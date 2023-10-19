В Англии запретят демонстрацию флагов Израиля и Палестины на стадионах.

приняла решение о запрете флагов Израиля и Палестины на стадионах в ходе ближайшего тура чемпионата. Такой же запрет будет действовать в низших дивизионах Англии.

Эта мера связана с продолжающимся конфликтом на Ближнем Востоке и желанием избежать инцидентов на стадионах.

Премьер-лига проконсультировалась с сотрудниками службы безопасности и клубами, прежде чем принять это решение.

Матчи 9-го тура АПЛ пройдут с 21 по 23 октября. Футболисты будут носить траурные повязки, перед началом встреч будет организована минута молчания в память о жертвах конфликта.

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