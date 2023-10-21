«На лице Райи будто написано: «Помогите». Артета создал эту ситуацию с Рэмсдейлом. Никогда не верил, что это сработает». Невилл об ошибках вратаря «Арсенала»
Гари Невилл считает, что в ошибках Давида Райи виноват Микель Артета.
В матче АПЛ с «Челси» (2:2) вратарь «Арсенала» пропустил мяч от Михаила Мудрика ударом за спину с фланга.
«Райя хорошо начал в «Арсенале», но затем у него была неудачная игра в Лиге чемпионов [против «Ланса»], за которой последовал [неудачный] первый тайм против «Манчестер Сити». Теперь этот матч.
Становится жарко. На его лице будто написано: «Помогите».
Это самая сложная позиция в футболе. Когда ты играешь в одном из крупнейших клубов лиги, ты подвергаешься особенному вниманию, особенно если ты вратарь.
Артета создал эту ситуацию с Рэмсдейлом и Райей. Это необычно, но Артета говорит, что это может сработать. Я никогда не верил, что это возможно. Мы своими глазами видим проблемы. Теперь будет давление.
Рэмсдейл в начале сезона ничего особенного плохого не сделал. А теперь Райя начал ошибаться», – заявил бывший игрок «Манчестер Юнайтед».
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Игра: проверьте свою футбольную орфографию
После Леманна ни одного стабильного вратаря у Арсенала не было.
Хотя бывшие вратари Лено, Оспина (пару лет назад), Мартинес, Щесны, Фабиански первые номера не в самых слабых клубах.
В Арсенале каждый привозид и пропускал нелепые голы пачками.
Райя хорошо сыграл пару матчей и сейчас ничем от рамсдейла не отличается уже.
Один с центра поля, другой с фланга за шиворот пропускают.
Но, пока судить рано. с Ман сити любой может ошибиться. В остальных матчах по игре с ногами он доказал что намного лучше чем Рамсдейл
Только заметь, таких розыгрышей с Рамсдейлом в принципе не было. Если Райя под прессингом ошибается 1 раз за матч, Рамсдейл 5-6 раз ошибается. Я не говорю просто выбывать мяч на аут, а при розыгрыше. Рамсдейл в любой удобной ситуации в аут выбивал. Артета хочет чтобы такого не было и взял Райя.