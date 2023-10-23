Авраам Грант рассказал о желании объединить жителей Израиля и сектора Газа.

«Видите эту книгу (показывает Коран – прим. Sports.ru)? Я прочитал ее – от корки до корки. Она не призывает убивать невинных людей.

Я знаю многих хороших людей в Газе, действительно хороших. Любая смерть – трагедия, и мое сердце с ними.

Открою вам секрет. Десять лет назад я общался с [бывшим премьер-министром Великобритании] Тони Блэром. Я сказал, что у меня есть идея: давайте сделаем футбольные поля на границе Израиля и сектора Газа. Во-первых – чтобы найти талантливых игроков. Во-вторых – чтобы люди могли играть в футбол вместе.

Футбол способен объединять людей. Я разговаривал с , и даже [бывшим главным тренером «Лейкерс» и «Чикаго»] Филом Джексоном.

Я верю, что это все еще можно сделать. Меня поддерживают арабы и евреи, у которых есть деньги для этого. Это моя мечта. Тем более сегодня. Я все еще верю в человеческую природу», – сказал бывший главный тренер « » и сборной Израиля.

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