Захарян о том, чем бы занимался, если бы не футбол: «У меня была бы какая-то простая профессия. Может, был бы таксистом»

Теги Реал Сосьедад Ла Лига Арсен Захарян Футбол

Арсен Захарян рассказал, чем бы занимался, если бы не играл в футбол.

– Если бы ты не был футболистом, кем бы ты стал?

– Я не думал об этом всю жизнь, но, думаю, [у меня была бы] какая-то простая профессия.

Может быть, [стал бы] таксистом, – сказал полузащитник «Реал Сосьедад» и сборной России.

Захарян о целях в «Сосьедаде»: «Выиграть Лигу чемпионов и Ла Лигу. Но сперва – закрепиться в составе и играть постоянно»

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

17 комментариев

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madaev
Я так-то футболист Ла Лиги, а такси, так, хобби
+22
-2
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Arturitto
Ответ Магомед Саид Амирханов
Чисто по армянски!
Ну не арбузы же чисто по-азербайджански продавать.
+8
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Ностальгическое Дерьмо
в Адлере на минивене
+4
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Hong Kil
Ботинки бы починял
+4
-1
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gangstarr
Есть у нас уже один несостоявшийся таксист, страну уже 23 года грабит и убивает
+8
-5
+3
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Антон Фалафель
Может ещё и станешь.
+6
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azevinho tree
Еще шаверму мог крутить
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red hikkikomori
в fake taxi как вариант)
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-1
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Barsa! bolshe chem klub
Заряженному танку в дуло не смотрят!
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Najim Salimov
Молодец! Не понтуется
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Нейтральный критик
Ответ gangstarr
Есть у нас уже один несостоявшийся таксист, страну уже 23 года грабит и убивает
Так грабит, так грабит, что про нищие 90-е уже никто даже не вспоминает.
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