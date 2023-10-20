«У «Краснодара» есть шанс, но «Зенит» – более явный фаворит». Радимов о чемпионской гонке РПЛ

Теги Зенит Крылья Советов Владислав Радимов премьер-лига Россия Краснодар Футбол

Владислав Радимов назвал «Зенит» фаворитом РПЛ, несмотря на отрыв «Краснодара».

«Краснодар» в 11 турах Мир РПЛ набрал 27 очков и опережает ближайших преследователей – «Крылья Советов» и «Зенит» – на шесть и семь очков соответственно.

«Для «Краснодара» основной конкурент «Зенит» сейчас. «Краснодар» же лидер и имеет шансы в отличие от Самары. «Крылья Советов» все-таки более молодая команда, которая лидеров отпускает.

«Краснодар» – довольно хорошая команда. Плюс свой стадион. Думаю, что есть возможность. Но «Зенит» – более явный фаворит», – сказал экс-игрок клуба из Санкт-Петербурга Радимов.

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4 комментария

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igls54
Единственный не обидный вариант, при котором Зенит не станет чемпионом, как раз, Краснодар и есть
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Беременный малыш
Не шанс, а шансище. Все в их руках и ногах.
+1
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ljolik888
Чем меньше верят в Краснодар, тем больше у них шансов . Конечно они не фавориты , но пока на первом месте .
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