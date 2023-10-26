Божович думает о получении паспорта РФ: «В России никогда не чувствовал себя иностранцем. В Сочи можно было бы жить, Ростове, Краснодаре – люблю солнце»
Миодраг Божович рассматривает возможность получения российского паспорта.
– Что вам нравится в российском менталитете?
– Много чего. Самое приятное, что я никогда не чувствовал себя в России иностранцем. Еще у российских людей очень хороший юмор.
– Кстати, вы когда-нибудь думали о получении российского гражданства?
– Думал.
– Что помешало получить?
– Я захотел это сделать, но получилось так, что из России я уехал. Но все равно думаю об этом.
– Хотели бы жить в России?
– В Сочи можно было бы жить, потому что погода там лучше. Я очень люблю солнце. Ростов, Краснодар – тоже хорошо, – сказал экс-тренер «Динамо», «Локомотива» и других клубов Мир РПЛ.
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