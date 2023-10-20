FA рассматривает Хау как долгосрочную замену Саутгейту. Тренер «Ньюкасла» пока не заинтересован в работе с Англией
Эдди Хау входит в число кандидатов на долгосрочную замену Гарету Саутгейту.
Футбольная ассоциация Англии (FA) рассматривает главного тренера «Ньюкасла» на случай провала сборной на Евро-2024.
Однако Хау пока не заинтересован в работе с «Тремя львами» и намерен остаться в «Ньюкасле» на несколько лет.
Действующее соглашение Саутгейта с FA рассчитано до конца 2025 года, и он пока не определился с будущим.
Также FA рассматривает варианты со Стивом Купером («Ноттингем Форест») и Грэмом Поттером (экс-«Челси»), при этом последний предпочел бы работать с клубом.
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А Саутгейт уже тертый калач ему не привыкать к критике. пусть уже и везет сборную в сша и попробует закрыть гештальт 2018-го года.
тем более у Франции через три года все золотое время пройдет уже и будут старики в команде, половины состава не будут, это будет шанс дойти до финала чм. как говорил кто-то "легко выйграть финал, сложно дойти до него".
Но если рассуждать абстрактно «что если бы..», то этот хороший выбор был бы
Тренер который сделал бы из Англии прессинг машину с блестящим составом , умеющую играть и от себя и от соперника