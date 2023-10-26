Кроос о стычке Рамоса и Рюдигера: «Антонио думал о класико, ему нельзя было реагировать. Иначе было бы еще веселее»
Тони Кроос рассказал о конфликте Серхио Рамоса и Антонио Рюдигера.
Во время матча 10-го тура Ла Лиги «Севилья» – «Реал» (1:1) испанец во время стычки после углового схватил немца за щеки и стал растягивать на его лице улыбку. Ни Рамос, ни Рюдигер не получили карточек, после игры защитники обнялись.
– В конце матча я посоветовал Рамосу приструнить его банду. Это сработало.
Разве что инцидент с болельщиками [расизм в отношении Винисиуса]... Но это уже отдельная тема. А на поле все быстро успокоились. Потом мы встретились с Серхио в раздевалке – это было приятно.
В «Мадриде» мы добивались успеха вместе на протяжении многих лет. Я неоднократно говорил, что Рамос – один из лучших центральных защитников и капитанов всех времен.
– А как же стычка между Рамосом и Рюдигером?
– Серхио изобразил на лице Антонио улыбку. На поле стало жарковато.
Что касается Рюдигера, то я должен сказать, что его мысли были заняты предстоящим класико (немец был в одной карточке от автоматической дисквалификации – Sports.ru).
Ему нельзя было реагировать. Вероятно, именно это немного затормозило его. Иначе было бы еще веселее, – сказал хавбек «Реала» Кроос в своем подкасте Einfach mal luppen.
Фото: eastnews.ru/Jose Breton/Associated Press
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