Форвард «Милана» Робак пропал в Швеции. Игрок, арендованный «Норчепингом», не выходит на связь 2 недели

Теги Милан высшая лига Швеция серия А Италия происшествия Норчепинг Эмиль Робак Футбол

Форвард «Милана» Эмиль Робак пропал в Швеции.

20-летний Робак выступает за «Норчепинг» на правах аренды. Как сообщает Aftonbladet со ссылкой на Norrköpings Tidningar, в течение последних двух недель форвард не появлялся на тренировках и не выходил на связь. Информации о местонахождении игрока на данный момент нет.

Эмиль Робак перешел в «Норчепинг» на правах аренды в марте. В составе шведского клуба форвард «Милана» выходил на поле в трех матчах, отыграв в сумме 27 минут. Отмечается, что в августе нападающий в интервью Norrköpings Tidningar заявил, что его аренда «пошла не по плану».

«Мне хотелось бы убедиться, что с ним все в порядке. Меня беспокоит, что мы не можем с ним связаться, но я не знаю, что еще мы можем сделать.

Я хочу, чтобы он вернулся. Тогда мы сможем найти решение, которое устроит всех. Я не теряю надежды, что он вернется, но трудно сказать наверняка, потому что мы не видели его уже 14 дней», – сказал спортивный директор «Норчепинга» Тони Мартинссон.

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20 комментариев

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Даво Джагарян
Ответ Антимосковский
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неужели это кажется реально смешным?!
+15
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+15
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Dimario
Звучит так себе. Надеюсь, живой.
+15
-2
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Marcus-light
Если швед пропал на 2 недели - ищите его в Дании. Где-нибудь в Копенгагене в районе Кристиании
+4
-1
+3
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Магомед Саид Амирханов
В запой ушел
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whereissuso
Ответ Алексей Игоревич
Ибра, если ничего не путаю, хорошо о соотечественнике отзывался, надеемся, с ним все хорошо
Ибра его и продал в Милан. Хаммербрю(или как-то так) из которого Робак переходил в Милан - это клуб Ибры
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Алексей Иванов
он тоже взял перерыв на матчи сборных
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Алексей Игоревич
Ибра, если ничего не путаю, хорошо о соотечественнике отзывался, надеемся, с ним все хорошо
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Алексей Игоревич
«Хаммарбю» объявил о переходе своего 17-летнего воспитанника Эмиля Робака в «Милан».
Напомним, что совладельцем «Хаммарбю» является нападающий «Милана» Златан Ибрагимович. Согласно Transfermarkt, сумма сделки составила 1,5 миллиона евро.

Сам Робак заявил, что Златан сыграл решающую роль в его трансфере, поскольку сам Эмиль уже был одной ногой в Арсенале

Грустно как-то…
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Demyan Grachev
надеюсь, найдётся. грустно это
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Wiley Fox
Думал, еврей какой-то, а он черный
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Антон Фалафель
В депрессии или в рабстве, может пустили на органы.
А может в Лас-Вегасе или в Рейкьявике отрывается.
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Алексей Игоревич
Ответ whereissuso
Ибра его и продал в Милан. Хаммербрю(или как-то так) из которого Робак переходил в Милан - это клуб Ибры
Как раз искал инфу и наткнулся на аналогичную информацию, благодарю)
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Бронислав Каминский
Ответ Wiley Fox
Думал, еврей какой-то, а он черный
А че в Израиле живут черные евреи)))И все они имеют право там жить,черные евреи из Эфиопии,белые евреи из Укран,Польш,Молдавий,а арабы,жившие там полторы тысячи лет - не имеют право.Вот такой он сионизм
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