Эвра перепел песню Oasis в честь победы «МЮ» в дерби: «Никто никогда не заткнет мне рот, так что пусть «Сити» подождет»
Патрис Эвра подшутил над «Манчестер Сити» после поражения в манчестерском дерби.
Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» выложил в твиттер видео, на котором он в майке «МЮ» поет фрагмент песни группы Oasis «Don’t Look Back in Anger», заменив в тексте некоторые слова. Текст своей версии фрагмента Эвра привел в подписи к ролику.
«Новый ремикс EVRASIS – «Не оглядывайся в гневе»
Никто никогда не заткнет мне рот, так что пусть «Сити» подождет –
Они знают, что уже слишком поздно, мы снова в огне.
Их душа ускользает, но я слышу: «Не оглядывайся в гневе», – написал Эвра.
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Манчестер Сити» в матче 20-го тура АПЛ со счетом 2:1.
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