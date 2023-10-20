Нашелся форвард «Милана» Робак, пропавший в Швеции. Директор «Норчепинга» связался с игроком, 2 недели не ходившим на тренировки
Потерявшийся в Швеции форвард «Милана» вышел на связь.
Эмиль Робак выступает за «Норчепинг» на правах аренды. В течение последних двух недель 20-летний швед не появлялся на тренировках и не выходил на связь.
«Я видел его сегодня (в четверг – Sports.ru), все под контролем. Больше мы ничего не скажем об этом», – сказал спортивный директор «Норчепинга» Тони Мартинссон.
– С ним все в порядке, я с ним общалась, никакой опасности для него нет.
– Знаете, почему клуб не мог с ним связаться?
– Я предпочитаю пока воздержаться от комментариев по этому поводу, – заявила мать игрока Йоханна.
В составе шведского клуба Робак выходил на поле в трех матчах, отыграв в сумме 27 минут.
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