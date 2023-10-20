Хавбек ЦСКА Мухин: «Учился я на троечки. Тут два варианта: либо было не особо интересно, либо я туповат»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Максим Мухин Футбол

Максим Мухин рассказал, как учился в школе на троечки.

«Думаю, детство в Тольятти ничем не отличалось от того, что и в Москве. Учеба, тренировки, футбол на коробке – все. Учился я на троечки, особо не успевал ничего. Тут два варианта – либо мне было не особо интересно, либо я туповат, ха-ха.

Драки не про Тольятти? Про Тольятти, я просто не вникал. Не сталкивался с такой бандой. Да, развлечений особо не было – для меня существовали два торговых центра, двор и дача дедушки», – сказал хавбек ЦСКА.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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19 комментариев

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Amalfitano
Тут нет никакого второго варианта. Если судить по его ответам.
+11
-4
+7
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DaRt FeLiX
Адекватнг, разумно в меру самокритично 😄
+9
-3
+6
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Очки Дани Алвеса
Либо было не особо интересно, потому что туповат))))
+3
-1
+2
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Wayne Gretzky 99
Дурак, не дурак, а свой миллион долларов в год имеет.
+1
0
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Доктор Верховцев
Ответ Celsius
Ну, если каждый день биться головой об мячик, то умственному развитию это действие способствовать явно не будет.
Да не. Есть вполне грамотные футболисты. Их немного, правда.
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Тиджани Бабангида
Вообщем хвалиться нечем. Откровенные признания футболистов в своей тупости уже довольно привычны. Увы…
+4
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Алексей Ильин
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Мухин, работаем
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Артем Русанов
Заметно по лицу кстати
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Доктор Верховцев
Замечаю, что стало модно признаваться в собственной тупости. Прекрасный путь наименьшего сопротивления! С дебила какой спрос?
— Вася, вычисли периметр поля!
— Не умею, не знаю, я тупой!
— Хорошо, иди отсюда!
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Владимир Лоншаков
Обидно за страну, что такие не грамотные люди получают сумасшедшие деньги, которые они здесь получают, не зарабатывая их, за бездарную свою игру, к тому же, увы, он лишний раз подтверждает, что большинство наших футболистов - неучи, ведь этот Мухин, не знает даже, как объяснить почему он так плохо учился. Какая для него заграница с его качеством игры, если только наши бывшие республики, хотя он, наверно, не знает какие страны образовались после распада СССР. Только потому, что наши клубы, практически все, на госфинансировании поэтому и получаются миллионерами такие Мухины, в Европе, с его талантами, играл бы он в какой - нибудь, третьей лиге Кипра,нет,наверно,в Молдавии.
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Baurzhan MAIZHANOV
Ответ блокад блокадыч
а что плохого в том, что футболисты якобы “тупые“
Было у отца два сына, один умный, а другой-футболист!
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Доктор Верховцев
Ответ блокад блокадыч
а что плохого в том, что футболисты якобы “тупые“
Плохо то, что не «якобы», в большинстве своём.
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bund3s
Ответ Тиджани Бабангида
Вообщем хвалиться нечем. Откровенные признания футболистов в своей тупости уже довольно привычны. Увы…
Вообщем и вцелом ты конечно прав это так-то да
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Док163
Ответ Тиджани Бабангида
Вообщем хвалиться нечем. Откровенные признания футболистов в своей тупости уже довольно привычны. Увы…
Душнило
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