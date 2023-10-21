Тренер «Аль-Насра» Каштру о Роналду: «Он понимает, что это последние моменты карьеры. «Золотые мячи» и статус лучшего в мире останутся навсегда, нужно наслаждаться»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Луиш Каштру Футбол

Тренер «Аль-Насра» высказался о Криштиану Роналду.

– Сейчас у Криштиану Роналду один из лучших периодов с точки зрения физического состояния и результативности.

– Есть четыре измерения уровня игры: тактическое, техническое, физическое и психологическое. Для меня самое важное – психологическое. Ментальное. Игрок может быть хорош технически и физически, но если ментально он не в порядке, то он не будет чувствовать себя счастливым, не будет находить зоны, видеть игру. Он может не видеть мир, который существует на футбольном поле.

Сейчас Криштиану проживает очень счастливый момент. Он чувствует, что это хороший этап его карьеры, и получает удовольствие от игры. Я выскажусь немного за него, хотя не должен этого делать. Заранее извиняюсь.

Криштиану понимает, что проживает последние моменты карьеры, поэтому не может быть ничего лучше, чем просто наслаждаться этим. Нет ничего лучше, чем быть счастливым, потому что последние мысли в последние мгновения гонки – это те, которые часто остаются с вами до конца жизни. 

Окей, «Золотые мячи» останутся навсегда, как и статус лучшего в мире, звания лучшего бомбардира Лиги чемпионов и Евро. Все это останется с ним навсегда, но последние моменты запоминаются по-особенному.

Мне многое дает возможность тренировать игрока, который, несмотря на возраст, наслаждается футболом, тренировками, товарищами по команде. Криштиану – образец для подражания для всех партнеров по команде.

– Много говорят о целях Криштиану. Вы верите, что он сыграет на ЧМ-2026?

– Криштиану – человек убеждений, человек с целями. Случиться может все, что угодно. Как я уже сказал, мне кажется, что он очень счастлив и предан работе.

Меня поражает, что он знает все пути: на стадион, на тренировку, на поле, к цели, к счастью, – сказал Луиш Каштру.

В этом сезоне у капитана «Аль-Насра» 11 голов и 6 результативных передач в 11 матчах за клуб. Полную статистику 38-летнего футболиста можно найти здесь.

Тренер «Аль-Насра» о Роналду: «Он хочет блистать перед миром и побеждать. Величайший пример глобального успеха»

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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16 комментариев

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Эркинбек Апаканов
Ответ Фарид Харисов
Тренер «Аль-Насра» Каштру о Роналду: «Он понимает, что это последние моменты карьеры. «Золотые мячи» и статус лучшего в мире останутся навсегда... У Месси»
Никто не отнимет 5 золотых мячей и Кубок ЛЧ и 857 голов
+10
-5
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Евгений Головин
А что за статус лучшего в мире? Мы чего то не знаем?
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Moscwow
Ответ qiqe
Месси выиграет ЗМ, а фены кринжа будут плакать и вспоминать дугу и голы в пустые с метра
Неужели вам, детям инкубатора, самим не смешно и не стыдно от этих левейших золотых мячей для пиццамейкера? Ладно еще за стату давали, когда Левандовски и своих же из Барсы обкрадывал, но за несколько пенок зм это и есть кринж
+7
-5
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Игорь Климов
Нужно всем понять и принять тот факт, что для Португальца7 всё в прошлом, и лучше уже не будет.
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AnDrOMEDA Reala
Ответ Фарид Харисов
Тренер «Аль-Насра» Каштру о Роналду: «Он понимает, что это последние моменты карьеры. «Золотые мячи» и статус лучшего в мире останутся навсегда... У Месси»
🤡🤡🤡
+7
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Direct free kick
Ответ Фарид Харисов
Ого, уже пополам ЗМ 2010 распилили? А чё на три части, там же Хави ещё был :)
Ограбление Снэйдера - позорно
+3
-2
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qiqe
Ответ Moscwow
Неужели вам, детям инкубатора, самим не смешно и не стыдно от этих левейших золотых мячей для пиццамейкера? Ладно еще за стату давали, когда Левандовски и своих же из Барсы обкрадывал, но за несколько пенок зм это и есть кринж
у реала игроки и болельщики чёрные
+1
-1
0
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