Нашелся форвард «Милана» Робак, пропавший в Швеции. Директор «Норчепинга» связался с игроком, 2 недели не ходившим на тренировки

Теги Милан высшая лига Швеция серия А Италия происшествия Норчепинг Эмиль Робак Футбол

Потерявшийся в Швеции форвард «Милана» вышел на связь.

Эмиль Робак выступает за «Норчепинг» на правах аренды. В течение последних двух недель 20-летний швед не появлялся на тренировках и не выходил на связь.

«Я видел его сегодня (в четверг – Sports.ru), все под контролем. Больше мы ничего не скажем об этом», – сказал спортивный директор «Норчепинга» Тони Мартинссон.

– С ним все в порядке, я с ним общалась, никакой опасности для него нет.

– Знаете, почему клуб не мог с ним связаться?

– Я предпочитаю пока воздержаться от комментариев по этому поводу, – заявила мать игрока Йоханна.

В составе шведского клуба Робак выходил на поле в трех матчах, отыграв в сумме 27 минут.

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6 комментариев

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Антон Фалафель
Вышел таки из запоя.
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svft
вряд ли вернется в Милан после этого
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Ветеран Агроном
чувак на Спортсе залип?
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Under
Ответ Антон Фалафель
Вышел таки из запоя.
норм такой запой, чтобы аж прям на связь не выходить, учитывая нынешние возможности для трекинга
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