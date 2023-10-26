Дюков не исключил проведения турнира стран БРИКС: «Будем работать над этим. Давайте сперва договоримся»

Александр Дюков не исключил проведения футбольного турнира стран БРИКС.

– Прорабатываются ли варианты турниров для сборных России на 2024 год?

– Мы приступили к планированию и составлению календарного плана. Давайте мы сперва договоримся, подпишем контракты, а потом объявим об этом.

– Рассматривается ли возможность проведения турнира БРИКС?

– Да, мы будем работать над этим, – сказал президент .

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