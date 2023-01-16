Эвра перепел песню Oasis в честь победы «МЮ» в дерби: «Никто никогда не заткнет мне рот, так что пусть «Сити» подождет»

подшутил над « » после поражения в манчестерском дерби.

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» выложил в твиттер видео, на котором он в майке «МЮ» поет фрагмент песни группы Oasis «Don’t Look Back in Anger», заменив в тексте некоторые слова. Текст своей версии фрагмента Эвра привел в подписи к ролику.

«Новый ремикс EVRASIS – «Не оглядывайся в гневе»

Никто никогда не заткнет мне рот, так что пусть «Сити» подождет –

Они знают, что уже слишком поздно, мы снова в огне.

Их душа ускользает, но я слышу: «Не оглядывайся в гневе», – написал Эвра.

« » обыграл «Манчестер Сити» в матче 20-го тура со счетом 2:1.