FA рассматривает Хау как долгосрочную замену Саутгейту. Тренер «Ньюкасла» пока не заинтересован в работе с Англией

Эдди Хау входит в число кандидатов на долгосрочную замену Гарету Саутгейту.

Футбольная ассоциация Англии (FA) рассматривает главного тренера « » на случай провала сборной на Евро-2024.

Однако Хау пока не заинтересован в работе с «Тремя львами» и намерен остаться в «Ньюкасле» на несколько лет.

Действующее соглашение с FA рассчитано до конца 2025 года, и он пока не определился с будущим.

Также FA рассматривает варианты со (« ») и (экс-«Челси»), при этом последний предпочел бы работать с клубом.

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