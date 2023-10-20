«У «Краснодара» есть шанс, но «Зенит» – более явный фаворит». Радимов о чемпионской гонке РПЛ

Владислав Радимов назвал «Зенит» фаворитом РПЛ, несмотря на отрыв «Краснодара».

«Краснодар» в 11 турах Мир набрал 27 очков и опережает ближайших преследователей – «Крылья Советов» и «Зенит» – на шесть и семь очков соответственно.

«Для « » основной конкурент «Зенит» сейчас. «Краснодар» же лидер и имеет шансы в отличие от Самары. « » все-таки более молодая команда, которая лидеров отпускает.

«Краснодар» – довольно хорошая команда. Плюс свой стадион. Думаю, что есть возможность. Но « » – более явный фаворит», – сказал экс-игрок клуба из Санкт-Петербурга Радимов.

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