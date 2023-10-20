FA рассматривает Хау как долгосрочную замену Саутгейту. Тренер «Ньюкасла» пока не заинтересован в работе с Англией

Теги Ньюкасл Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия отставки Ноттингем Форест Эдди Хау Грэм Поттер Стив Купер Футбол

Эдди Хау входит в число кандидатов на долгосрочную замену Гарету Саутгейту.

Футбольная ассоциация Англии (FA) рассматривает главного тренера «Ньюкасла» на случай провала сборной на Евро-2024.

Однако Хау пока не заинтересован в работе с «Тремя львами» и намерен остаться в «Ньюкасле» на несколько лет.

Действующее соглашение Саутгейта с FA рассчитано до конца 2025 года, и он пока не определился с будущим.

Также FA рассматривает варианты со Стивом КуперомНоттингем Форест») и Грэмом Поттером (экс-«Челси»), при этом последний предпочел бы работать с клубом.

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6 комментариев

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Андрей
а че ему потом после Саутгейта два года ждать большого турнира? имхо конечно но Едди эту сборную не потянет, в ней слишком громкие имена, много хороших игроков которые не будут получать время в сборной и начнут обижаться. А потом его размажут критики, любая ошибка и все и любой повод, вот провалится условный Райс и начнется, да почему ты Филипса не выпустил и.т.д
А Саутгейт уже тертый калач ему не привыкать к критике. пусть уже и везет сборную в сша и попробует закрыть гештальт 2018-го года.
тем более у Франции через три года все золотое время пройдет уже и будут старики в команде, половины состава не будут, это будет шанс дойти до финала чм. как говорил кто-то "легко выйграть финал, сложно дойти до него".
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+2
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melmi
В этом толк бы был , но и сам Хау хочет дальше строить интересный проект ( Ньюкасл) и саудиты просто так его не отпустят
Но если рассуждать абстрактно «что если бы..», то этот хороший выбор был бы
Тренер который сделал бы из Англии прессинг машину с блестящим составом , умеющую играть и от себя и от соперника
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Акира_1
Хау на Поттера похож. Очень хорош в слабых и средних командах, но почему-то кажется, что не вывезет топ клуб или сборную. В Борнмуте и Ньюкасле на него по сути нет давления никакого, в отличие от возможных вакансий в топ клубе. Кажется, при таких условиях будет Хау как Поттер
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Johnie
Неужели Саутгейту укажут на дверь?
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Гуселебедь
Почему Англичане не могут разок раскошелиться и потратить деньги на действительно топового иностранного тренера (на уровне сборных)? С таким набором игроков атаки держать тренера-проповедника унылого футбола - ну, зачем? Даже как-то обидно. С точки зрения зрителя мы многое теряем, что не видим пл-настоящему атакующий футбол от сборной Англии
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Кенигсбергер
Ответ Гуселебедь
Почему Англичане не могут разок раскошелиться и потратить деньги на действительно топового иностранного тренера (на уровне сборных)? С таким набором игроков атаки держать тренера-проповедника унылого футбола - ну, зачем? Даже как-то обидно. С точки зрения зрителя мы многое теряем, что не видим пл-настоящему атакующий футбол от сборной Англии
Как-то раскошелились на топового иностранца, как бишь его? Капелло? Результат околонулевой.
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