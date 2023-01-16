Эвра перепел песню Oasis в честь победы «МЮ» в дерби: «Никто никогда не заткнет мне рот, так что пусть «Сити» подождет»

Теги Манчестер Юнайтед Патрис Эвра Манчестер Сити премьер-лига Англия соцсети ахахаха музыка Футбол

Патрис Эвра подшутил над «Манчестер Сити» после поражения в манчестерском дерби.

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» выложил в твиттер видео, на котором он в майке «МЮ» поет фрагмент песни группы Oasis «Don’t Look Back in Anger», заменив в тексте некоторые слова. Текст своей версии фрагмента Эвра привел в подписи к ролику.

«Новый ремикс EVRASIS  – «Не оглядывайся в гневе»

Никто никогда не заткнет мне рот, так что пусть «Сити» подождет –

Они знают, что уже слишком поздно, мы снова в огне.

Их душа ускользает, но я слышу: «Не оглядывайся в гневе», – написал Эвра.

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Манчестер Сити» в матче 20-го тура АПЛ со счетом 2:1.

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7 комментариев

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А.В.Бубнов
Эвра как обычно знатно унижает фанатов канистры, т.е. 1,5 человека
+7
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psycho killer
Ответ Vitto
Где-то посмеялся один учитель...
А чё ему смеяться, он на приёме был а не на выдаче
+1
0
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Эксперимент
Радоваться такой победе, ну такое себе.
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Vitto
Где-то посмеялся один учитель...
+1
-3
-2
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Демьян=)
Ответ Камбоджа Иванов
МЮ всё сильнее напоминает Спартак. Один раз за пять лет удалось отскочить, и уже третий день отмечают. Спартак там победу в кубке над Зенитом месяц отмечал, видимо, МЮ по этому же графику идёт.
Какое отношение имеет Эвра к мю?
0
-3
-3
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Камбоджа Иванов
МЮ всё сильнее напоминает Спартак. Один раз за пять лет удалось отскочить, и уже третий день отмечают. Спартак там победу в кубке над Зенитом месяц отмечал, видимо, МЮ по этому же графику идёт.
+3
-10
-7
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QWertY
Кришти мог бы заткнуть тебе рот)
0
-5
-5
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