Захарян о том, чем бы занимался, если бы не футбол: «У меня была бы какая-то простая профессия. Может, был бы таксистом»

Арсен Захарян рассказал, чем бы занимался, если бы не играл в футбол.

– Если бы ты не был футболистом, кем бы ты стал?

– Я не думал об этом всю жизнь, но, думаю, [у меня была бы] какая-то простая профессия.

Может быть, [стал бы] таксистом, – сказал полузащитник «Реал Сосьедад» и сборной России.

Захарян о целях в «Сосьедаде»: «Выиграть Лигу чемпионов и Ла Лигу. Но сперва – закрепиться в составе и играть постоянно»

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