Капитан «Милана» Калабрия о 0:3 от «ПСЖ»: «Нам надо было лучше контролировать мяч. У них же в атаке – феномен»

Давиде Калабрия подвел итоги матча с «ПСЖ» (0:3) в Лиге чемпионов.

«Соперники сегодня были сильнее: они реализовали свои моменты. У них великолепная команда с сильными игроками в составе. Мы не забили. У них же в атаке – феномен [ ].

Нам надо было лучше контролировать мяч. Сгоряча анализировать сложно – слишком рано для этого. Тяжело сейчас, но еще не все окончено», – сказал капитан « ».

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