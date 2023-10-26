Дюков не исключил проведения турнира стран БРИКС: «Будем работать над этим. Давайте сперва договоримся»
Александр Дюков не исключил проведения футбольного турнира стран БРИКС.
– Прорабатываются ли варианты турниров для сборных России на 2024 год?
– Мы приступили к планированию и составлению календарного плана. Давайте мы сперва договоримся, подпишем контракты, а потом объявим об этом.
– Рассматривается ли возможность проведения турнира БРИКС?
– Да, мы будем работать над этим, – сказал президент РФС.
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