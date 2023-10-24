Галатасарай – Бавария: прогноз на матч 24.10.2023, Лига Чемпионов

Теги Бавария Галатасарай Лига чемпионов УЕФА Ставки на футбол прогнозы на футбол Футбол

В матче третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов «Галатасарай» на «Тюрк Телеком Арена» сыграет с «Баварией». Игра пройдет в рамках квартета А, и состоится во вторник, 24 октября. Поединок начнется в 19:45 по московскому времени.

🌟Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥

Рекомендованная ставка: победа «Баварии» (1.48), Обе забьют (1.59), Тотал Больше 2.5(1.40).

«Бавария» в предстоящей встрече выглядит фаворитом матча, впрочем, и «Галатасарай» может «показать зубы» и обыграть мюнхенский суперклуб. Смогут ли хозяева отобрать очки у «Баварии»? Как сыграет «Красная машина»? Забьют ли голы Икарди и Кейн? Ответы на эти вопросы вы узнаете, посмотрев игру. А наш прогноз на матч «Галатасарай» – «Бавария» поможет сделать осмысленную ставку на поединок.

«Галатасарай»

 

Турецкий клуб в нынешнем розыгрыше ЛЧ довольно неплохо выступает в групповом этапе – команда выиграла один матч, еще в одной встрече сыграла вничью. В активе стамбульцев пять забитых голов. Пропускают подопечные Окана Бурука тоже немало – 4 мяча. Отметим, команда занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Баварии» на два очка – в активе «Галатасарая» четыре балла.

Если же говорить об игровой форме команды, то в последних пяти играх стамбульцы одержали пять побед, наколотили в ворота соперников 10 мячей, но и пропустили два гола. Команда в двух встречах сыграла «на ноль», а еще в трех матчах выигрывала, даже пропуская голы в свои ворота.

Из рассмотренных нами матчей выделим игры с «Анкарагюджю» – матч 7 тура турецкой Суперлиги, в котором «Галатасарай» добился волевой победы (счет 0:1 не в пользу стамбульцев, превратился в победный результат 2:1), а также поединок с «Манчестер Юнайтед» («Галатасарай» превратил проигрышные 0:1 в победные 3:2).

Больше всех в команде забивает Мауро Икарди. Аргентинец провел за «Галатасарай» 15 матчей, в которых наколотил 14 мячей (в том числе и четыре гола с одиннадцатиметровой отметки). На втором месте по результативности – Керем Актюроглу. У него в активе пять голов, забитые в 17 матчах.

Ну а среди ассистентов лучшими являются все тот же Актюроглу, отдавший пять ассистов в 17 матчах, Дрис Мертенс, записавший на свой счет четыре результативные передачи в 16 играх, а также Барыш Иылмаз, отдавший три голевых паса в 17 матчах «Галатасарая».

Своей команде в матче против «Баварии» не помогут форвард Халил Дервишоглу, а также опорник Эйюп Айдын. На игроков наложен запрет на участие в матчах Лиги Чемпионов. Травмированных футболистов в лазарете команды нет. Отметим, что Фернандо Муслера – один из ветеранов «Галатасарая» рискует получить дисквалификацию. У голкипера три желтые карточки, набранные в 9 матчах команды.

Статистика и факты:

  • в последних 5 играх «Галатасарай» пропускает в среднем 0.80 гола за игру;
  • в последних 5 играх «Галатасарай» забивает в среднем 2.00 гола за игру.

Прогноз на матч Аль-Наср – Аль-Духайль

«Бавария»

 

«Роттен» ожидаемо лидируют в группе Лиги Чемпионов. Подопечные Томаса Тухеля в двух играх турнира выиграли два матча, забили 6 голов, пропустили четыре мяча и набрали шесть очков. Команда на два балла обгоняет идущий на втором месте «Галатасарай».

Что касается игровой формы команды, то в последних пяти матчах «Бавария» выиграла четыре встречи, в одном матче сыграла вничью. Подопечные Томаса Тухеля наколотили в ворота соперников 14 мячей, пропустили четыре гола, дважды сыграли всухую, в трех матчах и забивали, и пропускали, но при этом неизменно набирали очки.

Отдельно выделим матчи с «Лейпцигом», в чемпионате страны – поединок закончился со счетом 2:2, а «Бавария» сумела спасти один балл, проигрывая по ходу встречи 0:2. Также отметим матч с «Копенгагеном» в Лиге чемпионов – мюнхенцы пропустили первыми, но за счет голов Мусиалы и Теля смогли набрать три очка.

Лучший бомбардир мюнхенцев – Харри Кейн. Англичанин наколотил 10 голов в 11 матчах своей команды. Отметим, что четыре гола Кейна были забиты с одиннадцатиметровой отметки. На втором месте Лерой Сане с семью голами, забитыми в 12 матчах, а на третьей строчке – Матиас Тель, отличившийся шестью голами в двенадцати матчах.

Команде в предстоящей встрече не помогут Серж Гнабри, Рафаэль Геррейро, Дайо Упамекано, а также Джошуа Киммих. Все игроки по разным причинам находятся в лазарете команды.

Что касается списка лучших ассистентов, то лучшим распасовщиком команды является Харри Кейн. Англичанин отдал пять ассистов в 11 матчах команды. Джошуа Киммих тоже отдал пять результативных передач, но для достижения этой статистики игроку понадобилось 12 игр.

Статистика и факты:

  • в последних 5 играх «Бавария» пропускает в среднем 0.80 гола за игру;
  • в последних 5 играх «Бавария» забивает в среднем 2.80 гола за игру;
  • «Бавария» пропускает в 3 последних матчах.

Прогноз на матч «Галатасарай» – «Бавария»

 

В истории противостояния команд нет обилия матчей – команды играли друг с другом в далеком 1972 году, тогда мюнхенцы в одной встрече сыграли вничью (1:1), а в ответном матче выиграли соперника с разгромным счетом 6:0.

На наш взгляд, «Бавария» должна выигрывать эту встречу – команда Тухеля наверняка победит в матче, на этот исход букмекерская контора «Бетбум» дает коэффициент 1.48. Однако мы ждем голы, забитые в ворота обеих команд – «Бавария» пропускает в трех последних матчах, а «Галатасарай» неизменно забивает, эта тенденция сохранится и в предстоящей встрече. На вариант ставки «Обе забьют» «Бетбум» дает коэффициент 1.59. Предположим, что в игре будет забито больше двух голов – поэтому в купон включим вариант пари «Тотал больше 2.5». На него «Бетбум» дает коэффициент 1.40. Отдельно можно сделать ставку на голы Харри Кейна и Мауро Икарди. Однако, на наш взгляд, англичанин все-таки ближе к забитому голу. Наш прогноз – победа «Баварии» (1.48), Обе забьют (1.59), Тотал Больше 2.5(1.40).

Где смотреть матч Галатасарай – Бавария

🌟Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥

Галатасарай Турция – Бавария Германия
Дата проведения
24 октября, 19.45, «Тюрк Телеком Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий