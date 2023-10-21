«На лице Райи будто написано: «Помогите». Артета создал эту ситуацию с Рэмсдейлом. Никогда не верил, что это сработает». Невилл об ошибках вратаря «Арсенала»

Гари Невилл считает, что в ошибках Давида Райи виноват Микель Артета.

В матче с « » (2:2) вратарь « » пропустил мяч от Михаила Мудрика ударом за спину с фланга.

«Райя хорошо начал в «Арсенале», но затем у него была неудачная игра в Лиге чемпионов [против «Ланса»], за которой последовал [неудачный] первый тайм против «Манчестер Сити». Теперь этот матч.

Становится жарко. На его лице будто написано: «Помогите».

Это самая сложная позиция в футболе. Когда ты играешь в одном из крупнейших клубов лиги, ты подвергаешься особенному вниманию, особенно если ты вратарь.

Артета создал эту ситуацию с и Райей. Это необычно, но говорит, что это может сработать. Я никогда не верил, что это возможно. Мы своими глазами видим проблемы. Теперь будет давление.

Рэмсдейл в начале сезона ничего особенного плохого не сделал. А теперь Райя начал ошибаться», – заявил бывший игрок «Манчестер Юнайтед».

«Оторву яйца, если забьешь» – Зинченко угрожал Мудрику перед дерби, а он положил красоту. Но «Арсенал» спасся с 0:2

Игра: проверьте свою футбольную орфографию