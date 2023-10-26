Корейская поп-группа по ошибке выступила в футболках «Рейнджерс» в Техасе.

Как сообщает The Guardian, K-pop-группа STAYC в рамках турне по США планировала выступить в Далласе в футболках местной бейсбольной команды «Техас Рейнджерс».

Однако после выступления в соцсетях распространились фотографии участниц, вышедших на сцену в футболках команды из Глазго сезона-1996/97, переделанных в укороченные топы.

Фото: twitter.com/robertbabble

Отметим, что в сезоне-1996/97 «Рейнджерс» выиграли чемпионат Шотландии в 9-й раз подряд, повторив установленный в сезоне-1973/74 рекорд «Селтика».

«Рейнджерс – короли K-pop», – написал один из болельщиков в твиттере.

«Как шотландский болельщик [«Рейнджерс»] – этого не было в моем бинго на 2023 год», – прокомментировал другой пользователь.

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