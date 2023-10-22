Шарлотт – Интер Майами: прогноз на матч 22.10.2023, регулярный сезон МЛС

В матче регулярного сезона МЛС «Шарлотт» на своем поле сыграет с «Интером Майами». Игра состоится на стадионе «Банк оф Америка» в воскресенье, 22 октября, и начнется в 01:00 по московскому времени.

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Рекомендованная ставка – победа «Интера Майами» или ничья (2.00), тотал больше 2.5 (1.55), обе забьют (1.57).

Смогут ли хозяева выиграть эту встречу? Как себя проявят гости? Полнят ли свою статистику звездные футболисты «Интера»? Ответы на эти вопросы мы узнаем, только посмотрев эту встречу. Наш прогноз на матч «Шарлотт» – «Интер Майами» поможет сделать осмысленную ставку на игру.

«Шарлотт»

Подопечные Латтанцио идут на 12 месте в турнирной таблице, имея в своем активе 40 очков. Команда в 33 матчах национального первенства забила 44 гола и пропустила 52 гола. «Шарлотт» выиграл девять матчей, в тринадцати играх команда сыграла вничью и потерпела 11 поражений.

Лучший бомбардир команды – Кароль Свидерский. Поляк наколотил 15 голов в 38 матчах. При этом игрок отличился пятью голами с одиннадцатиметровой отметки. К слову, Свидерский является и лучшим ассистентом – игрок отличился семью ассистами в 38 матчах.

Что касается текущей формы команды, то «Шарлотт» в последних 10 матчах одержал три победы, в пяти поединках сыграл вничью и потерпел два поражения. Команда забила 14 голов, но при этом пропустила 12 мячей. Отметим, что в трех встречах «Шарлотт» сыграл «на ноль».

Статистические факты о команде:

в последних десяти матчах «Шарлотт» забивает в среднем,1.40 гола за игру;

в последних десяти матчах «Шарлотт» пропускает в среднем 1.20 гола за игру;

«Шарлотт» не проигрывает в 8 последних матчах дома;

«Шарлотт» забивает в 3 последних матчах против «Интера Майами»;

«Шарлотт» забивает в 3 последних матчах;

в последних десяти матчах «Шарлотт» забивал и пропускал в шести встречах.

Отметим, у команды нет травмированных и дисквалифицированных игроков, впрочем, есть футболисты, которые рискуют получить дисквалификацию в предстоящей встрече. Речь идет о полузащитнике Брандте Бронико, а также защитниках Яне Собочински и Адилсоне Маланде. У всех игроков по четыре желтые карточки.

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«Интер Майами

Команда Херардо Мартино идет на 14 месте в турнирной таблице, имея в своем активе 34 очка. «Интер Майами» в 33 матчах национального первенства выиграл девять встреч, в семи поединках сыграл вничью и потерпел 17 поражений. Команда забила 17 голов, но при этом пропустила 41 мяч.

Лучший бомбардир команды – Хосеф Мартинес наколотил 12 голов в 40 матчах, при этом, пять мячей были забиты с пенальти. Лионель Месси идет вторым, наколотив 11 голов в 13 матчах. Лучший распасовщик «Интера Майами» – Роберт Тейлор. Финн отдал девять ассистов в сорока матчах своей команды.

В последних десяти матчах команда одержала три победы, в трех встречах сыграла вничью и потерпела четыре поражения. «Интер Майами» наколотил 18 голов, но при этом пропустил 19 мячей.

Статистические факты о команде:

в последних десяти матчах «Интер Майами» забивает в среднем 1.80 гола;

в последних десяти играх «Интер Майами» пропускает в среднем 1.90 мяча;

в последних десяти матчах «Интер Майами» не пропустил в одной встрече;

в последних десяти матчах «Интер Майами» забивал и пропускал в восьми матчах;

«Интер Майами» пропускает в 3 последних матчах.

В лазарете команды, на данный момент, находятся пять футболистов: Сергей Кривцов, Иан Фрай, Франко Негри, Корентин Джин, Грегор. Еще четыре игрока имеют риск получить дисквалификацию: Диксон Арройо, Леонардо Кампанья, Факундо Фариас, Иан Фрай. У всех футболистов по четыре «горчичника».

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч «Шарлотт» – «Интер Майами»

История противостояния команд насчитывает только четыре матча, в которых «Шарлотт» один раз одержал победу, а в двух поединках праздновали победу футболисты «Интер Майами».

В одной встрече была одержана ничья. Отметим, «Шарлотт» отличился пятью голами, а «Интер Майами» забил девять голов. Вспомним, с каким счетом закончились предыдущие очные встречи команд:

19.10.2023 «Интер Майами» – «Шарлотт» 2:2;

12.08.2023 «Интер Майами» – «Шарлотт» 4:0;

17.07.2022 «Интер Майами» – «Шарлотт» 3:2;

07.05.2022 «Шарлотт» – «Интер Майами» 1:0.

Прежде чем делать прогноз на матч, посмотрим, как аналитики букмекерской конторы «Бетбум» оценивают шансы команд на успех в этой встрече. Так, на победу хозяев букмекер дает коэффициент 1.73, ничья оценивается в 3.80, а вот победа гостей – в 4.50.

На этот раз мы не согласимся с аналитиками букмекерской конторы и выберем вариант ставки: победа «Интера Майами» или ничья (2.00), тотал больше 2.5 (1.55), обе забьют (1.57).

Где смотреть матч Шарлотт – Интер Майами

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