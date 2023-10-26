Кроос о стычке Рамоса и Рюдигера: «Антонио думал о класико, ему нельзя было реагировать. Иначе было бы еще веселее»

Теги Реал Мадрид Севилья Серхио Рамос Ла Лига Тони Кроос Антонио Рюдигер Класико Футбол

Тони Кроос рассказал о конфликте Серхио Рамоса и Антонио Рюдигера.

Во время матча 10-го тура Ла Лиги «Севилья» – «Реал» (1:1) испанец во время стычки после углового схватил немца за щеки и стал растягивать на его лице улыбку. Ни Рамос, ни Рюдигер не получили карточек, после игры защитники обнялись.

– В конце матча я посоветовал Рамосу приструнить его банду. Это сработало.

Разве что инцидент с болельщиками [расизм в отношении Винисиуса]... Но это уже отдельная тема. А на поле все быстро успокоились. Потом мы встретились с Серхио в раздевалке – это было приятно.

В «Мадриде» мы добивались успеха вместе на протяжении многих лет. Я неоднократно говорил, что Рамос – один из лучших центральных защитников и капитанов всех времен.

– А как же стычка между Рамосом и Рюдигером?

Серхио изобразил на лице Антонио улыбку. На поле стало жарковато.

Что касается Рюдигера, то я должен сказать, что его мысли были заняты предстоящим класико (немец был в одной карточке от автоматической дисквалификации – Sports.ru).

Ему нельзя было реагировать. Вероятно, именно это немного затормозило его. Иначе было бы еще веселее, – сказал хавбек «Реала» Кроос в своем подкасте Einfach mal luppen.

Фото: eastnews.ru/Jose Breton/Associated Press

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7 комментариев

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Nacho13
Ахах. У Тони с чувством юмора всё в порядке.
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Рашпель793
Момент забавный был, а Рюдигер красава, сдержался. Да и в целом видно, что мужик имеет вес в команде и лидерские качества в порядке. Ещё бы Вини этому научил )
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damondiamond
этот заголовок сводит меня с ума
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Dexter Morgan
Да, это было забавно.
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free_walker
Стычка Сереги и Антохи
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Alexander Zubkov
Даже стычка двух тестостеронов не смогла навредить матчу и всё в итоге между ними закончилось хорошо, а вот Винни со своим расизмом так и остался темным пятном матча (извиняюсь за каламбур, хотя я и сам смуглый). Это ещё раз говорит о том, что всё это нытье с расизмом, ЛГБТ и политикой только вредят как футболу, так и спорту в целом. Мне кажется, это было очень ярким доказательством.
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