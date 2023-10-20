На матчах «Барсы» запретили флаги Израиля и Палестины и любую символику, связанную с конфликтом

Теги Барселона Ла Лига болельщики Политика Футбол

На матчах «Барселоны» запретили флаги Израиля и Палестины.

Об этом клуб сообщил болельщикам в пятницу по внутренним каналам коммуникации. Полиция Барселоны отметила эту меру как «обязательную к исполнению» со стороны клуба.

В тексте, разосланном группам болельщиков, говорится, что «любая символика, баннеры, тексты и/или элементы, которые упоминают или могут быть связаны с конфликтом между Израилем и ХАМАС, а также сами израильские и палестинские флаги, должны быть запрещены к проносу на стадион».

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

37 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Си Эм Панк
Ответ Groznyi2024
🇵🇸
Лучше так.
🇵🇸🤝🇮🇱
+19
-1
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Любезный Коссутий
правильное решение.
+16
-5
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Виктор Ш.
А украинский там до сих пор в трансляциях висит или это недоразумение устранили?
+18
-8
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dr Gonzo
Молодцы. В этой мясорубке только так правильно.
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Любезный Коссутий
Ответ Владимир Самсонов
Почему правильное? Запрещались ли флаги Армении и Азербайджана?
а причем тут это?
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
GuruFutbola
Ответ Никита Смолов
Умом не блещешь
Он же вроде писал, что опыт в детстве был неприятный, вот забыть не может, постоянно приплетая эту тему)
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ДикийСлон
Ответ Cruel Snake
Но... Зато у них над стадионом 🌈 флаги, это можно
Радужные с нерадужными не бомбят и не вырезают друг друга. Пока по крайней мере. В данной ситуации реально проще запретить флаги воюющих государств и наций, чтобы на стадионе и около него не возникло бойни.
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
</c/>
Ответ Роман Стойкий
Я за Израиль в этом дерьме
ты иноагент? сионисты в советское время раскачивали Чехословакию в 60-е и свозили в Израиль со всего мира евреев для того, чтобы приучить их и потомков к исключительности в отношении себя, что из этого вышло наглядно показывает ближний восток и Газа...
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гамарджоба Генацвале
Ответ Виктор Ш.
А украинский там до сих пор в трансляциях висит или это недоразумение устранили?
Устранили. Винисиус "помог".Уникумы пишут, что это дело рук Кремля......
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Крыс Пол
Культура отмены военного конфликта.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Manu Maks
Ответ Си Эм Панк
Лучше так. 🇵🇸🤝🇮🇱
От нас не зависит, это от них зависит
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Си Эм Панк
Ответ Groznyi2024
Если бы не разбомбили больницу два дня назад и церковь сегодня, то да, так только так теперь 🇵🇸
А до больниц и церкви, хоть даже до 7.10, что мешало?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
*****Mr.Vaart_23*****
Ответ </c/>
ты иноагент? сионисты в советское время раскачивали Чехословакию в 60-е и свозили в Израиль со всего мира евреев для того, чтобы приучить их и потомков к исключительности в отношении себя, что из этого вышло наглядно показывает ближний восток и Газа...
а не хочешь про свою страну рассказать как и кто ее расскаяивал в начале прошлого века,в 90ые, сколько накрал пу и ко? что за привычка тыкать на чужих,а за себя не ответить
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
andr d
Ответ Гамарджоба Генацвале
Устранили. Винисиус "помог".Уникумы пишут, что это дело рук Кремля......
Хоть какая то от него польза
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex-San
Ответ Гамарджоба Генацвале
Устранили. Винисиус "помог".Уникумы пишут, что это дело рук Кремля......
А как помог?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий