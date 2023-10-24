Галатасарай – Бавария: прогноз на матч 24.10.2023, Лига Чемпионов

В матче третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов «Галатасарай» на «Тюрк Телеком Арена» сыграет с «Баварией». Игра пройдет в рамках квартета А, и состоится во вторник, 24 октября. Поединок начнется в 19:45 по московскому времени.

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Рекомендованная ставка: победа «Баварии» (1.48), Обе забьют (1.59), Тотал Больше 2.5(1.40).

«Бавария» в предстоящей встрече выглядит фаворитом матча, впрочем, и «Галатасарай» может «показать зубы» и обыграть мюнхенский суперклуб. Смогут ли хозяева отобрать очки у «Баварии»? Как сыграет «Красная машина»? Забьют ли голы Икарди и Кейн? Ответы на эти вопросы вы узнаете, посмотрев игру. А наш прогноз на матч «Галатасарай» – «Бавария» поможет сделать осмысленную ставку на поединок.

«Галатасарай»

Турецкий клуб в нынешнем розыгрыше ЛЧ довольно неплохо выступает в групповом этапе – команда выиграла один матч, еще в одной встрече сыграла вничью. В активе стамбульцев пять забитых голов. Пропускают подопечные Окана Бурука тоже немало – 4 мяча. Отметим, команда занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Баварии» на два очка – в активе «Галатасарая» четыре балла.

Если же говорить об игровой форме команды, то в последних пяти играх стамбульцы одержали пять побед, наколотили в ворота соперников 10 мячей, но и пропустили два гола. Команда в двух встречах сыграла «на ноль», а еще в трех матчах выигрывала, даже пропуская голы в свои ворота.

Из рассмотренных нами матчей выделим игры с «Анкарагюджю» – матч 7 тура турецкой Суперлиги, в котором «Галатасарай» добился волевой победы (счет 0:1 не в пользу стамбульцев, превратился в победный результат 2:1), а также поединок с «Манчестер Юнайтед» («Галатасарай» превратил проигрышные 0:1 в победные 3:2).

Больше всех в команде забивает Мауро Икарди. Аргентинец провел за «Галатасарай» 15 матчей, в которых наколотил 14 мячей (в том числе и четыре гола с одиннадцатиметровой отметки). На втором месте по результативности – Керем Актюроглу. У него в активе пять голов, забитые в 17 матчах.

Ну а среди ассистентов лучшими являются все тот же Актюроглу, отдавший пять ассистов в 17 матчах, Дрис Мертенс, записавший на свой счет четыре результативные передачи в 16 играх, а также Барыш Иылмаз, отдавший три голевых паса в 17 матчах «Галатасарая».

Своей команде в матче против «Баварии» не помогут форвард Халил Дервишоглу, а также опорник Эйюп Айдын. На игроков наложен запрет на участие в матчах Лиги Чемпионов. Травмированных футболистов в лазарете команды нет. Отметим, что Фернандо Муслера – один из ветеранов «Галатасарая» рискует получить дисквалификацию. У голкипера три желтые карточки, набранные в 9 матчах команды.

Статистика и факты:

в последних 5 играх «Галатасарай» пропускает в среднем 0.80 гола за игру;

в последних 5 играх «Галатасарай» забивает в среднем 2.00 гола за игру.

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«Бавария»

«Роттен» ожидаемо лидируют в группе Лиги Чемпионов. Подопечные Томаса Тухеля в двух играх турнира выиграли два матча, забили 6 голов, пропустили четыре мяча и набрали шесть очков. Команда на два балла обгоняет идущий на втором месте «Галатасарай».

Что касается игровой формы команды, то в последних пяти матчах «Бавария» выиграла четыре встречи, в одном матче сыграла вничью. Подопечные Томаса Тухеля наколотили в ворота соперников 14 мячей, пропустили четыре гола, дважды сыграли всухую, в трех матчах и забивали, и пропускали, но при этом неизменно набирали очки.

Отдельно выделим матчи с «Лейпцигом», в чемпионате страны – поединок закончился со счетом 2:2, а «Бавария» сумела спасти один балл, проигрывая по ходу встречи 0:2. Также отметим матч с «Копенгагеном» в Лиге чемпионов – мюнхенцы пропустили первыми, но за счет голов Мусиалы и Теля смогли набрать три очка.

Лучший бомбардир мюнхенцев – Харри Кейн. Англичанин наколотил 10 голов в 11 матчах своей команды. Отметим, что четыре гола Кейна были забиты с одиннадцатиметровой отметки. На втором месте Лерой Сане с семью голами, забитыми в 12 матчах, а на третьей строчке – Матиас Тель, отличившийся шестью голами в двенадцати матчах.

Команде в предстоящей встрече не помогут Серж Гнабри, Рафаэль Геррейро, Дайо Упамекано, а также Джошуа Киммих. Все игроки по разным причинам находятся в лазарете команды.

Что касается списка лучших ассистентов, то лучшим распасовщиком команды является Харри Кейн. Англичанин отдал пять ассистов в 11 матчах команды. Джошуа Киммих тоже отдал пять результативных передач, но для достижения этой статистики игроку понадобилось 12 игр.

Статистика и факты:

в последних 5 играх «Бавария» пропускает в среднем 0.80 гола за игру;

в последних 5 играх «Бавария» забивает в среднем 2.80 гола за игру;

«Бавария» пропускает в 3 последних матчах.

Прогноз на матч «Галатасарай» – «Бавария»

В истории противостояния команд нет обилия матчей – команды играли друг с другом в далеком 1972 году, тогда мюнхенцы в одной встрече сыграли вничью (1:1), а в ответном матче выиграли соперника с разгромным счетом 6:0.

На наш взгляд, «Бавария» должна выигрывать эту встречу – команда Тухеля наверняка победит в матче, на этот исход букмекерская контора «Бетбум» дает коэффициент 1.48. Однако мы ждем голы, забитые в ворота обеих команд – «Бавария» пропускает в трех последних матчах, а «Галатасарай» неизменно забивает, эта тенденция сохранится и в предстоящей встрече. На вариант ставки «Обе забьют» «Бетбум» дает коэффициент 1.59. Предположим, что в игре будет забито больше двух голов – поэтому в купон включим вариант пари «Тотал больше 2.5». На него «Бетбум» дает коэффициент 1.40. Отдельно можно сделать ставку на голы Харри Кейна и Мауро Икарди. Однако, на наш взгляд, англичанин все-таки ближе к забитому голу. Наш прогноз – победа «Баварии» (1.48), Обе забьют (1.59), Тотал Больше 2.5(1.40).

Где смотреть матч Галатасарай – Бавария

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