Бекхэм о смерти Чарльтона: «Он был героем для многих людей по всему миру. Печальный день для футбола, чьим олицетворением и был сэр Бобби»

Дэвид Бекхэм отреагировал на смерть Бобби Чарльтона.

«Все началось с сэра Бобби. Он стал причиной того, что у меня появилась возможность играть за « »... Я буду вечно благодарен этому человеку, в честь которого меня назвали (полное имя – Дэвид Роберт Джозеф -Sports.ru).

Я равнялся на этого человека. Он был героем для многих людей по всему миру, не только в Манчестере или в Англии, для которой выиграл чемпионат мира в 1966 году… был настоящим джентльменом, семьянином и истинным национальным героем…

Сегодня не просто печальный день для «МЮ» и Англии, а печальный день для всего футбола, чьим олицетворением и был сэр Бобби…

Наши мысли сейчас с леди Нормой, его дочерями и внуками. Покойся с миром, сэр Бобби», – написал бывший игрок «МЮ» и сборной Англии в соцсети, приложив свое детское фото с Чарльтоном.

Фото: соцсеть Дэвида Бекхэма

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