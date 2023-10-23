«Кризис московских команд закончится не в этом, так в следующем году, «Спартак» лет 15 в нем. Успехи «Краснодара» и «Крыльев» – временное явление». Лепехин об РПЛ
Константин Лепехин не верит в чемпионство «Краснодара» в этом сезоне Мир РПЛ.
После 12 туров «Краснодар» лидирует в таблице, набрав 28 очков.
«Успехи «Краснодара» и «Крыльев» – временное явление. Не знаю, как долго «Краснодар» будет вверху, но что касается «Крыльев», как бы это грустно не звучало, чем лучше они играют, тем быстрее там команда разбежится.
Если говорить о московских командах, то там у всех свои проблемы. Думаю, что рано или поздно они их решат. Клубы с такими возможностями, историей не могут долго идти в середине турнирной таблицы. Они вернутся в лидирующую группу чемпионата.
Кризис московских клубов если не в этом, так в следующем году закончится. У ЦСКА он однозначно закончится быстрее, а если глобально брать, то «Спартак» в нем давно – лет 15. «Динамо» еще ни разу не выигрывало чемпионат России», – сказал бывший игрок «Зенита».
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