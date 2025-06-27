Пеп о 5:2 с «Юве»: «Сити» давно не показывал такой игры. Футболисты снова почувствовали, что нужно сделать, чтобы быть хорошей командой»

Пеп Гвардиола остался очень доволен игрой «Манчестер Сити» против «Ювентуса».

Манкунианцы разгромили туринцев (5:2) в 3-м туре клубного чемпионата мира.

«Мы давно не показывали такой игры, как сегодня – с мячом и без него. Игроки были преданы делу. Мы говорили о том, что нам нужно улучшить, чтобы вернуться к тому, какими мы были в прошлом.

Мы рады финишировать первыми против топовой команды, которая доказала это в прошлых и недавних играх. Мы ждем, кто будет нашим соперником...

Послушайте, это всего лишь один матч! Но я думаю, что сегодня больше, чем когда-либо, игроки снова почувствовали, что нам нужно сделать, чтобы быть хорошей командой. В этом весь секрет! Не нужны слова или образы, они играли и знали это», – cказал DAZN главный тренер «Манчестер Сити».

У «Сити» 23 удара в матче КЧМ, у «Юве» – 7. «Горожане» превзошли соперника по владению – 63% против 28%, передачам – 795 против 279, кроссам – 15 против 3, угловым – 7 против 1