Хавбек ЦСКА Мухин: «Учился я на троечки. Тут два варианта: либо было не особо интересно, либо я туповат»

Максим Мухин рассказал, как учился в школе на троечки.

«Думаю, детство в Тольятти ничем не отличалось от того, что и в Москве. Учеба, тренировки, футбол на коробке – все. Учился я на троечки, особо не успевал ничего. Тут два варианта – либо мне было не особо интересно, либо я туповат, ха-ха.

Драки не про Тольятти? Про Тольятти, я просто не вникал. Не сталкивался с такой бандой. Да, развлечений особо не было – для меня существовали два торговых центра, двор и дача дедушки», – сказал хавбек ЦСКА.

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