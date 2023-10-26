Капитан «Милана» Калабрия о 0:3 от «ПСЖ»: «Нам надо было лучше контролировать мяч. У них же в атаке – феномен»

Теги ПСЖ Милан Лига чемпионов УЕФА Давиде Калабрия Килиан Мбаппе Футбол

Давиде Калабрия подвел итоги матча с «ПСЖ» (0:3) в Лиге чемпионов.

«Соперники сегодня были сильнее: они реализовали свои моменты. У них великолепная команда с сильными игроками в составе. Мы не забили. У них же в атаке – феномен [Мбаппе].

Нам надо было лучше контролировать мяч. Сгоряча анализировать сложно – слишком рано для этого. Тяжело сейчас, но еще не все окончено», – сказал капитан «Милана».

Пройдите простой тест и смотрите класико за 1 рубль!

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Джон Харпер
Феномен в истории футбола был только один.При всем уважении к таланту Мбаппе,ему далеко до его уровня.Удачи Милану.
+17
-5
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Зверёк
Фанат Милана с 20летним стажем.Вчера смотрел матч,у ПСЖ ватокат,ноль идей вблизи штрафной,надежда на Мбаппе/Дембеле,но даже при такой игре соперника у Милана все хуже.Состав очень даже неплохой,атака Леау-Жиру-Пулишич,в защите добротные игроки,вратарь топ.Пиоли исчерпал себя,пора менять,нету рисунка игры,надеются на индивидуальное мастерство Тео и Леау с Жиру.
+10
-5
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dixon010
Толку от этого контроля мяча, если все равно не знают что с ним делать. Вон с Ювентусом в прошлом матче контролировали 65+ процентов времени до удаления, а опасности никакой не создали. С этим тренером ловить нечего
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Barcelona Forever
Милан вообще на поле не вышел, всё происходило как в замедленной съёмке
стыдоба🤦
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ya_za_ac_milan
Ответ Зверёк
Фанат Милана с 20летним стажем.Вчера смотрел матч,у ПСЖ ватокат,ноль идей вблизи штрафной,надежда на Мбаппе/Дембеле,но даже при такой игре соперника у Милана все хуже.Состав очень даже неплохой,атака Леау-Жиру-Пулишич,в защите добротные игроки,вратарь топ.Пиоли исчерпал себя,пора менять,нету рисунка игры,надеются на индивидуальное мастерство Тео и Леау с Жиру.
А за 20 лет боления за Милан- разве ты не понял одну простую вещь, что по команде судят не по одному отдельному матчу, а по дистанции сезона, полугодия и тд? Почему вы критиканы вылазите только тогда, когда Милан проигрывает? Почему вы не пишете когда Милан уверенно выигрывает и тд. У Пиоли статистика за сезон- 7 побед, 2 ничьи и 3 поражения. Что очень даже неплохо. У Карло Анчелотти тоже а атаке все держится на индивидуальном мастерстве, что в этом плохого?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роман
Без шансов проиграли ватокату, о чем речь
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
denis_wtf
Калабрия Пикчерз не представляет
Как их ПСЖ 0:3 раскатает
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Солдат сэра Алекса 2.0
Ответ Зверёк
Фанат Милана с 20летним стажем.Вчера смотрел матч,у ПСЖ ватокат,ноль идей вблизи штрафной,надежда на Мбаппе/Дембеле,но даже при такой игре соперника у Милана все хуже.Состав очень даже неплохой,атака Леау-Жиру-Пулишич,в защите добротные игроки,вратарь топ.Пиоли исчерпал себя,пора менять,нету рисунка игры,надеются на индивидуальное мастерство Тео и Леау с Жиру.
согласен, Пиоли знал про дикие фланги парижан, и всё равно решил играть в свою схему, более-менее было бы если бы поставил 4-4-2 с персоналкой для Дембеле
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dixon010
Ответ ya_za_ac_milan
А за 20 лет боления за Милан- разве ты не понял одну простую вещь, что по команде судят не по одному отдельному матчу, а по дистанции сезона, полугодия и тд? Почему вы критиканы вылазите только тогда, когда Милан проигрывает? Почему вы не пишете когда Милан уверенно выигрывает и тд. У Пиоли статистика за сезон- 7 побед, 2 ничьи и 3 поражения. Что очень даже неплохо. У Карло Анчелотти тоже а атаке все держится на индивидуальном мастерстве, что в этом плохого?
ну да, прошлый сезон же отличный был. Всех рвали, особенно во второй половине сезона. Пиоли только благодаря тому, что у Ювентуса очки отобрали вышел в ЛЧ. Да, в этом сезоне выигрывают, но с таким составом грех не выигрывать аутсайдеров. Встретились с серьезными соперниками- 3 поражения.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий