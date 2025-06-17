Адриано о депрессии: «После смерти отца у меня не было сил играть за «Интер», я мог навредить команде и товарищам. Я казался прежним, таким же, как все, но это было не так»

Адриано рассказал, что покинул «Интер» из-за депрессии.

«После смерти моего отца у меня больше не было сил играть за «Интер ». Это событие причинило мне такую боль, что я решил вернуться в Бразилию, потому что я больше не контролировал себя и мог навредить команде и своим товарищам. Мой отец всегда делал для моей семьи все, но он ушел, а я остался и, как мужчина, должен был помогать своей семье, потому что они нуждались во мне.

Люди не понимают, что такое депрессия, я казался прежним, таким же, как все, но это было не так. У каждого свой способ справиться с этим, у меня был свой. Я сделал то, что подсказывали мне сердце и разум. Мне все равно, что думают люди, мои друзья и семья поддержали мой выбор.

Я очень близок с Хавьером Дзанетти и Иваном Кордобой , в «Интере» они отнеслись ко мне как к брату или сыну. Марко Матерацци сделал то же самое, он всегда был рядом со мной. Эти люди делали все, чтобы я не покидал «Интер». Даже сейчас мне очень приятно их слышать», – сказал бывший нападающий «Интера» и сборной Бразилии .