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Агкацев об оценках в школе: «Стабильный троечник, математику и геометрию не любил. Самое болезненное наказание – когда запрещали ходить на тренировки»

Станислав Агкацев рассказал, что был троечником в школе.

В минувшем сезоне Мир РПЛ 23‑летний голкипер «Краснодара» провел все 30 матчей, 15 из которых сыграл на ноль.

– Что можно сказать об ученике Агкацеве?

– Такой стабильный троечник.

– А по поведению?

– В начальных классах было, потом в академии уже нет. Моментами в школе, конечно, проскакивали всякие моменты, а так в целом спокойно.

– Стекло не разбивал?

– Не, как без этого?! Конечно. Во дворе все стекла перебили.

– А в школе?

– В школе, кстати, мы в футбол не играли. Когда у нас тренировка ранняя была, а у меня, допустим, семь уроков, и я не успевал, окошко столовой открывал и домой бежал.

– А любимый предмет какой был? Воскресенье?

– Да (смеется). Не любил математику, геометрию. Но так чтобы родителей вызывали, такого не было. В основном после родительских собраний, когда мама домой приходила, прилетало. Наша учительница что‑нибудь скажет, что я не очень хорошо себя вел.

– Прилетало от кого?

– От того, кто на собрании был: либо от папы, либо от мамы. Самое болезненное наказание для меня – когда мне какое‑то время запрещали ходить на тренировки, – сказал вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев.

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
logoСтанислав Агкацев
logoМатч ТВ
logoКраснодар
logoпремьер-лига Россия
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