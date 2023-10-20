На матчах «Барсы» запретили флаги Израиля и Палестины и любую символику, связанную с конфликтом

На матчах «Барселоны» запретили флаги Израиля и Палестины.

Об этом клуб сообщил болельщикам в пятницу по внутренним каналам коммуникации. Полиция Барселоны отметила эту меру как «обязательную к исполнению» со стороны клуба.

В тексте, разосланном группам болельщиков, говорится, что «любая символика, баннеры, тексты и/или элементы, которые упоминают или могут быть связаны с конфликтом между Израилем и ХАМАС, а также сами израильские и палестинские флаги, должны быть запрещены к проносу на стадион».

Игра: проверьте свою футбольную орфографию