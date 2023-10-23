Хавбек «Монако» Диатта: «Головин выступает на невероятном уровне. Он большой игрок, и не только в этом сезоне»

Крепен Диатта высоко отозвался о хавбеке «Монако» Александре Головине.

Россиянин сделал дубль в матче Лиги 1 с «Метцем» (2:1).

– Как ты оцениваешь игру сегодня?

– Он выступает на невероятном уровне и делает это уже не первый год. Он большой игрок, и не только в этом сезоне. С тех пор как я начал выступать за «Монако», он всегда делал все ради победы.

Александр не боится брать на себя ответственность, своими действиями он приносит пользу команде, и мы очень рады, что он играет именно за нас. Сегодня ему удалось отметиться двумя великолепными по своей красоте голами, с чем мы его все и поздравляем.

– Что для вас значит это первое место в турнирной таблице?

– Для меня оно ровным счетом ничего не значит. Мы должны продолжать работать и не задирать слишком высоко нос, потому что в Лиге 1 ничего не дается просто так. Нужно продолжать в том же духе и выкладываться на полную в каждой игре, это самое главное, – сказал хавбек « ».

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