Нашелся форвард «Милана» Робак, пропавший в Швеции. Директор «Норчепинга» связался с игроком, 2 недели не ходившим на тренировки

Потерявшийся в Швеции форвард «Милана» вышел на связь.

выступает за «Норчепинг» на правах аренды. В течение последних двух недель 20-летний швед не появлялся на тренировках и не выходил на связь.

«Я видел его сегодня (в четверг – Sports.ru), все под контролем. Больше мы ничего не скажем об этом», – сказал спортивный директор « » Тони Мартинссон.

– С ним все в порядке, я с ним общалась, никакой опасности для него нет.

– Знаете, почему клуб не мог с ним связаться?

– Я предпочитаю пока воздержаться от комментариев по этому поводу, – заявила мать игрока Йоханна.

В составе шведского клуба Робак выходил на поле в трех матчах, отыграв в сумме 27 минут.

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