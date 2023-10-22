Бекхэм о смерти Чарльтона: «Он был героем для многих людей по всему миру. Печальный день для футбола, чьим олицетворением и был сэр Бобби»
Дэвид Бекхэм отреагировал на смерть Бобби Чарльтона.
«Все началось с сэра Бобби. Он стал причиной того, что у меня появилась возможность играть за «Манчестер Юнайтед»... Я буду вечно благодарен этому человеку, в честь которого меня назвали (полное имя Бекхэма – Дэвид Роберт Джозеф -Sports.ru).
Я равнялся на этого человека. Он был героем для многих людей по всему миру, не только в Манчестере или в Англии, для которой выиграл чемпионат мира в 1966 году… Бобби Чарльтон был настоящим джентльменом, семьянином и истинным национальным героем…
Сегодня не просто печальный день для «МЮ» и Англии, а печальный день для всего футбола, чьим олицетворением и был сэр Бобби…
Наши мысли сейчас с леди Нормой, его дочерями и внуками. Покойся с миром, сэр Бобби», – написал бывший игрок «МЮ» и сборной Англии в соцсети, приложив свое детское фото с Чарльтоном.
Фото: соцсеть Дэвида Бекхэма
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