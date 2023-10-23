Авраам Грант: «Я прочитал Коран – там нет призывов убивать невинных. Мечтаю о футбольных полях на границе Израиля и сектора Газа, ведь футбол способен объединять»
Авраам Грант рассказал о желании объединить жителей Израиля и сектора Газа.
«Видите эту книгу (показывает Коран – прим. Sports.ru)? Я прочитал ее – от корки до корки. Она не призывает убивать невинных людей.
Я знаю многих хороших людей в Газе, действительно хороших. Любая смерть – трагедия, и мое сердце с ними.
Открою вам секрет. Десять лет назад я общался с [бывшим премьер-министром Великобритании] Тони Блэром. Я сказал, что у меня есть идея: давайте сделаем футбольные поля на границе Израиля и сектора Газа. Во-первых – чтобы найти талантливых игроков. Во-вторых – чтобы люди могли играть в футбол вместе.
Футбол способен объединять людей. Я разговаривал с Арсеном Венгером, Кака и даже [бывшим главным тренером «Лейкерс» и «Чикаго»] Филом Джексоном.
Я верю, что это все еще можно сделать. Меня поддерживают арабы и евреи, у которых есть деньги для этого. Это моя мечта. Тем более сегодня. Я все еще верю в человеческую природу», – сказал бывший главный тренер «Челси» и сборной Израиля.
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кароче, пока одна из сторон хочет не мира, а физического уничтожения соседей, ничего хорошего не будет в регионе.
Разъяснениеми и конкретикой много веков занимаются всевозможные ребе, святые отцы и шейхи, но иногда они так сильно импровизируют, что создают новые течения в религии и даже секты.
Может он Гарри Поттера прочитал?
Ветхий Завет тоже кровожадная инкунабула, но ему, Богу слава, уже 2 тыс лет никто не следует.
Контекст, что это про напавших арабов-немусульман и отдельную битву, вы, конечно, в стороне оставили))
И что это ответ на их действия и есть часть про "Если вы [безбожники, язычники] ограничитесь этим [данным этапом противостояния], то это — лучшее для вас самих. Если вы вернетесь [произошедшего поражения будет недостаточно для вас], тогда и мы вернемся" тож не так важен, ага
Так и библии/писании можно набрать цитат, вырвав из контекста))