶
+14
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Groznyi2024
Главный недостаток России для людей, он же кладезь ископаемых - климатические зоны. Люди хотят тепло
+6
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interested
Божович давно обрусел, пора уже обустраиваться, наш человек. )
+4
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+4
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interested
Ответ ApXuMaHqPuT
Хитрый какой. Ты попробуй жить в Норильске🥶
Сначала ты попробуй.
+8
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Александр Суворов
Наконец-то в нашем чемпионате созревают молодые, прогрессивные отечественные тренеры!
+3
-2
+1
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Beast
участок земли в белгородской области, и ладу гранту этому господину
+3
-3
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dynam1k
Так то и в Омске много солнца)
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goleodor
Что бы жить в Сочи, нужно сначала потренировать Пюник
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interested
Ответ pffwybnyfz
У тебя проблемы какие то?
Проблемы у тебя: суёшь нос в чужой вопрос.
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Анастасия Прудникова
Ответ Korv@LOL
Лихо переобулся... Даже дома не пригодился что-ли?
Ну теперь в России пригодится.
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