Флаги Израиля и Палестины запрещены на матчах 9-го тура АПЛ. Будет минута молчания, игроки наденут траурные повязки

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В Англии запретят демонстрацию флагов Израиля и Палестины на стадионах.

АПЛ приняла решение о запрете флагов Израиля и Палестины на стадионах в ходе ближайшего тура чемпионата. Такой же запрет будет действовать в низших дивизионах Англии. 

Эта мера связана с продолжающимся конфликтом на Ближнем Востоке и желанием избежать инцидентов на стадионах. 

Премьер-лига проконсультировалась с сотрудниками службы безопасности и клубами, прежде чем принять это решение.

Матчи 9-го тура АПЛ пройдут с 21 по 23 октября. Футболисты будут носить траурные повязки, перед началом встреч будет организована минута молчания в память о жертвах конфликта. 

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42 комментария

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Михо
По крайней мере так справедливо
+43
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+42
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Tun
Так и не решили для себя, что им важнее - протекция евреев или деньги арабов
+25
-3
+22
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Красная стрела
Забавно. А вот флаг украины разрешали 😂
+26
-12
+14
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Штаны Габора Кирая
Забавно наблюдать, как англичанка и вся остальная Европа сейчас пытается и рыбку съесть, и... Ну вы поняли.
+19
-8
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Игорь Петров
Ответ Штаны Габора Кирая
Забавно наблюдать, как англичанка и вся остальная Европа сейчас пытается и рыбку съесть, и... Ну вы поняли.
А что делать надо? Ваши предложения по ситуации?
+5
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rigobersong
За 2 года СВО мирных жителей погибло немногим больше, чем за пару недель в Газе от Израильских ракет. Вот она Европейская гуманность, соблюдения прав человека, права на жизнь, еще через 2 недели погибнет в разы больше, всем это очевидно, но ООН будет молчать!:)) Это просто нелюди!:)) Одна страна соблюдает все конвенции себе в ущерб, и получает санкции, другая плевала на все и получает поддержку!:)
+10
-6
+4
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wexor
Ответ Васпик
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Ты что такое пишешь, как вообще такое в голову приходит? Над такими вещами не шутят...
+7
-3
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a2wai
Справедливое решение, но провокации наверняка будут.
+3
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red blue Tyumen’
Ответ Redsfan
Чуть чуть разные ситуации все же. Израиль в ответ на варварскую и людоедскую атаку ответил крайне кровожадным образом, применяя к том числе запрещенные приемы.
Ну так и в чем разные? В твоем предложении можно заменить Израиль на Россию
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City!
Ответ Донован хозяин НБА
Что не было никакого удара по больнице. Из окна соседнего здания пальнули кустарной ракетой, которая попала на парковку больницы. А дальше традиционная палестинская пьеса с миллионом погибших беременных детей и стариков
Кстати слышал, американцы свои базы сами обстреляли сегодня
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Mike 60
Вполне разумное и взвешенное решение .
+2
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King_X
Ответ Михо
По крайней мере так справедливо
Но как же одна из сторон начнёт вопить сейчас
+7
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wexor
Ответ Васпик
а я шучу? Мне просто не нравится, что евреи постоянно ноют и требуют себе особого отношения из-за того, что вопрос с ними пытались решить в прошлом веке. Тем более что по итогам ВМВ больше всего погибло китайцев, однако от них я не слышал размазывания соплей и нытья
Во первых ВМВ в России зовется ВОВ , во второрых больше всего погибло граждан СССР.
+5
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Sanek Novikov
Да, на ближем востоке беда. А причем тут англия?
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catcher69
Ответ Sanek Novikov
Да, на ближем востоке беда. А причем тут англия?
вот тоже не врублюсь и даже дело не в англии как таковой а при чём здесь вообще апл ???????
+2
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ZMaestro
Ответ wexor
Во первых ВМВ в России зовется ВОВ , во второрых больше всего погибло граждан СССР.
Ну ВМВ и ВОВ это же разные вещи
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City!
Ответ Донован хозяин НБА
Что не было никакого удара по больнице. Из окна соседнего здания пальнули кустарной ракетой, которая попала на парковку больницы. А дальше традиционная палестинская пьеса с миллионом погибших беременных детей и стариков
Ну ну. По Вашингтону такого самообстрела не хватает
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Красная стрела
Ответ Redsfan
Чуть чуть разные ситуации все же. Израиль в ответ на варварскую и людоедскую атаку ответил крайне кровожадным образом, применяя к том числе запрещенные приемы.
Правительство Великобритании поддерживает, что одних, что других. Просто от мусульман огрести можно. А вот людоедство Британию никогда не смущало. Как и преступные действия в европе, страны, о которой написано выше. В виде террактов, сознательных ударов по мирным, кассетных снарядов. Замолчали бы и действия Израиля. Но слишком много мусульман в стране, как простых, так и тех, от кого зависят.
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Ilya Antonoivich
Ответ wexor
Во первых ВМВ в России зовется ВОВ , во второрых больше всего погибло граждан СССР.
Ага, и началась чуток позже
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votbelnas
Ответ Человек из футбола
потому что в АПЛ дофига игроков-мусульман, ни одного еврея там не вспомню
Есть Соломон в Тотенхэме, а так вроде да, больше нет
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Алксандр Гадюшкин
Ответ Dima Rus
как тебе не повезло с фамилией
это не мои имя фамилия, просто на аккаунте гугл такие были, а сменить нельзя
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Васпик
Ответ King_X
Но как же одна из сторон начнёт вопить сейчас
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Evgeniy 72
Ответ catcher69
вот тоже не врублюсь и даже дело не в англии как таковой а при чём здесь вообще апл ???????
АПЛ прогнулись под лозунги БЛМ, и на колено поставили игроков. Прецедент имеется, теперь каждый будет требовать похожего.
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Человек из футбола
потому что в АПЛ дофига игроков-мусульман, ни одного еврея там не вспомню
0
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City!
Госдеп кстати отказался от расследования удара по больнице. Что бы это значило?
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