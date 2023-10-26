K-pop-группа по ошибке выступила в Техасе в футболках «Рейнджерс» сезона-1996/97. Планировалось надеть форму одноименной бейсбольной команды

Теги высшая лига Шотландия Рейнджерс Техас соцсети ахахаха музыка Футбол

Корейская поп-группа по ошибке выступила в футболках «Рейнджерс» в Техасе.

Как сообщает The Guardian, K-pop-группа STAYC в рамках турне по США планировала выступить в Далласе в футболках местной бейсбольной команды «Техас Рейнджерс».

Однако после выступления в соцсетях распространились фотографии участниц, вышедших на сцену в футболках команды из Глазго сезона-1996/97, переделанных в укороченные топы.

Фото: twitter.com/robertbabble

Отметим, что в сезоне-1996/97 «Рейнджерс» выиграли чемпионат Шотландии в 9-й раз подряд, повторив установленный в сезоне-1973/74 рекорд «Селтика».

«Рейнджерс – короли K-pop», – написал один из болельщиков в твиттере.

«Как шотландский болельщик [«Рейнджерс»] – этого не было в моем бинго на 2023 год», – прокомментировал другой пользователь.

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9 комментариев

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Hitgoe Himgob
Ну хоть не Нью-Йорк Рейнджерс. Для Техаса это стало шоком бы конечно)
+60
-1
+59
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Глеб Кравцов
Ответ Hitgoe Himgob
Ну хоть не Нью-Йорк Рейнджерс. Для Техаса это стало шоком бы конечно)
а так бесплатная реклама получается для шотландцев
+14
0
+14
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Максим Столбов
Там такие фанаты, что им вообще пофиг на то какие там футболки на них надеты, это выше их уровня.
+8
-1
+7
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Maturmalai
Ответ rigobersong
Если уже в Техасе выступают к-поп группы, страшно за другие штаты становится:)
В Москве тоже вовсю выступают. Причем собирают толпы тинейджерок.
+8
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+6
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rigobersong
Если уже в Техасе выступают к-поп группы, страшно за другие штаты становится:)
+11
-10
+1
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romanisti89
ну хорошо хоть на тусовку католиков в таком наряде не пришли
+1
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Simon Petrikov
и это первая новость про Мировую Серию. такие дела
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воробей джек
Моя дочь сходит с ума по Блэк Пинк! Все жду когда это закончится т она начнет слушать другую музыку. Тем более она сама вокалистка и имея отличный вокал пора петь совсем другую музыку.
+1
-1
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ASH11
Ответ Максим Столбов
Там такие фанаты, что им вообще пофиг на то какие там футболки на них надеты, это выше их уровня.
Ну да, куда интереснее было бы, если без.
+1
-1
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