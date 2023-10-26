Дюков не исключил проведения турнира стран БРИКС: «Будем работать над этим. Давайте сперва договоримся»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Александр Дюков Спорт-Экспресс Игры БРИКС Футбол

Александр Дюков не исключил проведения футбольного турнира стран БРИКС.

– Прорабатываются ли варианты турниров для сборных России на 2024 год?

– Мы приступили к планированию и составлению календарного плана. Давайте мы сперва договоримся, подпишем контракты, а потом объявим об этом.

– Рассматривается ли возможность проведения турнира БРИКС?

– Да, мы будем работать над этим, – сказал президент РФС.

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8 комментариев

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Leon Petov
ХАМАС там скоро вступит в БРИКС? вроде говорят адекватные ребята
+8
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тралмейстер
Ответ Leon Petov
ХАМАС там скоро вступит в БРИКС? вроде говорят адекватные ребята
Юмор, прям обхохочешься.
+2
-2
0
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Overkiller
Ответ Leon Petov
ХАМАС там скоро вступит в БРИКС? вроде говорят адекватные ребята
Сразу после талибов.
0
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