Авраам Грант: «Я прочитал Коран – там нет призывов убивать невинных. Мечтаю о футбольных полях на границе Израиля и сектора Газа, ведь футбол способен объединять»

Теги Кака Челси Арсен Венгер Фил Джексон НБА сборная Израиля по футболу Авраам Грант сборная Замбии Сборная Палестины по футболу Политика религия Футбол

Авраам Грант рассказал о желании объединить жителей Израиля и сектора Газа.

«Видите эту книгу (показывает Коран – прим. Sports.ru)? Я прочитал ее – от корки до корки. Она не призывает убивать невинных людей.

Я знаю многих хороших людей в Газе, действительно хороших. Любая смерть – трагедия, и мое сердце с ними.

Открою вам секрет. Десять лет назад я общался с [бывшим премьер-министром Великобритании] Тони Блэром. Я сказал, что у меня есть идея: давайте сделаем футбольные поля на границе Израиля и сектора Газа. Во-первых – чтобы найти талантливых игроков. Во-вторых – чтобы люди могли играть в футбол вместе.

Футбол способен объединять людей. Я разговаривал с Арсеном Венгером, Кака и даже [бывшим главным тренером «Лейкерс» и «Чикаго»] Филом Джексоном.

Я верю, что это все еще можно сделать. Меня поддерживают арабы и евреи, у которых есть деньги для этого. Это моя мечта. Тем более сегодня. Я все еще верю в человеческую природу», – сказал бывший главный тренер «Челси» и сборной Израиля.

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236 комментариев

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EmilAshikyan
Ловите адеквата
+337
-17
+320
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Франческо Тортик
Ответ Sobachkin
Комментарий удален модератором
Это идеология ХАМАСа и других террористических режимов. Это не имеет отношения к культурному, образованному мусульманскому миру.
+181
-18
+163
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Хызыр
С религиями надо что то делать. Когда то они действительно были нужны, они сыграли важнейшую роль в формировании нашей цивилизации. Но сейчас религии не приносят ничего кроме вражды между людьми и конфликтов, просто очередной клин между людьми. Даже у нас в России мигранты в тыщу раз быстрее бы ассимилировались, если бы не религия.
+184
-27
+157
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sled
А про шорты, про шорты там есть???
+108
-9
+99
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Stih
у всех этих террористических контор в уставах прописано уничтожение Израиля и евреев. вся идеология Ирана, который кормит этих террористов, построена на идеологии уничтожения Израиля, евреев и установления мирового халифата а конце концов (а вы думали ограничится только Израилем?).
кароче, пока одна из сторон хочет не мира, а физического уничтожения соседей, ничего хорошего не будет в регионе.
+88
-9
+79
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dutch74
Ответ Бронислав Каминский
Комментарий удален пользователем
Справедливости ради, приведите примеры из Ветхого Завета, призывающие убивать язычников
+78
-9
+69
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krealpmoney
Ответ Grachev
Не один настоящий верующий хоть он Мусульманин хоть Христианин он не должен убивать других людей !
да и неверующий тоже, как бы)
+59
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+59
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Grachev
Не один настоящий верующий хоть он Мусульманин хоть Христианин он не должен убивать других людей !
+49
-5
+44
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Саша Пушкин
Ответ Бронислав Каминский
Комментарий удален пользователем
Хватит пруфов, местным мусульманам не чем крыть и наверняка , читая подобное здесь , их просто разрывает изнутри.
+61
-18
+43
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igls54
Уж кому кому, а Аврааму про Коран можно верить
+31
-2
+29
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Боевой Бурят Путина
В любом священном писании смысл зависит от перевода и конкретной трактовки. При желании там можно и инцест найти, и призывы к насилию или свержения строя, да хоть дисредитацию армии😂
Разъяснениеми и конкретикой много веков занимаются всевозможные ребе, святые отцы и шейхи, но иногда они так сильно импровизируют, что создают новые течения в религии и даже секты.
+32
-3
+29
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Michael Georgi
Ответ Бронислав Каминский
Комментарий удален пользователем
Насколько мне известно слово ybей (грешника, еретика, многобожника) в Коране встречается более 2000 раз, чаще встречается только Аллах ~6000 раз.
Может он Гарри Поттера прочитал?
Ветхий Завет тоже кровожадная инкунабула, но ему, Богу слава, уже 2 тыс лет никто не следует.
+30
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Хызыр
Ответ Олег Пашинин
Комментарий скрыт
Не произойдет никакого «нравственного падения» без религии. На самом деле, в современном обществе нет никаких истинниых мусульман, иудеев или христиан. Никто не соблюдает религиозные догмы, потому что их нереально соблюдать, только если изолироваться от общества, не быть частью экономики, потому что все вокруг греховное. Само мироустройство никак не соответствует религии, в том числе в якобы религиозных странах. Я не буду вдаваться в детали, очень много писать. Соблюдаются только удобные правила, неудобные и несоответствующие нынешним моральным ценностям отставлены на самую дальнюю полку.. Есть монахи, которые полностью от общества дистанцировались, но их единицы. Добавлю еще то, что так называемые «религиозные» люди ведут себя никак не лучше не религиозных.
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Vladislav Zhalobkevich
В Коране ничего плохого не написано. Проблема во всяких озабоченных властью невеждах, которые этот Коран толкуют так, как выгодно их эго, или карману. Особая проблема - старые маразматики, которые свой дикий консерватизм пытаются обосновать строчками из корана. Аллах не против развития.
+22
-1
+21
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в дамках
А неверных?
+17
-1
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Psicho
Ответ Хызыр
С религиями надо что то делать. Когда то они действительно были нужны, они сыграли важнейшую роль в формировании нашей цивилизации. Но сейчас религии не приносят ничего кроме вражды между людьми и конфликтов, просто очередной клин между людьми. Даже у нас в России мигранты в тыщу раз быстрее бы ассимилировались, если бы не религия.
Нет, странам ближнего востока, где государства не в состоянии контролировать своих граждан, без религии не обойтись. Если убрать религии, то будет в сто раз хуже.
+19
-6
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King_X
Ответ Бронислав Каминский
Комментарий удален пользователем
🤡🤡🤡

