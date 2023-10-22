Где смотреть Севилья – Арсенал, во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов УЕФА 24 октября

Во вторник, 24 октября, сыграют Севилья и Арсенал в 3 туре Лиги Чемпионов УЕФА.

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Игра пройдет на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».

Встречу будет в прямом эфире показывать Матч-ТВ.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Севилья – Арсенал

Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.

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Прогноз на матч Севилья – Арсенал