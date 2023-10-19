Форвард «Милана» Робак пропал в Швеции. Игрок, арендованный «Норчепингом», не выходит на связь 2 недели
Форвард «Милана» Эмиль Робак пропал в Швеции.
20-летний Робак выступает за «Норчепинг» на правах аренды. Как сообщает Aftonbladet со ссылкой на Norrköpings Tidningar, в течение последних двух недель форвард не появлялся на тренировках и не выходил на связь. Информации о местонахождении игрока на данный момент нет.
Эмиль Робак перешел в «Норчепинг» на правах аренды в марте. В составе шведского клуба форвард «Милана» выходил на поле в трех матчах, отыграв в сумме 27 минут. Отмечается, что в августе нападающий в интервью Norrköpings Tidningar заявил, что его аренда «пошла не по плану».
«Мне хотелось бы убедиться, что с ним все в порядке. Меня беспокоит, что мы не можем с ним связаться, но я не знаю, что еще мы можем сделать.
Я хочу, чтобы он вернулся. Тогда мы сможем найти решение, которое устроит всех. Я не теряю надежды, что он вернется, но трудно сказать наверняка, потому что мы не видели его уже 14 дней», – сказал спортивный директор «Норчепинга» Тони Мартинссон.
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Напомним, что совладельцем «Хаммарбю» является нападающий «Милана» Златан Ибрагимович. Согласно Transfermarkt, сумма сделки составила 1,5 миллиона евро.
Сам Робак заявил, что Златан сыграл решающую роль в его трансфере, поскольку сам Эмиль уже был одной ногой в Арсенале
Грустно как-то…
А может в Лас-Вегасе или в Рейкьявике отрывается.