Контекст, что это про напавших арабов-немусульман и отдельную битву, вы, конечно, в стороне оставили))

И что это ответ на их действия и есть часть про "Если вы [безбожники, язычники] ограничитесь этим [данным этапом противостояния], то это — лучшее для вас самих. Если вы вернетесь [произошедшего поражения будет недостаточно для вас], тогда и мы вернемся" тож не так важен, ага

Так и библии/писании можно набрать цитат, вырвав из контекста))
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Eraser
Ответ Stih
у всех этих террористических контор в уставах прописано уничтожение Израиля и евреев. вся идеология Ирана, который кормит этих террористов, построена на идеологии уничтожения Израиля, евреев и установления мирового халифата а конце концов (а вы думали ограничится только Израилем?). кароче, пока одна из сторон хочет не мира, а физического уничтожения соседей, ничего хорошего не будет в регионе.
Любая страна, исповедующая идеологию, основанную на ненависти к соседу, кончит плохо. Примеров полно.
+12
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Нұржан
Наверное у Гранта какая-то современная версия Корана, ориентированная на западных читателей. Иначе я не пойму, как можно пропустить жестокие аяты, призывающие к насилию над неверными (т.е. над всеми немусульманами).🤔
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+10
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Digger86
Ответ typical passion
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Еврейское государство на этих землях существовало, когда арабами там и не пахло, а ислам вообще не был придуман
+17
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Michael Kazmin
Ответ vkv_rus1
А давайте сначала создадим полноценное суверенное государство Палестина, с границами по резолюции 1947 года, с столицей в Иерусалиме, а уж потом в футбол на границе играть. И да - всех причастных к террору хамасовцев найти, арестовать и судить, но и всех причастных к террору израильтян судить тоже.
Предложения по этому созданию за последние 75 лет звучали неоднократно. Проблема в том, что созданный героем Советского Союза Гамалем Насером Палестинский национальный совет, организация освобождения Палестины, ФАТХ, ХАМАС и прочие появившиеся позже органы Палестинского государства – все не признают резолюцию 1947 года, полагая всю бывшую подмандатную землю арабской.
+10
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Le_Mogul
Побольше бы таких людей как Грант. В принципе человек сказал адекватные вещи для человека, но плохо что такое в наше время приходится считать как что то редкое.
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Stih
Ответ Eraser
Любая страна, исповедующая идеологию, основанную на ненависти к соседу, кончит плохо. Примеров полно.
тогда плохи дела у Ирана, палестинцев, etc
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Grachev
Ответ Бронислав Каминский
Это ты откуда взял?В Коране четко написано,что настоящий верующий должен жертвовать собой и имуществом на пути Аллаха и сражаться))
Простите если я подзабыл содержание Корана ,но как я помню там говорилось об убийствах только в случае Свещенной войны ,и то только по призыву самого Бога .
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МТБ
Ответ Vladislav Zhalobkevich
В Коране ничего плохого не написано. Проблема во всяких озабоченных властью невеждах, которые этот Коран толкуют так, как выгодно их эго, или карману. Особая проблема - старые маразматики, которые свой дикий консерватизм пытаются обосновать строчками из корана. Аллах не против развития.
Там написано много плохого и это нормально, ведь это книга из тёмного средневековья, написанная тёмными людьми, которые только и делали, что воевали
+14
-6
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