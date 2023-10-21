Тренер «Аль-Насра» Каштру о Роналду: «Он понимает, что это последние моменты карьеры. «Золотые мячи» и статус лучшего в мире останутся навсегда, нужно наслаждаться»

Тренер «Аль-Насра» высказался о Криштиану Роналду.

– Сейчас у один из лучших периодов с точки зрения физического состояния и результативности.

– Есть четыре измерения уровня игры: тактическое, техническое, физическое и психологическое. Для меня самое важное – психологическое. Ментальное. Игрок может быть хорош технически и физически, но если ментально он не в порядке, то он не будет чувствовать себя счастливым, не будет находить зоны, видеть игру. Он может не видеть мир, который существует на футбольном поле.

Сейчас Криштиану проживает очень счастливый момент. Он чувствует, что это хороший этап его карьеры, и получает удовольствие от игры. Я выскажусь немного за него, хотя не должен этого делать. Заранее извиняюсь.

Криштиану понимает, что проживает последние моменты карьеры, поэтому не может быть ничего лучше, чем просто наслаждаться этим. Нет ничего лучше, чем быть счастливым, потому что последние мысли в последние мгновения гонки – это те, которые часто остаются с вами до конца жизни.

Окей, «Золотые мячи» останутся навсегда, как и статус лучшего в мире, звания лучшего бомбардира Лиги чемпионов и Евро. Все это останется с ним навсегда, но последние моменты запоминаются по-особенному.

Мне многое дает возможность тренировать игрока, который, несмотря на возраст, наслаждается футболом, тренировками, товарищами по команде. Криштиану – образец для подражания для всех партнеров по команде.

– Много говорят о целях Криштиану. Вы верите, что он сыграет на ЧМ-2026?

– Криштиану – человек убеждений, человек с целями. Случиться может все, что угодно. Как я уже сказал, мне кажется, что он очень счастлив и предан работе.

Меня поражает, что он знает все пути: на стадион, на тренировку, на поле, к цели, к счастью, – сказал .

В этом сезоне у капитана «Аль-Насра» 11 голов и 6 результативных передач в 11 матчах за клуб. Полную статистику 38-летнего футболиста можно найти здесь.

Тренер «Аль-Насра» о Роналду: «Он хочет блистать перед миром и побеждать. Величайший пример глобального успеха»

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